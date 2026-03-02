老舗らーめん店「銀座直久」より“鶏×濃厚”の新境地。「熟濃つけ麺（豚骨、辛味）」と「海老だしつけ麺」の本格つけ麺が新登場。

株式会社 鉄人化ホールディングス

株式会社鉄人化ホールディングスグループである、株式会社直久（東京都目黒区、代表取締役社長：兒玉智之）が運営する老舗らーめん店「銀座直久」では、2026年3月2日（月）より、新たに3種のつけ麺を販売いたします。直久の原点である“鶏”の旨みを軸に、濃厚豚骨、辛味味噌、そして海老の旨みを掛け合わせた、これまでにない力強い一杯に仕上げました。

公式HP：https://naokyu.com

■熟濃つけ麺（豚骨）

直久オリジナルスープと豚白湯スープを贅沢にブレンド。

鶏のキレのある旨みに、豚白湯の濃厚でクリーミーなコクを重ねることで、奥行きのある濃厚スープを実現しました。

さらに、鶏油を加えることで、香り立ちと風味の厚みを強化。

濃厚でありながら、最後まで飽きずに食べ進められる一杯に仕上げています。

■熟濃辛つけ麺(豚骨辛味)

濃厚豚骨つけ麺をベースに、特製辛味噌と香味ラー油を追加。

辛味噌は、単なる刺激ではなく「旨みのある辛さ」を追求。

濃厚な豚白湯のコクと鶏の旨みに、ピリッとした辛味が重なり、食欲を一気に加速させます。

濃厚・旨辛・コク深さが三位一体となるよう仕上げました。

■海老だしつけ麺

直久オリジナルスープに、海老ガラを贅沢に使用。

鶏の旨みと海老の芳醇な香りを合わせた、濃厚でありながら上品な味わいの逸品です。

海老の旨みを最大限に引き出すため、火入れと抽出バランスを丁寧に設計。

スープを口に含んだ瞬間に広がる海老の香ばしさと、後から追いかける鶏の深いコクが特徴です。

トッピングには“海老ワンタン”を使用。

海老の風味をさらに引き立て、満足感の高い一杯に仕上げました。

■開発者より

直久の原点である“鶏スープ”を軸に、現代のお客様が求める「濃厚さ」「インパクト」「専門性」を追求しました。

濃厚豚骨とのブレンド、旨辛味噌との融合、そして海老の芳醇な旨み。

それぞれが単独で主役になるのではなく、“鶏”と掛け合わせることで、直久らしいバランスと完成度を実現しています。

ぜひ三種それぞれの違いをお楽しみください。

【商品概要】

<熟濃つけ麺(豚骨)>

・普通盛 1,080円（税込）

＜熟濃辛つけ麺（豚骨辛味）＞

・普通盛 1,080円（税込）

＜海老だしつけ麺＞

・普通盛 1,080円（税込）

おすすめトッピング

・チャーシュー（豚・鶏）各1枚 150円（税込）

・味玉 150円（税込）

・麺大盛（麺1.5倍）130円（税込）

販売期間：2026年3月2日(月)～2026年5月31日（日）

価 格：1,080円～（税込）

※期間限定商品のため、予告なく販売を終了する場合がございます。

【販売店舗】

<東京>

新橋エリア ：麺処直久 新橋店

新宿エリア ：らーめん直久 新宿西口店

青山エリア ：らーめん直久 青山店

多摩エリア ：麺処直久 聖蹟桜ヶ丘店

勝どきエリア：麺処直久 晴海トリトン店

<神奈川>

横須賀エリア：らーめん直久 久里浜店

＜千葉＞

幕張エリア：麺処直久 プレナ幕張店

※店舗で販売時期、販売時間が異なる場合がございます。

※ご質問につきましては下部のお問い合わせフォームよりご連絡お願いいたします。

【新規物件募集のご案内】

株式会社直久では、今後の事業拡大に伴い、

駅チカ・駅ビル・商業施設・フードコート・路面店を中心とした新規物件を募集しております。

創業111年の老舗ブランド力と、

安定したオペレーション、商品開発力を活かした店舗設計が可能です。

＜募集概要＞

・出店エリア：首都圏中心（東京・神奈川・千葉・埼玉）

・坪数目安：7坪～30坪

・業態：らーめん店

・駅近立地歓迎（駅ナカ・駅ビル・商業施設）

・路面店も可

直営出店・フランチャイズ展開双方に対応可能です。

【FC加盟、商材卸、新規出店サポート】

株式会社直久では、以下の事業パートナー様を募集しております。

＜FC加盟・既存店の引継ぎ＞

「直久」ブランドとして店舗運営を行うフランチャイズ加盟および既存店舗の引継ぎを募集しております。

ブランド使用、商品供給、運営ノウハウ提供まで一貫してサポートいたします。

＜商材卸（商材の供給）＞

スープ・麺・関連商材の卸販売を行っております。

これは「直久ブランドでの出店」ではなく、

株式会社直久から商品を仕入れていただく形態となります。

既存飲食店様のメニュー強化や、新業態開発への活用も可能です。

FC出店・商材卸・パートナーシップに関する詳しい情報やお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

TEL：0120-041-709 (平日：9時～17時 ※土・日・祝日・年末年始を除く)

お問い合わせフォーム：https://naokyu.com/inquiry

「直久」ブランドについて

「直久」は、大正3年（1914年）に山梨県甲府市に麺類を提供する中華そば店として創業しました。

創業後、昭和42年（1967年）、「本場の味らーめん直久」として1号店を東京銀座に出店し、当時から行列を絶やさないほど人気を誇った老舗らーめん店です。

自家製麺と、協会公認（※）の名古屋コーチン等を使用し、すっきりとした正統派のスープは創業当時の伝統を守り、提供し続けることで、現在でもその人気は衰えることなく、幅広い層のお客様から愛されています。

（※）一般社団法人 名古屋コーチン協会

【銀座直久 店舗一覧】

<東京>

麺処直久 晴海トリトン店

麺処直久 オリナス錦糸町店（FC）

麺処直久 新橋店

麺処直久 聖蹟桜ヶ丘店

麺処直久 丸の内オアゾ店

らーめん直久 青山店

らーめん直久 新宿西口店

<神奈川>

麺処直久 鷺沼店（FC）

らーめん直久 久里浜店

<埼玉>

麺処直久 アリオ上尾店（FC）

<千葉>

麺処直久 プレナ幕張店

会社概要】

会社名：株式会社 直久

所在地：東京都目黒区碑文谷5丁目15番1号

代表者：兒玉 智之

設立：1914年

事業内容：らーめん店「麺処直久」「らーめん直久」等の飲食店舗経営、「直久」ブランド生らーめん・

餃子の製造・販売（通信販売）

公式HP：https://naokyu.com/

公式オンラインショップ：https://www.naokyu.net/

<お客様からのお問い合わせ先>

株式会社直久 お客様相談室

TEL：0120-041-709 (平日：9時～17時 ※土・日・祝日・年末年始を除く)

URL：https://naokyu.com/inquiry/

<本リリースに関するお問い合わせ先>

株式会社直久 プレスリリース担当

TEL：03-3793-5132 (平日：10時～18時 ※土・日・祝日・年末年始を除く)

E-Mail：pr-release-info@tetsujinka.com

URL：https://naokyu.com/inquiry/

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。