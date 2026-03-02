リニューアルオープン　キャロウェイ アウトレット 門真

キャロウェイゴルフ株式会社

キャロウェイゴルフ株式会社（東京都港区南青山／代表取締役社長：庄司明久）は、キャロウェイアウトレットストア「キャロウェイ アウトレット 門真」を、2026年3月6日(金)三井アウトレットパーク 大阪門真 にリニューアルオープンします。

今回のリニューアルでは、弾道データを正確に測定する弾道測定器を備えた試打室を新設。快適な環境でクラブの打ち比べが可能となり、知識豊富なスタッフが最適なクラブ選びをサポート、ギアからアパレルまでトータルでゴルフアイテムが揃う店舗へと進化しました。

さらに、試打室の新設に伴い、2026年3月14日(土)・15日(日)に2026年最新クラブ「QUANTUM」店内試打会を開催。最新クラブを実際に体感いただけるとともに、スタッフがお客様一人ひとりに合ったクラブをご提案できる機会となっています。

店名：キャロウェイ アウトレット 門真

住所：〒571-8620 大阪府門真市松生町1番11号 三井アウトレットパーク 大阪門真 2F 2860区画

電話番号：06ｰ4304-4957

営業時間：10:00～20:00 ※施設に準じる

定休日：不定休

取扱ブランド：

・キャロウェイ（クラブ、ボール、ゴルフアパレル、シューズ、アクセサリー、他）

・オデッセイ（パター、アクセサリー、他）

・トラヴィスマシュー(ゴルフアパレル、アクセサリー、他)

リニューアルOPEN記念キャンペーン 開催

期間：3/6(金)～なくなり次第終了

内容：期間中、商品ご購入でノベルティプレゼント

1）税込25,000円以上ご購入で魔法瓶氷嚢

2）税込10,000円以上ご購入でメッシュポーチ

※お一人様1点となります

※一部対象外商品もございます

2026年最新クラブ「QUANTUM」試打会

開催日：3/14(土)、3/15(日) 11:30～18:30

内 容：参加費無料 ※事前受付は店舗スタッフまでご連絡ください

特 典：試打会参加の方にCHROMEシリーズボールをもれなく1スリーブプレゼント

※詳細は店舗スタッフへお問合せください

【キャロウェイゴルフ株式会社について】

世界最大級のゴルフ総合ブランド、キャロウェイゴルフ・カンパニーの日本法人。

「キャロウェイ」、「オデッセイ」のゴルフクラブ、ボール、アクセサリーなどの輸入、組立、卸売販売を行う。また、2021年に統合された「キャロウェイアパレル」を中心に「オジオ」、「トラヴィスマシュー」といったブランドも展開。それぞれのブランドで、日本市場に最適なギアやアパレルを開発し、ゴルフコースにとどまらないゴルフライフスタイルを提案し続けている。