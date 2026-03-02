【タイパ最強】「5秒でわかる」シリーズ待望の第3弾！　慣用句図鑑が3月2日発売。楽しく短時間で慣用句をマスターしよう！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月2日（月）に『5秒でわかる慣用句図鑑』を発売いたしました。

◆「5秒でわかる」シリーズとは？

シリーズ第1巻『5秒でわかることわざ図鑑(https://hon.gakken.jp/book/1020609200)』は、お昼の情報番組で紹介され、本当に5秒でわかると話題に！ 発売わずか3週目で重版が決定するなど、親子で楽しめる学習「図鑑」として大きな支持をいただきました。

その反響を受け、2025年10月には第2巻『5秒でわかる四字熟語図鑑(https://hon.gakken.jp/book/1020617800)』を発売。そして今回、待望のシリーズ第3巻が登場しました！

本書のテーマは「慣用句」。難しく感じる言葉も、本シリーズならではのわかりやすさで、5秒で楽しくマスターしましょう！

◆たった5秒で慣用句が学べる！？

所要時間は1語につき5秒！ 言いかえとイラストを見れば、すぐに言葉の意味がつかめます。たった5秒なので、読書や勉強が苦手な方でも大丈夫！ 受験に向けてがんばっている方や、さくっと学びなおしたい方にもおすすめです。

簡潔な言いかえと、人気の漫画家・イラストレーター（伊藤ハムスター、かねこもとき、秀、U-suke）によるわかりやすいイラストで、バッチリ記憶に残るはず！

◆章末にはミニパズルページつき

▲かわいいイラストで楽しく読めて、ひと目でわかる！▲くわしく知りたい方は、下の解説まで読むと、理解が深まります。

章末には、「慣用句線つなぎ」や「慣用句穴埋め」などのパズルページも入っており、楽しく学べる1冊になっています。

◆シリーズ特設サイトでは、アンケートを実施中！

「5秒でわかる」シリーズで紹介してほしい言葉（ことわざ、慣用句、四字熟語、カタカナ語、ビジネス用語など）と、その言いかえのアイデアを募集しています。

※アイデアを採用させていただく場合があります。

いっしょにシリーズを拡大してくださる方、ぜひご投稿ください！

▼「5秒でわかる」シリーズ特設サイト

https://gakcomic.gakken.jp/5byowaka-series/

［商品概要］

『5秒でわかる慣用句図鑑』

編：Gakken

イラスト：伊藤ハムスター、かねこもとき、秀、U-suke

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年3月2日

判型：B6／160ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206268-1

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020626800(https://hon.gakken.jp/book/1020626800)

