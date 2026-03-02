【にじさんじ×マニフレックス】 眠りに悩んでいた魁星＆快眠のプロフェッショナル佐伯イッテツによる特別プロジェクト

株式会社フラグスポート

この度、イタリアの総合寝具ブランド「マニフレックス」（輸入元：株式会社フラグスポート、代表取締役社長：山根崇裕、東京都港区）は、にじさんじとのコラボ企画の第三弾「え！？まさかの3回目！？」を実施いたします。今回は人気VTuber 魁星さんのYouTubeチャンネルにて配信し、佐伯イッテツさんも出演予定です。

第一弾では、佐伯イッテツさんを通じて、マニフレックスというブランドの歴史や機能性を広く紹介。実体験を交えた発信により、多くの視聴者に「健康な眠り」というテーマを届けました。

第二弾では、佐伯イッテツさんと緋八マナさんによる掛け合い形式の企画を通じて、エンターテインメント性の中で眠りを考える構成へと発展。ブランド理解をより自然な形で深める試みとなりました。

そして今回、第三弾を迎えます。

今回は、マニフレックスの世界観や「健康な眠り」というテーマを、魁星さんならではの視点で体験・表現していただきます。

第1回、第2回のコラボレーションに参加してきた佐伯イッテツさんも登場。ブランド公認の “自称・マニフレックスアドバイザー” としての経験を基に、先輩としての立場から魁星さんにアドバイスを披露する予定です。

主軸を担う魁星さんと、三度目の出演となる佐伯イッテツさん、それぞれの視点が交差することで、これまでとはまた異なる角度から「健康な眠り」の魅力をお届けします。

どうぞお楽しみに。



ご視聴はコチラ：https://www.youtube.com/LIVE/QVnnqLOOexo(https://www.youtube.com/live/QVnnqLOOexo)

配信日時:

3月3日(火） 20時～

配信チャンネル

魁星YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Kaisei_nijisanji

配信内容

・魁星 マニフレックスショールーム体験記

・一致したら眠れまスリー！！マニフレックスアドバイザー（仮）試験！

視聴者限定キャンペーンも実施！

本コラボを記念して、「え！？まさかの第3回！？」限定クーポン＆豪華プレゼント企画を実施！放送中に発表される「合言葉」を入力して応募すると、抽選で非売品の特製ミニピローをプレゼント！ファン必見のキャンペーンをどうぞお見逃しなく！



【詳細】https://www.magniflex.jp/news/260302.html



<にじさんじプロジェクトについて>

にじさんじは、ANYCOLOR株式会社が運営する国内最大級のVTuber（バーチャルYouTuber）グループです。多彩な個性を持つライバーたちが、YouTubeをはじめとするプラットフォームで、ゲーム実況や雑談配信、音楽活動など幅広いコンテンツを発信。エンターテイメント性の高い配信スタイルで、多くのファンを魅了しています。VTuber業界の最前線を走り続け、デジタルエンターテインメントの可能性を広げる存在として注目を集めています。

<魁星>

暗い小道でひっそりと「鍵屋」を営む青年。

開くことから閉じることまで、彼に対応できないことはない。

常に飄々としており、その本意は計り知れない。

＜佐伯イッテツ>

変身デバイスを最近手に入れた学生。

まだ技術面は半熟なヒーロー見習いだが、ハートの強さは敵知らず。

一徹無垢な英雄譚はここから始まる。らしい。

＜マニフレックスについて＞

イタリア・フィレンツェ近郊で 1962 年に設立。創業者の故ジュリアーノ・マニ氏がサイクルロードレーサーの現役時代に相次ぐケガや故障に悩まされた経験を基に、スプリングをまったく使用しないマットレスを開発したことが始まりです。現在は世界100ヶ国に展開する、世界最大級の寝具の総合ブランドにまで成長しています。 また、国立フィレンツェ大学とエルゴノミクス（人間工学）に関する共同研究を進め、商品開発に反映。敷寝具全般、枕や 関連商品など熟睡と健康に係るアイテムをトータルにプロデュースしています。



＜株式会社フラグスポートについて＞

株式会社フラグスポートは、代表取締役社長の山根崇裕が1993 年、日本へのマニフレックス製品の輸入・販売を開始。日本・アジア総代理店を務める。2024年日本発売30周年を迎えた。愛用者に著名なアスリー トが多く、健康産業の一つとして各界から注目されている。

本社：東京都港区

代表取締役社長：山根崇裕





・公式サイト：https://www.magniflex.jp

・フェイスブック： https://www.facebook.com/MagniflexJP

・X（旧ツイッター）： https://twitter.com/magniflex_JP

・インスタグラム： https://www.instagram.com/magniflex_official