CUSTA、プレシリーズAラウンドで総額6.5億円の資金調達を実施 ― ラクスルからのMBOを経て、東南アジアを起点としたグローバル展開を加速

CUSTA株式会社（本社：東京都渋谷区／マレーシア・クアラルンプール、代表取締役：高城雄大、以下当社）は、デライト・ベンチャーズおよびグローバル・ブレインを共同リード投資家として、プレシリーズAラウンドにおいて、第三者割当増資ならびに日本政策金融公庫からの融資により、総額6.5億円の資金調達を実施いたしました。





■ カスタマイズ製品の市場拡大と産業構造の課題

あわせて当社は、ラクスル株式会社（本社：東京都港区、以下ラクスル）からのMBO（マネジメント・バイアウト）を実施し、独立した経営体制のもとで、グローバル市場における事業成長をさらに加速していきます。

当社は、カスタマイズ製品を簡単に制作・発注できるグローバルプラットフォーム「CUSTA（カスタ）」を開発・提供しています。

オリジナルギフトやノベルティ、印刷物といったカスタマイズ製品は、企業や個人の関係性づくりに欠かせない存在である一方、「価格や納期が分かりづらい」「発注プロセスが煩雑」「小ロットでは発注しづらい」といった課題を抱えてきました。

これらの課題は特定の国や地域に限ったものではなく、世界中のカスタマイズ製品市場に共通する、いまだ解決されていない構造的な課題です。

カスタマイズ製品への需要は世界的に拡大しており、市場規模は2024年の約70兆円から、2030年には約90兆円規模へと成長が見込まれています。特に、アジアパシフィック地域は、今後世界最大の市場として成長を続けると予測されています。

一方で、こうした市場拡大に伴い、発注・生産・流通の非効率さや情報の非対称性といった課題もより深刻化することが想定されます。

■ CUSTAの取り組み

当社は、カスタマイズ製品に特化したプラットフォーム「CUSTA」を開発・提供を通じて、こうした世界共通の産業課題の解決に取り組んでいます。

現在は、特に高い成長が見込まれる東南アジアを起点に事業を展開しており、すでにマレーシアおよびシンガポールでは、業界最大級となる4,500点以上の品揃えを実現し、累計50万点以上の商品を提供してきました。さらに、直近では5カ国以上への輸出も行っており、クロスボーダーな事業展開を加速させています。

今後は、さらなる非連続な成長を実現するため、カスタマーサービス、クリエイティブ制作、生産計画・管理、ロジスティクスといったバリューチェーン全体においてAI技術の実装を前提としたシステムおよびオペレーション構築を推進します。これにより、世界中の人々が産業へより滑らかにアクセスできる、日本発・世界最先端のカスタマイゼーションプラットフォーマーを目指してまいります。

■ 今回の資金調達およびMBOの背景

今回の資金調達およびMBOは、東南アジアを起点としたグローバル事業展開をよりスピーディーかつ中長期的な視点で推進するために実施したものです。

本ラウンドで調達した資金は、プラットフォームへのさらなる投資、経営幹部を中心とした人材採用、顧客基盤拡大のためのマーケティング投資を中心に活用していく予定です。

■ CUSTA 創業チーム（経営幹部・中核人材）の採用を開始

CUSTAでは、今回の資金調達を経て、事業成長をさらに加速するため、CEOとともに日本からグローバル市場を切り開く挑戦を担う創業チーム（経営幹部・中核人材）の採用を開始いたします。

グローバルプラットフォームの構築・拡大をリードし、事業・組織の両面から成長を牽引いただける方の参画をお待ちしています。

VPoE / CTO（候補）ポジション【勤務地：日本（予定）】

https://herp.careers/v1/custa/mPgpwfVWTtO7?token=6OHy5uYwC65ywizcvBrK7

テックリード（候補）ポジション【勤務地：日本（予定）】

https://herp.careers/v1/custa/DT8Cz2H8gtHz?token=oYX3WqAAOAjS2KPZyOVp-

事業開発 / BizDev（事業責任者・経営幹部候補）ポジション【勤務地：マレーシア】

https://herp.careers/v1/custa/GpXZeuaQXCbP?token=nKEN0w1wxBTVs_TcU7Vri

採用ポジション一覧

https://herp.careers/v1/custa

■ 代表取締役CEO 高城雄大 コメント

今回、当社を信じて投資をしてくださった投資家の皆様、そして大きな挑戦へと送り出してくださったラクスルに、心より感謝申し上げます。

私は、日本最大の印刷EC事業へと成長した「ラクスル」において、COOとして事業を率いる中で、「複雑な購買体験」「生産の分散・小規模化」「産業の多重下請け構造」といった産業課題に向き合ってきました。こうした課題は、いまだ多くの国や地域で十分に解決されていません。

カスタマイズ製品の市場規模は、マレーシア・シンガポールだけでも1兆円と言われており、世界全体でも継続的な成長が見込まれている分野です。サプライチェーンに目を向けると、日本企業が多くの分野で世界トップシェアを有しており、日本からグローバルプラットフォーム企業を生み出す非常に大きな可能性を秘めた領域でもあります。

今後も、ボーダーレスなプラットフォームづくりを通じて、世界中の人々がより簡単にカスタマイズ産業へアクセスできる環境を実現し、長期的な成長をし続けるグローバルインフラ企業になれるよう、社員一同取り組んでまいります。

■ 投資家からのコメント

株式会社デライト・ベンチャーズ

Partner 西田 光佑 様



カスタマイズ製品の市場は、2030年には世界で約90兆円規模に達すると予測される巨大な領域です。しかし、その実態は依然としてアナログで、価格や納期の不透明さといった構造的な課題を世界中で抱えています。ラクスルのEC事業をCOOとして牽引し、日本の印刷産業を変革した高城さんは、この領域において世界でも稀有な知見と実績を持つリーダーです。

CUSTAチームは、すでに東南アジアにおいて業界最大級の4,500点以上の品揃えを実現し、累計50万点以上の商品を提供してきた確かな実績を持っています。ラクスルからのMBOを経て、完全に独立した経営体制となったCUSTAが、日本発のグローバルプラットフォームとして世界の産業構造をアップデートしていくことを確信しています。今回の6.5億円の資金調達を機に、その大きな挑戦を強力に支援してまいります。

グローバル・ブレイン株式会社

General Partner 都 虎吉 様（写真上） /

Director 大久保 健介 様（写真下）



カスタマイズ産業には、価格や納期の不透明さなど世界共通の構造的な課題が多く残されています。

CUSTAは、独自のテクノロジーとファブレスモデルでこれらを解決し、東南アジアを起点にグローバルなプラットフォームを構築できる稀有な存在だと確信しています。ラクスルでの実績を持つ高城CEO率いるチームの高い解像度と実行力を評価し、今回共同リードインベスターとして出資いたしました。日本発のグローバル企業として飛躍できるよう、全力で支援してまいります。

■ 会社概要

会社名 ：CUSTA株式会社

所在地 ：（日本本社）東京都渋谷区道玄坂１丁目１０番８号 渋谷道玄坂東急ビル２Ｆ-Ｃ

（マレーシア本社） SO-18-5, Menara 1, Strata Office, 3, Jalan Bangsar,

KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

代表者 ：代表取締役 高城 雄大

設立 ：2025年11月

事業内容 ：カスタマイズ製品の制作・発注に特化したグローバルプラットフォーム「CUSTA」の開発・提供。

ウェブサイト：

コーポレートサイト https://custa.com

サービスサイト

・マレーシア https://custa.com.my/

・シンガポール https://custa.sg/

■ 問い合わせ先

CUSTA株式会社 広報担当

Email：contact@custa.com

問い合わせフォーム：https://www.custa.com/contact