西部逓送株式会社の社名変更のお知らせ

株式会社西日本新聞社

株式会社西日本新聞社（本社:福岡市中央区、代表取締役社長:田川大介）のグループ会社である西部逓送株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：古賀直樹）は、2026年4月1日付で社名を「株式会社西日本新聞トラスト物流」へ変更いたしますので、お知らせいたします。 なお、同社の法的地位や組織構造に変更はございません。

□社名変更の背景

西部逓送は新聞輸送を中核に事業を展開し、2019年に西日本新聞社の完全子会社、2020年には株式会社西日本新聞総合オリコミ（現：西日本新聞ロジメディア）の完全子会社となりました。 近年は一般物流や倉庫事業を強化し、事業領域が拡大する中で、企業姿勢や事業内容をより明確に社会へ伝える必要が高まっていました。このような環境変化を踏まえ、グループ企業としての一体感を明確にし、事業のさらなる発展を図るため、社名変更を決定いたしました。

□新社名に込めた思い

・「西日本新聞」の信頼性

グループの中核である「西日本新聞」の名を冠することで、地域社会からの信頼性向上とブランド力の強化を図ります。

・「トラスト（Trust）」が表す価値

「トラスト」には、「信頼」、「連携・統合」の二つの意味を込めています。お客様・取引先・地域社会からの信頼を礎に、高品質な物流サービスを提供するとともに、西日本新聞ロジメディアなどグループ各社との連携を強化し、物流機能の集約・高度化を推進してまいります。

・事業内容の明確化

社名に「物流」を明示することで、当社が担う役割を分かりやすく示し、将来の事業拡大や多様な物流ニーズへの対応力を高めることを目指します。

□今後の展望

西日本新聞グループの物流機能を担う中核企業として、3PL（サードパーティ・ロジスティクス）体制の構築を推進し、 “迅速・確実・信頼”の物流サービス をより一層強化してまいります。

□営業所概要

□会社概要

現社名：西部逓送株式会社

新社名：株式会社西日本新聞トラスト物流（2026年4月1日付）

代表者：代表取締役社長 古賀 直樹

事業内容：新聞オリコミチラシ輸送、一般貨物運送業、倉庫業

所在地：本社営業所 〒812-0881福岡市博多区井相田2丁目1番60号

TEL 092-558-7162 FAX 092-558-7163

福岡東営業所 〒813-0018福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目3番8号

TEL 092-402-0296 FAX 092-402-0297

URL：https://seibuteiso.co.jp/

URL：https://nnps-trust-logi.co.jp/ （４月１日以降）

□本件に関するお問い合わせ先

西部逓送株式会社 管理部 総務課

E-mail seibuteiso.kanribu@nishinippon-np.jp

TEL 092-558-7162 FAX 092-558-7163