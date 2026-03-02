KATE×仮面ライダー×WWDJAPAN 初の共創「ビューティ×ヒーロー×ファッション」で新たなカルチャーを発信。SHORT MOVIE 「HENSHIN THE FIRST」公開！

株式会社カネボウ化粧品

グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、日本を代表する特撮コンテンツ「仮面ライダー」、そしてファッションやカルチャーを世界へ発信するニュースメディア「WWDJAPAN」との初の共創プロジェクトを実現しました。

本プロジェクトは、ビューティ×ヒーロー×ファッションという異なるジャンルの3者がタッグを組むことで、これまでにない新しいカルチャーの創出を目指します。

この取り組みの一つとして、KATEオリジナルSHORT MOVIE「HENSHIN THE FIRST」を制作。2026年3月2日（月）より、日本国内に加えアジア地域へ向けて公開します。

本作は、新たに誕生した女性版仮面ライダー１号‟仮面ライダーアインズ”を独自の視点で描いたオリジナルストーリーを通して、KATEが掲げる「NO MORE RULES.」の思想を映像化した作品です。なお、仮面ライダーがメイクアップブランドとコラボレーションした特別映像を発表するのは初の試みとなります。さらに、I Don’t Like Mondays. による書き下ろしの楽曲が作品の世界観を力強く彩ります。

今回のコラボレーションテーマは「強く、美しく、HENSHIN」。

リップモンスターが‟欲の解放“によって自信や勇気を引き出し、外見だけでなく内面までも劇的に美しく変身させる存在でありたい、というKATEの想いと、仮面ライダーが変身を通して困難に立ち向かい、自分を更新し続けてきたように、メイクもまた、自分の殻を破り、新たな一歩を踏み出すためのスイッチになる。そんなKATEの思想と仮面ライダーの世界観が一体となった、新しい表現に挑んでいます。

さらに本プロジェクトでは、もう一つの取り組みとして、「WWDJAPAN」とともに、「HENSHIN THE FIRST Fashion Side Story with WWDJAPAN」を制作。KATEオリジナルSHORT MOVIEが 「強く、美しく、HENSHIN」をテーマに感情を揺さぶる物語であるのに対し、こちらはファッションの力によるビジュアルのかっこよさを追求した、よりスタイリッシュな映像作品となっています。

2つの映像は異なるアプローチをとりながらも、‟自分を変えたい“と願う人々の背中をそっと押し、一歩踏み出す勇気を届けるという共通の想いを込めています。

■KATEオリジナルSHORT MOVIE「HENSHIN THE FIRST」

主人公は、藤岡弘、さんの次女・天翔天音さんが演じる「三日月ナユタ/仮面ライダーアインズ」。

本作では、戦いのその先にいるアインズが、リップモンスターを通して自信や勇気を引き出しながら、外見も内面も劇的に変身していく姿を描いています。強さと美しさを内包しながら、唯一無二の自分へと変わっていく――

その葛藤と成長、そして戦いを、短編ながらも濃密な物語として表現しました。

監督を務めるのは、『ブルーピリオド』をはじめ数々の話題作を手がけてきた萩原健太郎監督。映像美、物語性ともに高い完成度を誇る、本格的な映像作品に仕上がっています。メイクの枠を超え、ひとつの作品として楽しめるクオリティを追求しました。「強く、美しく、HENSHIN」というメッセージを軸に、KATEはメイク・ファッション・カルチャーが融合した新たな表現を、日本からアジアへ向けて、映像を通して発信します。

本編：http://youtube.com/watch?v=HJsWhXAAzGM

30秒：http://youtube.com/watch?v=tds4qa006lQ

■「HENSHIN THE FIRST Fashion Side Story with WWDJAPAN」近日公開予定！

■特設サイト：https://www.nomorerules.net/special/kamen-rider/

仮面ライダーアインズについて

東映特撮の公式アプリ、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信中の歴代の仮面ライダーに登場した女性キャラクターたちがクロスオーバーする企画、「ガールズリミックス」シリーズから誕生した、オリジナルの仮面ライダー。「アインズ」はドイツ語で“１”を意味するEINSに由来し、女性版の仮面ライダー1号ともいえる。

・公式サイト：https://tokusatsu-fc.jp/files/news/0937/

萩原健太郎（はぎわら けんたろう）／映画監督

ロサンゼルスの美術大学 Art Center College of Design で映画を専攻し、帰国後コマーシャルフィルムの監督としてキャリアをスタート。2013 年長編映画脚本「Spectacled Tiger」がサンダンス映画祭でサンダンス・インスティテュート／NHK 賞を受賞。

主な監督作品：『東京喰種 トーキョーグール』『サヨナラまでの 30 分』『ブルーピリオド』『傲慢と善良』『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』

天翔天音 （てんしょうあまね）／俳優

2005年生まれ、音楽大学在学中、俳優。2023年大河ドラマ『どうする家康』で、ドラマデビュー。

第19回クラリーノ美脚大賞ティーン部門受賞。雑誌「25ans」「美的」などでモデルとしても活躍。

日韓合作ドラマ「彼女のいない時間」で連ドラ初出演、ヒロイン役を務める。

2026年1月公開のドラマ「仮面ライダーアインズ ｗｉｔｈガールズリミックス」では、主演の三日月ナユタ/仮面ライダーアインズ役で主演し、大きな話題となっている。特技はダンス全般。

KATEについて

1997年のブランド誕生以来、「NO MORE RULES.」をスローガンに掲げ、ルールに縛られないメイクを提唱すると同時にクールでシャープな世界観を確立。「NO MORE RULES.」には、既成のルールに縛られることなく、 自分の殻を破ることで、もっと自由にメイクを楽しんでほしい、というメッセージが込められています。

・公式サイト：https://www.nomorerules.net/brand/

WWDJAPANについて

1910年に米フェアチャイルドが創刊した「WWD（Women’s Wear Daily）」の日本版ファッション業界専門メディア「WWDJAPAN」は、ファッション・ビューティ業界のビジネス、トレンドニュースをはじめ、業界人インタビューなど最新情報を随時発信。ウェブサイトと各種SNSでは、国内外のファッション＆ビューティ業界のニュースはもちろん、コレクションのルック、パーティーやストリートのスナップ、アートやメディア、ライフスタイル情報など、ファッションやビューティに強い興味を抱く消費者にも響く、感度の高い情報を提供します。

・公式サイト：https://www.wwdjapan.com/

■使用色

つけたての色がそのまま持続。落ちにくい口紅“リップモンスター”

品格ある色気をまとった、くすみ系ローズレッド

リップモンスター 07 ラスボス

・高発色 ・落ちにくい ・保湿

ミルクを注いだように上品でシックなミルクティーブラウン

【2026年3月7日（土）数量限定・再発売】

リップモンスター 103 秘めた炎

・高発色 ・落ちにくい ・保湿

商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/lip_monster/

■キャンペーン情報

【応募期間】

2026年3月3日（火）12:00～3月9日（月）23:59

【参加方法】

１.KATE公式X（@KATETOKYO_PR）をフォロー

２.対象投稿をリポスト

※「#リプモンで変身」をつけて引用リポストすると当選確率がアップします。

【当選内容】

A賞：天翔天音さん 「WWDJAPAN」特別号 表紙着用ワンピース＆リップモンスター3色セット（03、07、19） 5名様

B賞：リップモンスター3色セット（03、07、19） 100名様

※当選商品をお選びいただくことはできません。

【当選発表】

当選者の方にのみ、後日DMにてご連絡いたします。賞品の発送は4月上旬～中旬頃を予定しています。

▼詳細はこちら

https://www.nomorerules.net/special/kamen-rider/