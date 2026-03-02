【ヤクセル】累計販売数210万本「こども安全包丁」が誕生25周年！Instagram投稿キャンペーンを開催！

株式会社ヤクセル

株式会社ヤクセル（本社：岐阜県関市）は、こども向け包丁「こども安全包丁」の発売25周年を記念し、Instagram投稿キャンペーンを実施します。

2001年の発売以来、本製品はこどもたちの「知りたい」「やってみたい」という気持ちに寄り添い、はじめての調理体験を支える調理器具として開発されました。家庭での食育や親子クッキングの広がりとともに支持を集め、累計販売数210万本（※）を突破しています。

当社は、こども用包丁のパイオニアとしてお客様の声を反映しながら、こどもキッチン用品の開発・改良を継続してきました。そして25周年を迎える節目の年に、新型「こども安全包丁R1」を発売いたしました。

本企画では、これまでの歩みへの感謝を込めるとともに、こどもが料理に参加する楽しさと成長の機会をより多くのご家庭に届けてまいります。

（※自社調べ）

Instagram投稿キャンペーンを開催

25周年を記念し、Instagramにて画像投稿キャンペーンを実施します。

ヤクセル製の「こども安全包丁」、「切れるこども包丁」を使用した料理シーンの画像を募集し、抽選で25名様に当社製品のこどもキッチングッズをプレゼントします。

【キャンペーン概要】

・応募方法：１、「ヤクセル【公式】こどもキッチン（@yaxell_kodomokitchen）」をフォロー

２、「#安全包丁25th」を付けて投稿

・応募期間：2026年3月2日（月）～3月31日（火）

・賞品：こどもキッチングッズ

・当選人数：25名様

今後の投稿キャンペーン予定

本キャンペーンは第三回までの実施を予定しており、各回ごとに異なる内容のプレゼントをご用意しています。複数回の応募も可能なため、継続的にお楽しみいただける企画となっています。

最新情報や応募方法の詳細は、ヤクセル【公式】こどもキッチンのInstagramアカウントにて順次お知らせします。

【開催予定】

第二回：2026年8月予定

第三回：2026年12月予定

▶︎Instagram｜ヤクセル【公式】こどもキッチン(https://www.instagram.com/yaxell_kodomokitchen/)

新型「こども安全包丁R1」の主な特長

ふれても安心なギザ刃

刃先には、手がふれただけでは切れない独自のギザ刃を採用。前後にノコギリのように動かすことで、玉ねぎやじゃがいもなどの食材をしっかり切ることができます。こどもが調理の達成感を得られる“切れる体験”と、安全性への配慮を両立しました。

落としても安心のオールラウンド形状

調理中に包丁を落としてしまう場面にも配慮し、刃先やハンドルなどすべての角を丸く仕上げています。こどもの使用環境を想定した、やさしいフォルムの設計です。

正しい持ち方をサポートする「おやゆびボタン」

ハンドルには星形の「おやゆびボタン」を配置。親指を合わせて握ることで自然と安定した持ち方になり、はじめて包丁を使うこどもでも正しい握り方が身につく構造です。調理動作の安定性を高めるとともに、食育の観点からも継続して使いやすい設計としています。

これらの特長により、本製品は「はじめての包丁」として家庭での親子調理や食育シーンに適したこども用調理器具となっています。

商品一覧

製品情報

こども安全包丁R1ミッキー＆ミニープリンセスかーずアナと雪の女王トイ・ストーリーはらぺこあおむしドクターイエローホワイトこども安全包丁シートまな板セットミッキー＆ミニープリンセスカーズはらぺこあおむしこども安全包丁R1[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98427/table/8_1_c83ffe35a2b7fd67b3bc80d36ff0d447.jpg?v=202603021051 ]こども安全包丁シートまな板セット[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98427/table/8_2_c68cfee7914a2cbd8ba334efce915423.jpg?v=202603021051 ]

▶︎公式オンラインストアで好評販売中！(https://www.yaxell.co.jp/collections/kids)

株式会社ヤクセル

2022年に創業90周年を迎えた株式会社ヤクセル。高級包丁の製造・販売、刃物類のメンテナンスを手掛け、「刃物のまち」といわれる岐阜県関市で日本の伝統文化を守り続けている刃物メーカー。

本社：岐阜県関市栄町２丁目41番地 代表取締役社長：山田義久

WEBサイト→https://www.yaxell.co.jp/