【3年連続】パーソルキャリア主催「doda Valuable Partner Award 2025」にて「REGIONAL EXCELLENT AGENT 東海」を受賞

みらい人材サポート株式会社

人材紹介・転職支援サービスを運営するみらい人材サポート株式会社（本社：愛知県名古屋市中区丸の内）は、パーソルキャリア株式会社が主催する『doda Valuable Partner Award 2025』において、約650社のdodaパートナーエージェントの中から高い専門性と豊富な転職支援実績が評価され、以下部門に受賞いたしました。

これにより、3年連続での受賞となります。

『REGIONAL EXCELLENT AGENT 東海』

本賞は、地方エリアに本社を構えるエージェントを対象に、各エリア1社のみが選出される表彰制度です。当社は東海エリア代表として選出されました。

私たちは、東海エリア（愛知・岐阜・三重）の製造業を中心に、若手・ミドル層を対象とした人材紹介・転職支援サービス「みらいキャリア」と、経営幹部・管理職・専門職などを対象としたハイクラスヘッドハンティングサービス「MIRAI」の2つの事業を展開しています。

それぞれのサービスにおいて、転職希望者の志向やキャリア背景を丁寧に把握すると同時に、企業の事業内容や採用背景、将来の組織構想までを踏まえたマッチングを行ってきました。

こうした取り組みが評価され、今回の受賞につながったものと受け止めております。

今後も、「みらいキャリア」と「MIRAI」の両軸での人材支援を通じて、地域企業の成長と、働く人一人ひとりのより良いキャリア形成の実現に貢献してまいります。

■doda Valuable Partner Award とは

dodaMapsをご利用いただいている法人ならびにコンサルタントの中から、所定の各表彰部門において極めて高い転職支援実績を挙げられた方を選出し、表彰するアワードです。

調査期間：2024年11月~2025年10月

調査対象社数：約650社

対象アカウント数：約8,500名

回答対象者：dodaパートナーエージェントサービスを利用したdoda会員

■REGIONAL EXCELLENT AGENTとは

各地域に本拠する企業 (北海道東北・北信越/東海/中四国・九州)の内、決定実績、候補者満足度評価を総合的に判断。弊社基準に基づきご活躍いただいた企業を各地域１社ずつ表彰。

■みらい人材サポート株式会社について

私たちは「はたらく明日」を、そしてその先にある「みらい」を笑顔にすることをミッションとしています。

モノ造り産業日本一の東海エリアの企業様へ。

愛知・岐阜・三重県の地元で働きたい方々へ。

ポジションやジェネレーションを超えて、ワンストップでサービスを提供し、私たちが育った地元経済に活気と、笑顔が溢れる社会に貢献するサービスをご提供いたします。

公式HP：https://mirai-jinzai.career-on.jp/

▼みらいキャリアとは

日本の基幹産業である製造業、その中心地でもあるこの東海エリアの企業様と地元で働きたい皆様を結びつける人材紹介・転職支援サービスです。

愛知県・岐阜県・三重県には知名度の高い大手メーカーをはじめ、技術力を武器に発展・成長してきた隠れた優良企業が数多く存在します。私たちはそれら企業様の代弁者として、また地元で働く方々に寄り添いながら、転職支援と企業様へのご紹介をいたします。

みらいキャリアHP：https://www.career-on.jp/

▼MIRAIとは

経営幹部・管理職・専門職など、企業の中核を担う人材を対象としたハイクラスヘッドハンティングサービスです。

東海エリアの製造業を中心に、事業成長や組織変革といった経営課題に向き合いながら、即戦力となる人材や次世代を担うリーダー層の採用を支援しています。

私たちは、企業の経営背景や事業戦略を深く理解したうえで、一人ひとりのキャリアや志向に合った最適なマッチングを行い、中長期的な企業価値の向上に貢献します。

MIRAI HP：https://mirai.career-on.jp/

▼代表者 コメント

このたび3年連続で「doda Valuable Partner Award」を受賞できましたことを、大変光栄に思います。本受賞は、私たちが一貫して取り組んできた「企業様の採用背景を深く理解し、本質的な課題を共に整理する支援姿勢」が評価されたものだと受け止めています。

私たちは、条件に合う人材をご紹介することを目的としていません。企業様と対話を重ね、「なぜ今この人材が必要なのか」「どのような方であれば現場で力を発揮し、活躍につながるのか」を明確にすることを重視しています。

受賞は通過点に過ぎません。今後も東海エリアの製造業に特化した専門性を磨き、採用が“入社”で終わらず、“活躍”という成果につながるご支援を続けてまいります。(弊社代表 伊藤)

■会社概要

商号 ：みらい人材サポート株式会社

代表取締役 ：伊藤 淳平

所在地 ：〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内3-14-32 丸の内三丁目ビル 9F

設立 ：2014年11月7日

事業内容 ：・有料職業紹介事業／転職支援サービス

・製造業と東海エリアに特化した転職支援「みらいキャリア」

・ハイクラスヘッドハンティングサービス「MIRAI」

・顧問／社外取締役／副業人材の紹介

・人材紹介コンサルティング

従業員数 ：19名（2026年2月現在）

コーポレートサイト：https://mirai-jinzai.career-on.jp/

みらいキャリア ：https://www.career-on.jp/

MIRAI ：https://mirai.career-on.jp/