【銀座コージーコーナー】「せとか&紅ほっぺ苺」 甘い果汁と芳醇なおいしさを2種のスイーツで！3月4日から期間限定販売

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年3月4日（水）から、全国の生ケーキ取扱店（※）で、せとかと紅ほっぺ苺を使用したスイーツを販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

ひとくちめから、フルーツの甘みと香りが響き合う

旬のフルーツのおいしさをスイーツで堪能していただきたく、甘みののった「せとか」と「紅ほっぺ苺」を組み合わせたスイーツが今年も3月4日から登場します。ゼリーのようなとろける食感と濃厚な甘みが特長の柑橘（かんきつ）「せとか」と、甘みと酸味と香りのよさが揃った「紅ほっぺ苺」を、ショートケーキとタルトに仕立てました。

ショートケーキにはヨーグルト風味クリームを合わせて軽やかに、香ばしいタルトには甘みを効かせたカスタードクリームを合わせて奥深い味わいに。同じフルーツを使用していながら、全く異なる味わいを奏でます。

「せとか」のみずみずしく甘い果汁と「紅ほっぺ苺」の芳醇なおいしさを2種のスイーツでお楽しみください。

【商品概要】

商品について詳しくは公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/20441.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/20441.html)

せとかと紅ほっぺ苺のショート

価格：560円（税込604円）

販売：3月4日（水）～3月26日（木）頃

特長：とろけるような食感と濃厚な甘みの柑橘「せとか」と、苺本来の甘ずっぱさと芳醇な香りが特長の苺「紅ほっぺ」。旬の人気フルーツ２種を一度に味わえる季節限定のショートケーキです。

ふわふわスポンジでサンドしたヨーグルト風味クリーム（せとかゼリー入り）がせとかと紅ほっぺをより一層引き立て、軽やかな味わいに仕上げています。

せとかと紅ほっぺ苺のタルト

価格：640円（税込691円）

販売：3月4日（水）～3月26日（木）頃

特長：とろけるような食感と濃厚な甘みの柑橘「せとか」と、苺本来の甘ずっぱさと芳醇な香りが特長の苺「紅ほっぺ」。旬の人気フルーツ２種を一度に味わえる季節限定のタルトです。

さっくりと香ばしいタルトに風味豊かなカスタード、せとかジャムを重ねて、せとかと紅ほっぺ苺をトッピング。フルーツの甘ずっぱさとカスタードのまろやかな甘み、タルトから生まれる奥深い味わいをお楽しみください。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。