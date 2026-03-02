物流繁忙期、月間約498万円規模の“見えない損失”を可視化
VICTOR CONSULTING（所在地：愛知県名古屋市、代表：勝 幹雄）は、
物流現場における出荷工程の待ち時間・遅延率・損失金額を概算試算できる
「物流デジタルツイン診断（簡易版）」の提供を開始しました。
本診断は以下より無料でご利用いただけます。
https://logistics.victorconsulting.jp/
本サービスは、注文波動を考慮したシミュレーションにより、
- 最大待ち時間
- 遅延率（SLA超過）
- 月間損失額（20日換算）
を可視化します。
簡易モデルによる試算でも、繁忙期条件下では
月間約498万円規模の損失が発生し得るケースが確認されています。
図1：繁忙期条件下における月間損失試算例（簡易モデル）
開発背景
物流現場では、
- 「繁忙期は回らない」
- 「人を増やすべきか判断できない」
- 「残業で何とか吸収している」
といった状態が慢性化しています。
しかし、
“どれだけ損をしているのか”を金額で把握している現場は多くありません。
VICTOR CONSULTINGは、
「感覚ではなく、数値で現場を設計する」
という思想のもと、本診断を開発しました。
損失単価を構造的に設計できる補助ツールも公開
本診断で使用する「遅延1件あたり損失単価（初期値500円）」についても、
より根拠を持って設計できる補助ツールを同時公開しています。
【遅延損失 単価設計ツール】
https://delay-unit.victorconsulting.jp/
本ツールでは、
- 直接追加コスト
- 間接オペレーション負荷
- 将来利益の期待損失
の三層構造から、自社の遅延1件あたり損失単価を算出できます。
これにより、「500円は妥当なのか」「実際はいくらなのか」
を企業ごとに設計することが可能になります。
サービス概要
本診断では、以下の入力値に基づき概算試算を行います。
- 1時間あたり平均注文数
- 梱包作業時間
- 現在のスタッフ数
- 許容待ち時間（SLA）
- 遅延1件あたりの損失単価（初期値500円）
出力されるレポートには、
・ 待ち時間分布
・ 遅延率
・ 月間損失額
・ 波動シナリオ比較
・ 推奨スタッフ数（目標遅延率ベース）
が含まれます。
図2：診断レポート画面例
重要な位置づけ
本診断は単純化モデルによる概算把握ツールです。
実際の物流現場では、
- SKU構成
- ピッキング距離
- 作業分業構造
- 波動の時間帯集中
- 人員スキル差
などにより、損失構造は大きく変動します。
そのため、
実データを用いた精密再現・改善設計は個別対応となります。
提供形態- 簡易版診断：常設公開（無料）
無料診断はこちら
- 遅延損失 単価設計ツール（無料）https://delay-unit.victorconsulting.jp/
- 個別診断：実データ再現・改善設計（有償）
- 月次伴走支援：人員最適化・波動吸収設計（月額制）
今後の展開
VICTOR CONSULTINGは本診断を入口として、
- 物流現場の損失構造の可視化
- 定量的人員設計
- 繁忙期吸収モデル構築
- 経営判断資料の作成支援
を進め、
「物流現場の数値経営」の普及を目指します。
代表コメント
代表 勝 幹雄
「物流現場では“忙しい”ことは共有されていますが、“いくら損をしているか”は共有されていません。本診断は危機を可視化する入口です。本当に重要なのは、その後の改善設計です。」
お問い合わせ先
VICTOR CONSULTING（ビクターコンサルティング）
担当：勝 幹雄
Email：katsu@victorconsulting.jp
Web : https://victorconsulting.jp