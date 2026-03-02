中部国際空港セントレアで働く従業員の絆を深めるため「空港島内従業員交流会」を開催しました！

中部国際空港株式会社

中部国際空港セントレア（所在：愛知県常滑市）は、空港に勤務するさまざまな事業者が参加する「空港従業員交流会」を2026年2月25日（水）に開催しました。

この交流会は、中部国際空港セントレア内のさまざまなフィールドのなかで、特にお客様に直接提供されるサービスまたは業務の運営にあたっている各機関・団体・企業から構成される「中部国際空港セントレアCX空港連絡会(https://www.centrair.jp/initiatives/cs/)」（※）が企画するもので、今回が2回目の開催となります。

第1回はセントレアが開港20周年を迎えた2025年で、さらにその先の5年、10年に向かって「オー

ルセントレア」で一丸となって空港を盛り上げていけるよう、会社の垣根を超えて親睦を深めるとともに、従業員同士の親睦が深まることで、セントレアで働く事業者の横連携が強化され、セントレア内でお客様に提供するサービスレベルが向上することも目的として開催されました。その際は35歳以下の従業員を参加対象とし、計9社、約30名が参加しました。

今年の交流会では対象従業員の年齢制限をなくし、空港島内従業員全員が参加できるようにしました。セントレアグループや日本航空株式会社、全日本空輸株式会社などの航空会社やANA中部空港株式会社、株式会社ドリームスカイ名古屋、中部スカイサポート株式会社などグランドハンドリングに携わる事業者、行政機関、空港内店舗など空港島内事業者15社、70名が参加し、さまざまな年代・国籍の社員が各社混合でボーリング大会および懇親会を行いました。

今後も、空港をご利用いただくお客様を「チームセントレア」で快適にお迎えできるよう、空港島内事業者間のさらなる連携・関係性強化に取り組んでまいります。

※中部国際空港内の様々なフィールドのなかで、特にお客様に直接提供されるサービス又は業務の運営にあたっている各機関・団体・企業から構成されており、中部国際空港をご利用になるお客様のニーズを的確に捉え、お客様へのサービス向上及びお客様の満足度を高いレベルで恒常的に推進し、お客様の空港利用での体験価値を高めていくための情報交換及び各種取り組みを行っている組織体。45の機関・団体・企業から構成される。

■空港島内従業員交流会 概要

・開催日時：

2026年2月25日（水） 【ボーリング大会】17：00～18：30 / 【懇親会】18：30～20：30

・開催場所：半田グランドボウル https://www.grandbowl.jp/handa/

・対象：中部国際空港セントレアで勤務する従業員

・参加人数：70名

・参加企業：15社

■交流会レポート

大会開始前には始球式が行われ、参加者全員の中でくじびきで選ばれた、中部国際空港旅客サービス株式会社社員が始球式を務めました。

始球式を決めるくじびき始球式を務めた中部国際空港旅客サービス株式会社社員

ボーリング大会では異なる事業者でチーム分けを行い、2ゲームのスコアを競いました。

ストライクやスペアが出ると歓声が上がり、会社の垣根を越えて、参加者全員が喜び合い、応援しあう場面が見られました。

ボーリング大会の様子ハイタッチしあう参加者当社社員も参加航空会社などさまざまな事業者の方にご参加いただきました

大会後の懇親会では表彰式が行われ、上位5チームへの賞品とブービー賞がそれぞれのチームに渡されました。

ボーリング大会・懇親会ともに盛況のまま終了し、同じ空港で勤務する、さまざまな事業者の従業員が一堂に会し、親睦を深めることができた場となりました。

■交流会に参加して…

日本航空株式会社 社員

参加したみなさまは日頃同じ空港内で勤務していますが、所属会社やお名前など知らないまま過ごしている方もいるので、この交流会をきっかけにしっかりと知り合うことができ、空港内で声を掛け合える仲間が新しくできたのでとてもありがたいと思います。

このような取り組みを続けていくことで空港がさらに一つになっていくと思うので、ぜひ今後も継続して開催していただきたいと思います。

私たちもみなさんと一緒になって「チームセントレア」を作り上げていきたいと思います。

ANA中部空港株式会社 社員

今回が初めての参加となりましたが、いろいろな事業者の方々と話すことができ、楽しい経験をすることができましたし、家族や職場とは違う、新たな第三の場所となったように思います。

職場でもさまざまな年代の方とお話しする機会はありますが、この交流会をきっかけに、他の会社の方とももっとコミュニケーションを取っていき、セントレアで勤務する方々が「チームセントレア」という同じ想いを持っているということを意識して、日々の業務に励んでいきたいと思います。

■交流会を終えて…

中部国際空港株式会社 担当者

今回の全体交流会は、セントレアで働く皆さまが一堂に会し、コミュニケーションを図ることで横の連携を強化し、働きやすい職場づくりを通じてセントレア全体のCX向上につなげることを目的に開催いたしました。

参加者の皆さまからは、「現場で顔を合わせてはいるものの、これまで話す機会がなかった方と交流でき、今回の交流会がとても良いきっかけになった」といったお声をいただき、本交流会の意義を改めて実感しております。

今後も、セントレアで働く皆さまとともに、セントレア全体のCX向上に向けた取り組みを推進してまいります。

中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：代表取締役社長 籠橋寛典（かごはし ひろのり）

・主な事業内容：

1．中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：308名 役員（常勤）含む

※2025年4月1日現在

・会社WEB：https://www.centrair.jp/corporate/