【全国でわずか5院】Leap beauty clinicが日本コスメティック協会認定施設＆EDENの「ダブル認定」を取得

Leap beauty clinic

栃木県宇都宮市の美容クリニック「Leap beauty clinic（リープビューティークリニック）」は、一般社団法人日本コスメティック協会による「認定施設」の正式認定、および「EDEN」とのダブル認定を取得いたしました。現在、このダブル認定を受けている医療機関は全国でわずか5院のみとなります。今回の認定を機に、地域に根差したクリニックとして、これまで以上に「安全性」と「成分管理」を徹底した美容医療の提供を強化してまいります。

■ 背景：美容医療における「成分」と「管理」の重要性

栃木県内では「日本コスメティック協会認定施設」と「EDEN」のダブル認定を取得している唯一の美容医療機関となる。

昨今、美容医療のニーズが高まる一方で、使用される薬剤の品質管理や成分の安全性に対する関心もこれまで以上に高まっています。患者様が安心して施術を受けられる環境を整えることは、医療機関としての責務です。

Leap beauty clinicでは、開院当初より「患者様一人ひとりに誠実に向き合う」ことを理念に掲げてまいりました。この度、第三者機関である日本コスメティック協会およびEDENによる厳格な審査を経て、当院の安全基準および成分管理体制が評価され、全国でも希少な「ダブル認定施設」として認められました。

■ 全国5院の「ダブル認定」が意味するもの

日本コスメティック協会の認定施設およびEDEN認定は、施術の技術力だけでなく、取り扱う製品の成分知識、管理体制、そして患者様への情報提供の透明性が一定以上の基準を満たしていることを証明するものです。

現在、この両方の認定を同時に保持している医療機関は、日本全国においてわずか5院（※2026年2月時点）に留まります。栃木県、ひいては宇都宮エリアにおいて、この高い基準をクリアした医療を提供できることは、地域医療の質を向上させる一助になると確信しております。

■ Leap beauty clinicのスタンス：技術のその先にある「安心」

当院が技術研鑽と並行して「成分管理」にこだわる理由は、目に見える結果の美しさだけでなく、その過程における「リスクの最小化」が美容医療の本質であると考えているからです。

徹底した薬剤管理： 保管状態から使用期限まで厳格なガイドラインを遵守。

根拠に基づいた成分選定： 効果と安全性が科学的に裏付けられた成分のみを採用。

透明性の高いカウンセリング： 使用する薬剤のメリット・デメリットを正しく共有。

統括院長の土門駿也統括院長 土門 駿也よりコメント

「美容医療においては、施術技術のみならず“使用成分や管理体制”まで厳格に向き合うことが重要であると考えております。今回、日本コスメティック協会認定施設として評価をいただけたことは、当院の安全基準および日々の取り組みが第三者機関に認められた証であると受け止めております。栃木県において信頼される医療機関であり続けられるよう、今後も基準の維持・向上に努めてまいります。

■ 補足：各認定に関して

今回取得した2つの認定は、それぞれ「美容医療における成分・品質」と「看護技術の専門性」を評価するものであり、この両方を満たすことで、美容医療の安全性が患者目線でも担保されていることを示しています。

1. 日本コスメティック協会「認定施設」とは

一般社団法人日本コスメティック協会が、美容医療の現場において「使用成分の安全性」「薬剤の厳格な管理体制」「患者様への透明性の高い情報開示」が適正に行われていることを評価・認定する制度です。

成分の安全性

使用される薬剤やコスメの成分知識が深く、科学的根拠に基づいた選定が行われているか。

管理体制

薬剤の保管環境、使用期限の遵守など、医療機関としての衛生・管理基準が徹底されているか。

説明責任

メリットだけでなく、リスクや成分についても患者様へ誠実に伝えられているか。

※参考：日本コスメティック協会（https://www.j-cosme.org）

2. 「EDEN認定施設」とは

一般社団法人 美容皮膚エキスパートナース育成協会（EDEN）が認定する、美容皮膚医療の高度な専門知識と技術を持ったエキスパートナースを擁する医療機関の証です。

専門医の監修

皮膚科・形成外科の専門医等の管理下で、医学的根拠に基づいた適切な治療が提供されていること。

看護の質

レーザー治療やスキンケアにおいて、医師と連携し、より高度で安全な施術を行える看護師が在籍していること。

安全な提供体制

常に最新の知識をアップデートし、事故防止と効果の最大化を両立する体制が整っていること。

※参考：一般社団法人 美容皮膚エキスパートナース育成協会（https://eden-pro.jp/）

■ Leap beauty clinic（リープビューティークリニック）について

「その一歩が、人生を美しく変える。」 Leap beauty clinicは、患者様一人ひとりの悩みに真摯に向き合い、医学的根拠に基づいた適切な美容医療を提供しています。無理な勧誘や不必要な施術の提案は一切行わず、患者様が安心して通える、地域に愛されるクリニックを目指しています。

【クリニック概要】

名称： Leap beauty clinic（リープビューティークリニック）

所在地： 〒 321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 西口ビル5F

院長： 土門 駿也

診療時間： 10:00～19:00

休診日： 不定休

公式サイト： https://leap-beauty.com/