＜ne Quittez pas×スタイリスト佐藤佳菜子＞コラボレーション第6弾は、初の春夏2章で展開。春コレクションは「自分らしく、洗練と信頼感を纏う服」

株式会社Pasand（代表取締役 神 真美、港区北青山3-8-3）が運営するブランド＜ne Quittez pas (ヌキテパ) ＞は、人気スタイリスト・佐藤佳菜子氏とのコラボレーションコレクションを発表。

2026年3月19日(木)のPasand by ne Quittez pas全店発売に先駆け、3月5日(木)より一部店舗で先行予約を開始いたします。

ヌキテパが国内外で培ってきた上質な素材や手仕事に、佐藤氏のミニマルな美意識を掛け合わせた、新たなベーシックスタイルに定評がある本企画。第6弾となる今季は、春と夏で2つのコレクションを発売いたします。

「華やかなアイテムが多いヌキテパの中では、かなりシックなデザインに挑戦して、きちんと感が求められる場にも自信を持って着ていける服を作りました。」と佐藤氏が語る春のコラボレーションでは、

ビジネスシーン、きちんと見せたい日、そのままオフへ向かう日も、

自分らしく洗練と信頼感を纏う5型が完成いたしました。

Poplin Power Shoulder All In One \37,400Poplin Power Shoulder Back Tuck Shirts \26,400Poplin Side Wave Tuck Pants \30,800Ponte Boat Neck Top \16,500／Poplin Side Wave Tuck Pants \30,800Cotton Organza Embroidery Rib Combi Dress \38,500Ponte Boat Neck Top \16,500

＜コットンポプリンストライプ シリーズ＞

構築的なフォルムを叶えるハリ感のあるインド製のコットンポプリンシリーズでは、肩部分に厚みを持たせて程よいパワーショルダーで仕上げたオールインワン、背面の繊細なピンタックが美しいシャツ、同じくピンタックで描いたサイドラインが魅力のハイウエストパンツの3型。ネイビー×イエローのストライプと、織りでドビーストライプを描いたエクリュの2色展開。

＜異素材コンビワンピース＞

上品な細リブのカットソーと、透け感が美しいコットンオーガンザスカートがドッキングしたコンビワンピース。年を重ねるごとに丸くなる大人の女性の肩回りを凛々しく見せてくれる肩パッドがデザインポイント。たっぷりとした生地感のフレアスカート部分は、歩くたびに覗く裾の透け感とインドの手仕事で施されたザリ刺繍が、日常の気分を上げてくれます。ネイビー1色展開。

＜ポンチ素材ボートネックトップス＞

ボートネックの開き具合、ショルダーの落ち感、ダブルカフスの袖口など、ディテールセンスを重ねてこなれ感を演出した、オフィスにも着れるきれい見えカットソー。収まりのよいテーパードフォルムで、ボトムにインしてもアウトしてもすっきり見えるよう計算された仕立て。コラボコレクションのパンツとの相性も◎。エクリュとネイビーの2色展開。

情報解禁日となる3月2日(月)より、ブランド公式サイトにて特設ページを公開。それぞれのアイテムに込めた想いや、佐藤氏本人が着用した着回し提案のスナップをたっぷりお届けいたします。

= 佐藤佳菜子 × ne Quittez pas 特設ページ ＝

https://nequittezpas.jp/blogs/updates/kanakosato2026_spring

貴重なコレクションをお見逃しなく、是非店舗やオンラインストアでご覧くださいませ。

・INFORMATION

= 佐藤佳菜子 × ne Quittez pas インスタライブ開催 ＝

◆2026年3月5日(木) 10:00

コラボレーションアイテムの先行予約開始日にインスタライブを開催。佐藤氏本人からこだわりやスタイリングポイントを解説、身長別の着用感と合わせてお届けいたします。

＜配信アカウント＞

@kanakosato__ (https://www.instagram.com/kanakosato__/)/ @pasand_by_nequittezpas(https://www.instagram.com/pasand_by_nequittezpas/)：2アカウント同時配信

= 発売スケジュール ＝

◆2026年3月5日(木) 下記店舗にて先行予約開始

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan新宿

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan高輪

Pasand by ne Quittez pas ルミネ有楽町 ＊3月5日(木) NEW OPEN

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan横浜

◆2026年3月19日(木) 全店発売

Pasand by ne Quittez pas全店舗およびオンラインストアにて発売

https://nequittezpas.jp/

・佐藤佳菜子 profile

スタイリスト 佐藤佳菜子

慶應義塾大学卒業後、2007年にスタイリストとして独立。「BAILA」や「VERY」などのファッション誌をはじめ、ブランドのWEB LOOK BOOKのスタイリングやコラボ商品の開発など多方面で活動。2023年に自分が欲しい物だけを紹介するオンラインショップ「boutique310」を開店。

Instagram @kanakosato__(https://www.instagram.com/kanakosato__/)

・Pasand by ne Quittez pas（パサンド バイ ヌキテパ）

＜Pasand（パサンド）＞は、＜ne Quittez pas（ヌキテパ）＞がキュレーションしたセレクトショップ。「Ordinary Happiness」をテーマにしたオリジナルのファッションアイテムやホームプロダクトetc. そして世界各地で心奪われたすてきなもの。ものとの出会いにパワーチャージできるような楽しさを凝縮してお伝えしています。

＝ ne Quittez pasについて ＝

インドの上質な素材や職人技とモダンなデザインを融合するファッションブランド。東京・青山の旗艦店を中心とした直営店のほか、様々な高感度セレクトショップで展開。

[Instagram] @pasand_by_nequittezpas(https://www.instagram.com/pasand_by_nequittezpas/)

＝生産におけるサステナビリティ＝

設立当初より20年に渡り、生産拠点であるインド現地にて、ものづくりに関わる約300名以上の雇用を生み出し、女性を含むひとりひとりの安定した生活を支えてきました。また、生産過程の産業廃水を浄化する処理技術をもつ優れた工場とパートナーシップを組むなど、人としての尊厳を守りながら、持続可能な循環を創っていくことを大切にしています

直営店舗一覧

Pasand by ne Quittez pas 公式オンラインストア https://www.nequittezpas.jp

Pasand by ne Quittez pas AOYAMA

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan新宿

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan高輪

Pasand by ne Quittez pas アトレ恵比寿 ＊2026年3月13日(金) RENEWAL OPEN

Pasand by ne Quittez pas ルミネ有楽町 ＊2026年3月5日(木) NEW OPEN

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan横浜

Pasand by ne Quittez pas グラングリーン大阪

Pasand by ne Quittez pas 大丸神戸