＜本日発売＞アース・スター ルナ 3月最新刊登場

『虐げられた精霊の愛し子は、隣国で魔石屋を開く事にしました』第1巻

著：柚木ゆきこ イラスト：すざく＜第8回アース・スターノベル大賞奨励賞受賞作＞追放された元公爵令嬢が魔石屋と冒険者で大活躍！！

公爵令嬢アレクシア・ベルブルグは、父親や双子の妹から「精霊の愛し子ではない娘」と虐げられ、ついには領地追放を言い渡されてしまう。

本当は火・水・風・土の4属性の精霊たちの姿を見ることができ、力を使うことができるのに、誰からも信じてもらえなかったアレクシアは隣国のウォルトン国で魔石屋を営むことにする。道中に出逢った魔石屋のノルサや、隣国の領主ルイゾンの協力を得ながらお店を開く一方で、自らダンジョンで魔獣と戦い原料を採取するなど、たくましく生きていくアレクシアの成長物語。

「私、もう興味がありませんの。王国も、妹も」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/628_1_508f21820e31edda529a71e8608e4946.jpg?v=202603021051 ]

『愛する婚約者に殺された公爵令嬢、死に戻りして光の公爵様（お父様）の溺愛に気づく 今度こそ、生きて幸せになります！』第2巻

著：あーもんど イラスト：ニナハチ守られるだけじゃなく守りたい！愛を知ったベアトリスの勇気に胸を打つ完結巻！

「私はただ─ベアトリスの傍から、離れたくないだけだ」

逆行された世界で超超超娘を溺愛する最強のお父様に愛され直す日々を過ごし、父娘の絆はより強固なものに。

ベアトリス自身もエルフや精霊たちとの出会いを経験し、ルカ達協力者の助けを得ながら少しずつ成長していく。

その一方で、かつての婚約者ジェラルドはベアトリスを狙い続けていて……。

次々と起きる魔物の襲撃やジェラルドの暗い過去、様々な思惑や真実が渦巻く中、ベアトリスと世界の運命は――！？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/628_2_09f91e23eae03d1db134fce7ee236ec9.jpg?v=202603021051 ]

『異世界に聖女として召喚されましたが、私はただのアラサー女です』第2巻

著：ユタニ イラスト：祀花よう子貴族に拉致され、意中の相手からはプロポーズ！？挙げ句の果てには、周囲から聖女と認定されてしまい――

ナリ―ド伯爵に半ば強引に拉致されてしまったアンズ。

娘であるバイオレットの病を治すため、聖女を連れてきてほしいと懇願されるが、リサは魔物討伐への遠征中だった。

解決策を探るべく症状を観察したアンズは、それが前の世界では珍しくない病であることに気づく。

異世界の常識では救えない病に、アンズは現代知識で治療法を導き出す――

巻き込まれ体質なアラサーOLの異世界ライフ、大団円の完結巻！

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/628_3_94b03c46181476422938ac3d922078c7.jpg?v=202603021051 ]

