【タイパ最強】「5秒でわかる」シリーズ待望の第3弾！ 慣用句図鑑が3月2日発売。楽しく短時間で慣用句をマスターしよう！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月2日（月）に『5秒でわかる慣用句図鑑』を発売いたしました。
◆「5秒でわかる」シリーズとは？
シリーズ第1巻『5秒でわかることわざ図鑑(https://hon.gakken.jp/book/1020609200)』は、お昼の情報番組で紹介され、本当に5秒でわかると話題に！ 発売わずか3週目で重版が決定するなど、親子で楽しめる学習「図鑑」として大きな支持をいただきました。
その反響を受け、2025年10月には第2巻『5秒でわかる四字熟語図鑑(https://hon.gakken.jp/book/1020617800)』を発売。そして今回、待望のシリーズ第3巻が登場しました！
本書のテーマは「慣用句」。難しく感じる言葉も、本シリーズならではのわかりやすさで、5秒で楽しくマスターしましょう！
◆たった5秒で慣用句が学べる！？
所要時間は1語につき5秒！ 言いかえとイラストを見れば、すぐに言葉の意味がつかめます。たった5秒なので、読書や勉強が苦手な方でも大丈夫！ 受験に向けてがんばっている方や、さくっと学びなおしたい方にもおすすめです。
簡潔な言いかえと、人気の漫画家・イラストレーター（伊藤ハムスター、かねこもとき、秀、U-suke）によるわかりやすいイラストで、バッチリ記憶に残るはず！
▲かわいいイラストで楽しく読めて、ひと目でわかる！
▲くわしく知りたい方は、下の解説まで読むと、理解が深まります。
◆章末にはミニパズルページつき
章末には、「慣用句線つなぎ」や「慣用句穴埋め」などのパズルページも入っており、楽しく学べる1冊になっています。
◆シリーズ特設サイトでは、アンケートを実施中！
「5秒でわかる」シリーズで紹介してほしい言葉（ことわざ、慣用句、四字熟語、カタカナ語、ビジネス用語など）と、その言いかえのアイデアを募集しています。
※アイデアを採用させていただく場合があります。
いっしょにシリーズを拡大してくださる方、ぜひご投稿ください！
▼「5秒でわかる」シリーズ特設サイト
https://gakcomic.gakken.jp/5byowaka-series/
［商品概要］
『5秒でわかる慣用句図鑑』
編：Gakken
イラスト：伊藤ハムスター、かねこもとき、秀、U-suke
定価：1,320円（税込）
発売日：2026年3月2日
判型：B6／160ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-206268-1
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020626800(https://hon.gakken.jp/book/1020626800)
【本書のご購入はコチラ】
Amazon： https://amzn.asia/d/072ue29O(https://amzn.asia/d/072ue29O)
楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18466696/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466696/)
紀伊國屋書店： https://hon.gakken.jp/kinokuniya/shop/1/1020626800(https://hon.gakken.jp/kinokuniya/shop/1/1020626800)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開