累計8万部超「ゆるふで」シリーズから初の作品集が登場。人気作品に加え書き下ろしも多数収録した『心がまぁるくなるゆるふで』3月2日発売

今日は少し、頑張りすぎてしまったあなたへ

辰巳出版株式会社『心がまぁるくなる ゆるふで』（ふでこ 著／日東書院書院 刊）

仕事や人間関係、将来への不安、忙しく日々を過ごし、知らず知らずのうちに気を張り、がんばりすぎてしまう--そんな少し疲れてしまったあなたにやさしく寄り添う言葉とイラスト作品が約100点収録されている書籍『心がまぁるくなる ゆるふで』（ふでこ 著／日東書院本社 刊）が3月2日に発売しました。▶https://amzn.asia/d/08uyoUHL



「あなたは あなたのままで いてほしい」「晴れの日も 雨の日も わたしの大切な一日」といった、肩の力をふっと抜いてくれるメッセージの数々。ページを開き、カラフルであたたかみのある筆文字とやさしいイラストを眺めるうちに、自然と凝り固まっていた気持ちがゆるんでいきます。

前向きにならなければと自分を奮い立たせるのではなく、まずは今の自分を受け止めることの大切さに気づかせてくれる、忙しい日々の合間にそっと開きたくなる心の休憩所のような一冊です。

「ぱっとひらいて 気になる作品をそっと眺めてください

そしてこころが少しでも まぁるくなってもらえたら嬉しいです」 ―― ふでこ

※「おわりに」から引用

大人気「ゆるふで」シリーズ初の作品集

『心がまぁるくなる ゆるふで』は、累計８万部を超える人気シリーズ「ゆるふで」待望の初作品集です。これまで書籍やSNSを通じて多くの読者に親しまれてきた、ふでこさんのやさしい言葉とイラスト。その魅力を余すことなく味わえるよう、本書では人気作品をはじめ、書き下ろしも多数収録し、選りすぐりの作品を凝縮しました。ゆるふでファンにとっては保存版として手元に置いておきたくなる一冊です。また、「ゆるふで」に初めて触れる方にとっても、そのやわらかな表現と言葉の力を存分に感じられる入門編としておすすめ。世代を問わず楽しめる、シリーズの新たな魅力が詰まっています。

プレゼントにもおすすめ！

本書は、自分のための一冊としてはもちろん、日頃の感謝を伝えたいときや、新たな一歩を踏み出す人へのエールとして贈り物にもぴったりです。やさしい色合いと温もりのある筆文字は、世代や性別を問わず贈りやすく、「おつかれさま」「無理しすぎないでね」といった直接は伝えづらい想いも届けてくれます。

さらに本書は、ページが180度しっかりと開き、どのページも見やすい仕様になっています。机に置いたままでも快適に読むことができ、気に入った言葉のページを開いて飾るなど、さまざまな楽しみ方ができます。眺める時間そのものが心地よい体験になるでしょう。

【ゆるふで】とは？

「ゆるふで」は、書道家のふでこさんが「筆ペンの楽しさを知ってほしい」という思いから考案した文字アートです。筆ペンを使って「ゆるく」「楽しく」「自由に」書くことを大切にしており、綺麗な字を目指すのではなく、あたたかみのある文字や可愛らしいイラストを表現できるのが特長。

手軽な筆ペンでハガキなどに描けるスタイルのため、初心者でも真似しやすく、気負わずに楽しめます。筆ペンでしたためられる、あたたかで愛らしい“ゆるい”筆文字とイラストは多くの支持を集めており、手書きならではの温もりや、表現することの楽しさを広げています。

これまで『ゆるふで』（2019年）、『まいにちゆるふで』（2022年）、『二十四節気で季節を楽しむ 和のゆるふで』（2024年）、『書いて楽しむ ゆるふで かな編』（2021年）が出版され、累計８万部を超え多くの人に愛されています。

初の「ゆるふで」指南書『ゆるふで』12か月使える作品を280点掲載『まいにちゆるふで』「和」をテーマにした『和のゆるふで』ゆるふでのワークブック『書いて楽しむ ゆるふで』

【目次】

はじめに



第1章 あなたをやさしく包む言葉



第2章 ほっとする言葉



第3章 ありがとうの言葉

第4章 明日を照らす言葉



column

▪ ゆるふで書き方講座

▪ ゆるふで活用術

▪ ふでこのゆるふで作品の作り方

▪ あなたのそばにゆるふでを

おわりに

【書籍情報】

『心がまぁるくなる ゆるふで』

著・ふでこ

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

サイズ：B5変型判／96ページ

発売日：2026年3月2日

発行：株式会社日東書院本社



【著者プロフィール】

著者 ふでこ

理容師でもあり書道家。2012年より個人経営者向けに筆文字を使用した販促手書きPOPセミナーを開始。2015年からは自ら考案した「ゆるふで文字アート」の作品制作を開始し、ハンドメイドサイトcreema、minneにも出展。アート部門書道で1位を獲得し、常に上位をキープしている。