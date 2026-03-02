保険見直し本舗、保険業務経験者を中心とした人材派遣サービスを開始。

株式会社保険見直し本舗グループ

株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区／代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）は、子会社である株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：遠山拓馬）にて、2026年1月1日に労働者派遣事業（許可番号：派13-318388）を取得し、保険業界での業務経験を有する人材を中心とした派遣サービスを2026年3月1日より開始しました。

本サービスでは、保険会社・保険代理店での対面・オンラインでの顧客対応や営業、代理店への研修や営業（ホールセラー業務）、事務職、コールセンターオペレーターまで、幅広い業務に対応する人材を派遣します。

◆背景

当グループでは、これまでニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（NFC）がコールセンター向けの人材派遣を展開し、募集人育成、KPI の管理と向上、募集品質において高い評価をいただいてまいりました。

一方で、近年はコールセンターに加え、対面募集やオンラインでの保険相談、ホールセラー業務や事務など、保険会社・保険代理店における幅広い人材ニーズに対するご要望も多くお寄せいただいておりました。

こうした需要を踏まえ、ショップチャネルを担う保険見直し本舗において、店舗での対面接客経験が豊富な募集人経験者を中心に、保険業務に精通した人材を即戦力として派遣する新サービスを開始することといたしました。

また、派遣される当社の人材は、派遣先の保険会社・保険代理店で実務に携わることで経験と実績を積み、働き方やキャリアの選択肢を広げることができます。

当社は今後もグループ一体となって派遣先企業の課題解決に貢献するとともに、従業員の働き方やキャリアの可能性を広げる取り組みを進めてまいります。

◆提供サービス概要

株式会社保険見直し本舗での店舗勤務経験者を中心に、保険会社や保険代理店へ人材を派遣いたします。

＜対応可能業務の一例＞

生命保険募集人（対面・オンライン） / ホールセラー業務/ 事務 / コールセンターオペレーター

◆許可詳細

許可届受理年月日 ：2026年1月1日

事業主名称 ：株式会社保険見直し本舗

許可番号 ：派 13 - 318388

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、40社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊かさをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2025年8月5日

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

事業内容： 保険代理事業、銀行代理事業、介護関連事業、派遣事業【労働者派遣事業許可番号 派 13 - 318388】

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/