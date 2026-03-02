【新レポート発行】独自調査「2025年度下期 私募ファンド調査」

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

今回の調査（2026年1月時点）では、不動産アセットマネジメント会社（以下、AM会社）34社が回答した。

- レンダーの融資姿勢については、ポジティブな回答割合の高位が維持された。（変化なし（良いまま）、やや改善、改善の合計値が前回87.1%→今回85.3% ）- エクイティ投資家の投資意欲については、コア戦略にて国内投資家で「強い」・「やや強い」の回答割合の上昇が見られている。海外投資家では同戦略で「弱い・やや弱い」の回答割合の上昇が見られたものの、バリューアド戦略ではとりわけ米国投資家、アジアパシフィック投資家で高い投資意欲が確認されている。- 不動産価格については、「オフィス」、「住宅」は 50%以上の回答者から上昇が予想されている。足許の好調な運営パフォーマンスが背景にあると思われる。金利上昇下、賃料上昇が期待されるアセットタイプに人気が集まる。

https://www.tr.mufg.jp/new_assets/houjin/fudousan/pdf/fr_2026022701.pdf?20260302090648

