【新発売】VTの大人気商品がパワーアップ※1して登場！CICAデイリースージングマスク2Xが新発売！

VT COSMETICS

韓国発のスキンケアブランドVT COSMETICSは、大人気商品をさらに進化させた「CICA デイリースージングマスク2X」を、2026年3月3日（火）より全国のロフト・ロフトネットストアにて※順次先行発売いたします。

※一部取り扱いのない店舗がございます。

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ 商品特長

VTの大人気商品「CICAデイリースージングマスク」をアップデート。独自成分※2の配合量を2倍に増やし、シートの素材も見直すことで、毎日のスキンケアをより贅沢な時間へと導きます。

1. 独自成分「CICAHYALON(TM)※2」を2倍に増量※1。

乾燥や肌荒れが気になる肌を集中ケアいたします。

2. セラミド※3、アランテイン※4、パンテノール※4を配合し、

水分を逃さないみずみずしい素肌へと導きます。

3. 厚みと柔らかさがアップ※1した「MicroRayonシート」を採用。

肌あたりが柔らかく、美容液を隅々※4までみっちりとお届けいたします。

■商品概要

価格：25枚入 / \2,420(税込)

発売日：2026年3月3日（火）より順次

取扱店舗：全国のロフト・ロフトネットストア※

※一部取り扱いのない店舗がございます。

※順次発売販売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■VTが提案する、一歩進んだデイリーケア体験

VTは、移り変わる肌悩みやライフスタイルにいち早く応えるため、独自の技術とトレンドを掛け合わせた製品開発に日々取り組んでいます。今回誕生した「CICAデイリースージングマスク2X」は、長年愛されてきたベストセラー商品を、お客様の声を元にアップデート※1いたしました。成分の配合量やシートの質感に徹底的にこだわり、これまで以上の使い心地を追求しました。VTはこれからも毎日がポジティブに変わるようなスキンケア体験をお届けしてまいります 。

※1 CICAデイリースージングマスク比較

※2 整肌成分：ツボクサエキス、マデカッソシド、マデカシン酸、アシアチコシド、アシアチン酸 保湿成分：プロポリスエキス、ヒアルロン酸Ｎａ

※3 セラミドＮＰ、セラミドＮＳ、セラミドＡＰ、セラミドＡＳ、セラミドＥＯＰ(いずれも保湿)

※4 保湿成分

※5 角質層まで

[公式サイト及びSNS・VT公式販売ショップ]

■ VT COSMETICS 公式サイト : https://www.vtcosmetics.jp/

■ VT COSMETICS 公式YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCaxeASR4NAKKG21BgyTj8Ww/featured

■ VT COSMETICS 公式Instagram : https://www.instagram.com/vtcosmetics_japan/

https://www.instagram.com/vtcosmetics_spot/

■ VT COSMETICS 公式X（旧Twitter） :

https://x.com/vtcosmetics_jp

■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/vtcosmetics

■ Rakuten 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/vtcosmetic-official/

■ ZOZOTOWN 公式ショップ : https://zozo.jp/brand/vtcosmetics/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/VTCOSMETICSJAPAN%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/479E664B-2BBD-4414-85D5-42CAB65B8F23

【本記事に関するお問い合わせ】

VT CUBE JAPAN 株式会社

〒102-0084 東京都千代田区二番町12-3 グレイス麹町 11F

Mail：vtjapan.cs@gmail.com