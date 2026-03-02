【舞鶴・敦賀発着】“オール北海道”の美食を堪能！新日本海フェリーで行く【春 北海道美食ドライブパック】発売開始！

毎年大好評の2名様の往復船（+マイカー同乗）とオーセントホテル小樽1泊夕食付きのフリープランが今年は収穫体験にジンギスカンのランチもついて、北海道の美食をさらに楽しむオール北海道プランとして発売いたしました。


「お気軽なツーリスト船室プラン」から「最高級のスイート船室プラン」まで、4つのプランからお選びいただけます。


北海道での収穫体験とジンギスカンの特別な思い出をご夫婦、友人と作りませんか。


春 北海道 美食ドライブパック　舞鶴・敦賀発着4日間

設定日　2026年3月9日(月)出発～5月31日(日)帰着


　　　　※乗船・ホテル宿泊不可日　４月25日～５月６日


　　　　※行程は最大20日間まで延長可能！


旅行代金に含まれるもの


・新日本海フェリー往復２名様乗船代


・新日本海フェリー往復乗用車航送代（1台5ｍ未満まで）
・オーセントホテル小樽宿泊代（1泊・夕食付き）※デラックス・スイートプランは、夕朝食付き


・北海道・藤井ファーム・ラボ（収穫体験・昼食代）


・船内レストラン等で使えるマルチクーポン おふたり様で4,000円分付き！


・オーセントホテル小樽オリジナル野菜スープおひとり様1個


・消費税等諸税


添乗員は同行しません。


最少催行人員/2名様 (3名様以上でも追加料金でご参加可能です。)


※デラックス・スイートプランは２名様１組限定となります。


♦新日本海フェリー


新日本海フェリー

船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。


目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。


※写真はすべてイメージです。





船内・レストラン（有料）


船内・フォワードサロン

船内・大浴場（露天風呂）

♦オーセントホテル小樽

ノスタルジックな建物や運河クルーズで人気の観光スポット小樽市の中心にあるシティホテルです。


多様な客室を取り揃えております。なかでも、2023年にリニューアル誕生した客室「オーセントスイート」は、シンプルなデザインの中にあたたかみのある客室で開放的な滞在をお楽しみいただけます。



オーセントホテル小樽

♦北海道・藤井ファーム・ラボ

北の大地「北海道・藤井ファーム・ラボ」にて収穫体験！


収穫体験後は、北海道名物「ジンギスカン」をお召し上がりください。


収穫した野菜も召し上がりいただけます。


※時期・生育状況により収穫物は異なります。


（予定…３月：小松菜・大蒜、４～５月：アスパラガス）


※藤井ファーム集合時間/１１：００ 収穫体験：約４０分、昼食：６０～９０分


※オーセントホテル小樽→藤井ファーム所要時間 お車で約１時間。（高速/小樽IC～札幌北IC）



北海道・藤井ファーム・ラボ（イメージ）


ジンギスカン（イメージ）

収穫体験（イメージ）

♦旅行プラン

【プラン1】気軽に船室 ツーリストプラン

船室・ツーリストＡ（相部屋）+オーセントホテル小樽（ダブル）+ホテル夕食「おたる寿司会席」


＜旅行代金・おふたり様で＞110,000円（税込/大人・小人同額）


※けやき乗船限定 ツーリストＳにランクアップ可能　おふたり様で＋14,000円


※ホテルツインにランクアップ可能　1室あたり+4,000円



新日本海フェリー船室・ツーリストＡ（イメージ）

オーセントホテル小樽　客室・ダブル（イメージ）


オーセントホテル小樽夕食・～春の味覚をお楽しみ～おたる寿司会席（イメージ）

【プラン2】お得に個室 ステートプラン

船室・ステートS/A/B（カジュアル個室）+オーセントホテル小樽（ツイン）+ホテル夕食「まるごと北海道和洋ディナー」


＜旅行代金・おふたり様で＞170,000円（税込/大人・小人同額）



新日本海フェリー船室・ステート（イメージ）

オーセントホテル小樽　客室・ツイン（イメージ）


オーセントホテル小樽夕食・毛蟹の姿盛りとこぼれいくら丼 まるごと北海道和洋ディナー（イメージ）※毛蟹盛りは2人前です

【プラン3】ワンランク上の船室 デラックスプラン＜2名様1組限定＞

船室・デラックスA（個室）+オーセントホテル小樽（オーセントスイート）+ホテル夕食/部屋食「北海道三大カニの和魂洋才2段重」


＜旅行代金・おふたり様で＞220,000円（税込/大人・小人同額）


【プラン４】最高級船室スイートプラン＜2名様1組限定＞

船室・スイート（個室）+オーセントホテル小樽（オーセントスイート）+ホテル夕食/部屋食「北海道三大カニの和魂洋才2段重」


＜旅行代金・おふたり様で＞305,000円（税込/大人・小人同額）



船室・デラックスＡ（イメージ）

船室・スイート（イメージ）


オーセントホテル小樽　客室・オーセントスイート（イメージ）※デラックス・スイート共通


オーセントホテル小樽夕食・北海道三大カニの和魂洋才2段重～余市・平川さんのフルボトルワイン付き～（イメージ）　※デラックス・スイート共通

お申込みは、お電話でご出発日の10日前まで　（ネット予約なら7日前 17時まで！）


ヴィーナストラベルホームページ　https://www.venus-t.jp/


同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ホームページアドレス　https://www.snf.jp/