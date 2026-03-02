物流繁忙期、月間約498万円規模の“見えない損失”を可視化

VICTOR CONSULTING

VICTOR CONSULTING（所在地：愛知県名古屋市、代表：勝 幹雄）は、

物流現場における出荷工程の待ち時間・遅延率・損失金額を概算試算できる

「物流デジタルツイン診断（簡易版）」の提供を開始しました。

本診断は以下より無料でご利用いただけます。

https://logistics.victorconsulting.jp/

本サービスは、注文波動を考慮したシミュレーションにより、

- 最大待ち時間- 遅延率（SLA超過）- 月間損失額（20日換算）

を可視化します。

簡易モデルによる試算でも、繁忙期条件下では

月間約498万円規模の損失が発生し得るケースが確認されています。

開発背景

図1：繁忙期条件下における月間損失試算例（簡易モデル）

物流現場では、

- 「繁忙期は回らない」- 「人を増やすべきか判断できない」- 「残業で何とか吸収している」

といった状態が慢性化しています。

しかし、

“どれだけ損をしているのか”を金額で把握している現場は多くありません。

VICTOR CONSULTINGは、

「感覚ではなく、数値で現場を設計する」

という思想のもと、本診断を開発しました。

損失単価を構造的に設計できる補助ツールも公開

本診断で使用する「遅延1件あたり損失単価（初期値500円）」についても、

より根拠を持って設計できる補助ツールを同時公開しています。

【遅延損失 単価設計ツール】

https://delay-unit.victorconsulting.jp/

本ツールでは、

- 直接追加コスト- 間接オペレーション負荷- 将来利益の期待損失

の三層構造から、自社の遅延1件あたり損失単価を算出できます。

これにより、「500円は妥当なのか」「実際はいくらなのか」

を企業ごとに設計することが可能になります。

サービス概要

本診断では、以下の入力値に基づき概算試算を行います。

- 1時間あたり平均注文数- 梱包作業時間- 現在のスタッフ数- 許容待ち時間（SLA）- 遅延1件あたりの損失単価（初期値500円）

出力されるレポートには、

・ 待ち時間分布

・ 遅延率

・ 月間損失額

・ 波動シナリオ比較

・ 推奨スタッフ数（目標遅延率ベース）

が含まれます。

重要な位置づけ

図2：診断レポート画面例

本診断は単純化モデルによる概算把握ツールです。

実際の物流現場では、

- SKU構成- ピッキング距離- 作業分業構造- 波動の時間帯集中- 人員スキル差

などにより、損失構造は大きく変動します。

そのため、

実データを用いた精密再現・改善設計は個別対応となります。

提供形態

- 簡易版診断：常設公開（無料）

無料診断はこちら

https://logistics.victorconsulting.jp/

今後の展開

- 遅延損失 単価設計ツール（無料）https://delay-unit.victorconsulting.jp/- 個別診断：実データ再現・改善設計（有償）- 月次伴走支援：人員最適化・波動吸収設計（月額制）

VICTOR CONSULTINGは本診断を入口として、

- 物流現場の損失構造の可視化- 定量的人員設計- 繁忙期吸収モデル構築- 経営判断資料の作成支援

を進め、

「物流現場の数値経営」の普及を目指します。

代表コメント

代表 勝 幹雄

「物流現場では“忙しい”ことは共有されていますが、“いくら損をしているか”は共有されていません。本診断は危機を可視化する入口です。本当に重要なのは、その後の改善設計です。」

お問い合わせ先

VICTOR CONSULTING（ビクターコンサルティング）

担当：勝 幹雄

Email：katsu@victorconsulting.jp

Web : https://victorconsulting.jp