Pixio × クリエイターコラボ第9弾！ イラストレーター・夜月ゔぁる氏による描き下ろしイラストを「PXC279 Wave」シリーズのイメージビジュアルに採用

Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、さまざまな分野で活躍するクリエイターの応援と新たなカルチャーの醸成を目的に「Pixioクリエイターズコラボレーション企画第9弾」を実施いたします。

第9弾コラボレーションとして、人気のイラストレーター・夜月ゔぁる氏による描き下ろしイラストを、Pixio「PXC279 Wave(全2色)」のイメージビジュアルとして採用しました。

クリエイターコラボ第9弾の実施を記念して、2026年3月2日（月）～2026年3月10日（火）の期間限定でサイン入りオリジナルPC壁紙や、オリジナルデザインのアクリルボードなどがもらえるキャンペーンを開催します。

Pixioクリエイターズコラボレーション企画とは

Pixioはすべてのクリエイターの個性と権利を大切に応援しています。

活動場所の提供することで、ともに成長し、新しいカルチャーの共創を目指して、さまざまなクリエイターとコラボレーションを実施します。

■夜月ゔぁるさんについて

透明感のある淡い色彩と繊細な線で、空気感まで描き出すイラストレーター。

キャラクターの自然な表情や仕草を丁寧に表現し、静かな物語性のある一枚絵を得意とする。

・X ：https://x.com/__Night_Moon__

Pixioクリエイターコラボ第9弾開催記念キャンペーン

今回のコラボを記念して、夜月ゔぁるさんのサイン入りオリジナルPC壁紙やアクリルボードなどがもらえるキャンペーンを開催します。

■サイン入りオリジナルPC壁紙プレゼント

◆キャンペーン期間

2026年3月2日（月）～2026年3月10日（火）

◆対象

PXC279 Waveシリーズいずれかの購入者

◆特典

購入製品と同じイラストのPC壁紙（サイン入り）をプレゼント

◆参加方法

１. Pixio公式ストアにて対象製品を購入

２. 専用エントリーフォームへ情報を入力

※詳細はPixio公式ストア クリエイターコラボ第9弾(https://pixiogaming.jp/pages/cc9)をご確認ください。

■SNS限定プレゼントキャンペーン（描き下ろしイラストデザイン アクリルボード）

◆応募期間

2026年3月2日（月）～2026年3月10日（火）

◆対象SNS

X

◆特典

抽選で4名様に、描き下ろしイラストを使用した「アクリルボード」をプレゼント

▼Xの参加方法

１.Pixio公式Ｘアカウント（ https://x.com/pixiojapan ）をフォロー

２.キャンペーン投稿をいいね

３.「#Pixioクリエイターコラボ9」を付けて引用リポスト

４.好きな色をコメントすると当選確率UPするかも！

■オリジナル壁紙プレゼント

・対象：どなたでも！

・特典：クリエイターコラボ第9弾にて描き下ろされたイラストの、PC用壁紙をプレゼント

・参加方法

１. Pixio公式ストアの「壁紙一覧(https://pixiogaming.jp/pages/downloads)」へアクセス

２. 壁紙をダウンロード

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

■Pixioコラボクリエイター募集

Pixio製品にイラストを掲載させていただけるクリエイター様を募集しております。

応募フォームはこちら :https://forms.gle/153A3jNDN5UiNziZ6

■Pixioとは

Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。

コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。

販売店舗一覧

Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/

Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm

Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/

Pixio Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/

Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ

Pixio公式SNSアカウント

X（旧Twitter） ： https://x.com/pixiojapan

Youtube ： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg

Instagram ： https://www.instagram.com/pixiojapan/

twitch ： https://www.twitch.tv/pixio_japan

TikTok ： https://www.tiktok.com/@pixio_official

【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドを展開するコスメティクス事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp