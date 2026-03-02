2026年3月1日、神奈川県海老名市に、認知症高齢者対応の「愛の家グループホーム海老名中野」新規開設

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、メディカル・ケア・サービス株式会社（埼玉・さいたま市／代表取締役社長：山本教雄）は、2026年3月1日に認知症対応型共同生活介護の「愛の家グループホーム海老名中野（えびななかの）」を新たに開設いたしました。神奈川県では26事業所目、海老名市では初の開設となります。

■愛の家グループホーム海老名中野 事業所概要

事業所名：愛の家グループホーム海老名中野

サービス形態：認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

開設日：2026年3月1日

所在地：〒243-0425 神奈川県海老名市中野一丁目21番28号

電話番号：050-1721-7383

定員：18名

建物構造：木造2階建て

月額利用料金：151,000円＋介護保険自己負担分

（家賃：69,000円、水道光熱費：25,000円、共益費：6,300円、食事代：50,700円）

HP：https://mcs-ainoie.com/search/kanagawa/ebinashi/gh342/

■認知症のある方のその方らしさを引き出すケアを

認知症のある方は、認知機能の低下により、毎秒「不確かさ」で「不安」だらけです。また、新しい環境の生活への適応なども難しくなります。そのため、当事業所では、介助方法や健康管理など基本的な身体ケアを実施するとともに、ご利用者の行動・心理症状（BPSD）を軽減・緩和し、自信をもって生活できるよう支援するための適切な過ごし方（日課）を考える開設時研修を行っています。ご利用者には安心して生活いただけるよう、その方らしさを引き出すケアを実施してまいります。

「散歩」「食事」「対話」から考える

「散歩」「食事」「対話」を重視することで、認知症のある方の行動・心理症状の軽減・緩和が期待できます。当事業所では、開設時研修で、実際に入居いただいた際の生活を具体的に考え、準備を整えてご利用者をお迎えします。

・散歩

散歩は、認知症のある方にとって「心」と「体」の両方に良い影響を与える活動です。ホルモン分泌による不安やイライラの緩和・軽減、睡眠の質の向上、社会的交流の促進、脳の活性化など、多面的な効果が期待できます。

短い時間でも、毎日取り入れることで心身の健康を支える重要な力となります。

・食事

食事は認知症のある方にとって、心と体の健康を支える重要な時間です。

「食べる楽しみ」を大切にすることで、日々の満足感や活力を高めるだけでなく、生活リズムの安定や脳の活性化、免疫力向上など多くの効果が期待できます。

食事を栄養補給だけでなく、心を豊かにする時間として楽しむことが、認知症のある方の生活の質を向上させる鍵となります。また、調理から携わることが成功体験の積み重ねとなり、自信の回復につながります。

・対話

対話は認知症のある方にとって、心を満たし、自信を取り戻し、脳を活性化させる大切な活動です。

日々の安心感や感情の安定、社会的つながりの維持、認知機能の向上など、多面的な効果が期待できます。

なにげない会話も、認知症のある方の生活を豊かにし、生活の質を向上させる大きな力となります。

■メディカル・ケア・サービス株式会社

1999年、埼玉県さいたま市で創業。創業当時より認知症ケアを専門とし、グループホーム「愛の家」を中心に、介護付有料老人ホーム「アンサンブル」「ファミニュー」など、多様な介護サービスを展開。現在、全国370以上の介護事業所を展開しています。

また、長年培った専門性を活かし、介護サービスの枠を超えて事業を拡大。2026年2月には、訪問看護ステーション「愛の家みらい」を開設するなど在宅支援を強化しているほか、介護事業者向けコンサルティングやウェルネスサービス、さらには中国を中心とした海外展開など、多角的なアプローチで社会課題の解決に取り組んでいます。



「認知症を超える。」をブランドメッセージに掲げ、認知症のある方はもちろん、誰もがその方らしく、当たり前に暮らせる社会の実現を目指しています。



https://www.mcsg.co.jp/

設立：1999年11月24日

所在地：〒330-6029 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー29階

代表者：代表取締役社長 山本 教雄

社員：約7,500名（2025年9月期）

売上高：425億円（2025年9月期）

拠点：日本国内33都道府県377事業所（2026年3月1日現在）

海外（中国）16棟（2025年12月31日現在）

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開