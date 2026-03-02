意外と多い？約4割が「エアコンのない環境」での勤務を経験。70.7％が「絶対必要」と答える理由

株式会社NEXER

■会社のエアコン、あって当たり前？それとも贅沢品？

毎年のように記録を更新する猛暑や、冬場の厳しい冷え込み。

近年の異常気象のなかで、職場の空調環境はこれまで以上に注目されています。

では、実際に働く人たちは会社のエアコンをどのように感じているのでしょうか。

ということで今回はエアコンフロンティアと共同で、会社に勤めている全国の男女300名を対象に「会社のエアコンがあって助かった瞬間」についてのアンケートをおこないました。

「会社のエアコンに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月12日 ～ 2月19日

調査対象者：会社に勤めている全国の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：あなたにとって、会社のエアコンはどのくらい重要だと思いますか？

質問2：その理由を具体的に教えてください。

質問3：会社のエアコンについて、あなた自身や身近な人が「エアコンがあって助かった」と感じた経験はありますか？

質問4：「エアコンがあって助かった」と感じた具体的なエピソードを教えてください。

質問5：エアコンがない環境で仕事をした経験はありますか？

質問6：その際にもっとも困ったことを教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■70.7％が「会社のエアコンは生活に絶対に必要」と回答

まず、会社のエアコンをどの程度重要だと感じているかを聞いてみました。

その結果「生活に絶対に必要（なくては困る）」が70.7％でもっとも多く、次いで「あった方が良い（快適性のため）」が22.0％でした。「特に必要性を感じない」は4.3％、「あってもなくても良い」は3.0％となっています。

「絶対に必要」と「あった方が良い」を合計すると92.7％にのぼり、多くの人が会社のエアコンを必要だと感じていることがわかりました。エアコンは贅沢品ではなく、働くうえでのライフラインになっているようです。

会社のエアコンを必要だと感じている理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

会社のエアコンを必要だと感じている理由

・異常気象だから命に関わる。（30代・女性）

・エアコンがないと暑くて集中できなくなってしまうから。（30代・男性）

・工場内作業で動く作業なので、暑いと体力低下や熱中症になるから。（30代・男性）

・室内の温度が高すぎたり、低すぎたりすると体調を崩すからです。（40代・男性）

・職場が保育園のため、空調管理が必須だから。（40代・女性）

「命に関わる」「熱中症になる」といった切実な声が多く寄せられました。快適さだけの問題ではなく、健康や安全に直結するため、必要性が高く評価されたと考えられます。

オフィスのエアコンに限らず、工場や倉庫などどのような場所でもエアコンは必需品です。

■71.4％が「エアコンがあって助かった」経験が「ある」と回答

続いて、「エアコンがあって助かった」と感じた経験があるかを聞いてみました。

その結果「自分自身が何度もある」が63.0％で圧倒的に多く、「自分自身が1～2回ある」が6.7％、「身近な人（家族・友人・同僚など）であった」が1.7％でした。一方「ない」は28.7％となっています。

「何度もある」「1～2回ある」「身近な人であった」を合計すると71.4％となり、多くの人がエアコンに助けられた経験を持っていることがわかりました。エアコンは日々の業務を支える存在といえそうです。

「エアコンがあって助かった」と感じた具体的なエピソードについても聞いてみたので、一部を紹介します。

「エアコンがあって助かった」と感じた具体的なエピソード

・寒くて指がかじかみそうな時にエアコンがあって助かった。（20代・男性）

・工場の外と中を行き来する作業で、外は熱がこもってサウナ状態でしたが、工場内は空調が効いていたのでクールダウンできた。（30代・男性）

・精密機械や化学薬品の液温を一定に保たなければいけないから。液温が1度変わるだけで品質がNGになるから。（60代・男性）

・熱中症気味の同僚を冷やすことができた。（50代・男性）

・真夏の自転車通勤で汗だくから解放された時にエアコン最高といつも思う。（50代・男性）

エピソードの中には「救急搬送になったと思う」という声もあり、エアコンが命を守る場面があることがうかがえます。また、精密機械の管理や化学薬品の温度管理など、業務そのものの品質を保つために欠かせないという回答も見られました。

■40.3％が、エアコンがない環境での勤務経験が「ある」と回答

最後に、エアコンがない環境で仕事をした経験があるかを聞いてみました。

その結果「ある」は40.3％、「ない」は59.7％でした。約4割がエアコンのない職場で働いた経験を持っていることになります。

現在は多くの職場にエアコンが設置されています。

それでも過去を含めれば、空調のない厳しい環境で働いた人は決して少なくないことがわかります。

エアコンがない環境で仕事をした経験がある方に、もっとも困ったことについて聞いてみたので、一部を紹介します。

エアコンがない環境で仕事をした際にもっとも困ったこと

・前の会社は食品加工の仕事なのに、エアコンがなく、夏の暑い日に炊いたり煮たりしてすごく暑くなって、窓を開けたり扇風機をつけたりと、衛生的に良くなかった。（30代・女性）

・製造業だったのですが、夏に40度近い室温であっても、スポットクーラーしかなかったので、汗が尋常じゃなかったです。（40代・女性）

・思考が麻痺して何もできない。（40代・男性）

・体力の消耗が激しく、時間が経つにつれて効率が落ちる。（50代・男性）

・むかし工場のアルバイトで真夏につなぎの作業着を着てヘルメットをかぶって仕事をしていました。エアコンが故障して熱中症で死にかけたことがあった。（60代・男性）

・扇風機で仕事をして、書類が飛んでいった。（60代・女性）

食品を扱う職場で窓を開けざるを得なかったという衛生面の問題や、40度近い室温でもスポットクーラーしかないという過酷な環境など、深刻な声が寄せられました。

一方で「扇風機で書類が飛んでいった」というエピソードもあり、エアコン以外の対策では別の不便が生まれる場合もあるようです。

■まとめ

今回の調査では、会社のエアコンを「絶対に必要」と考える人が7割を超え、実際に「助けられた」経験がある人も7割以上という結果になりました。

一方で、約4割がエアコンのない環境で働いた経験を持ち、熱中症や集中力の低下、衛生面の問題など、さまざまな困りごとを経験していることも明らかになりました。近年の異常気象を踏まえると、職場の空調環境は働く人の健康と生産性を守るための基本的な設備です。

もしオフィスや店舗、工場などの空調に不安がある場合は、早めに専門業者へ相談し、快適で安全な職場環境づくりを進めてみてはいかがでしょうか。

