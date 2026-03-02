Pixio × クリエイターコラボ第9弾！ イラストレーター・夜月ゔぁる氏による描き下ろしイラストを「PXC279 Wave」シリーズのイメージビジュアルに採用
Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、さまざまな分野で活躍するクリエイターの応援と新たなカルチャーの醸成を目的に「Pixioクリエイターズコラボレーション企画第9弾」を実施いたします。
第9弾コラボレーションとして、人気のイラストレーター・夜月ゔぁる氏による描き下ろしイラストを、Pixio「PXC279 Wave(全2色)」のイメージビジュアルとして採用しました。
クリエイターコラボ第9弾の実施を記念して、2026年3月2日（月）～2026年3月10日（火）の期間限定でサイン入りオリジナルPC壁紙や、オリジナルデザインのアクリルボードなどがもらえるキャンペーンを開催します。
Pixioクリエイターズコラボレーション企画とは
Pixioはすべてのクリエイターの個性と権利を大切に応援しています。
活動場所の提供することで、ともに成長し、新しいカルチャーの共創を目指して、さまざまなクリエイターとコラボレーションを実施します。
■夜月ゔぁるさんについて
透明感のある淡い色彩と繊細な線で、空気感まで描き出すイラストレーター。
キャラクターの自然な表情や仕草を丁寧に表現し、静かな物語性のある一枚絵を得意とする。
・X ：https://x.com/__Night_Moon__
Pixioクリエイターコラボ第9弾開催記念キャンペーン
今回のコラボを記念して、夜月ゔぁるさんのサイン入りオリジナルPC壁紙やアクリルボードなどがもらえるキャンペーンを開催します。
■サイン入りオリジナルPC壁紙プレゼント
◆キャンペーン期間
2026年3月2日（月）～2026年3月10日（火）
◆対象
PXC279 Waveシリーズいずれかの購入者
◆特典
購入製品と同じイラストのPC壁紙（サイン入り）をプレゼント
◆参加方法
１. Pixio公式ストアにて対象製品を購入
２. 専用エントリーフォームへ情報を入力
※詳細はPixio公式ストア クリエイターコラボ第9弾(https://pixiogaming.jp/pages/cc9)をご確認ください。
■SNS限定プレゼントキャンペーン（描き下ろしイラストデザイン アクリルボード）
◆応募期間
2026年3月2日（月）～2026年3月10日（火）
◆対象SNS
X
◆特典
抽選で4名様に、描き下ろしイラストを使用した「アクリルボード」をプレゼント
▼Xの参加方法
１.Pixio公式Ｘアカウント（ https://x.com/pixiojapan ）をフォロー
２.キャンペーン投稿をいいね
３.「#Pixioクリエイターコラボ9」を付けて引用リポスト
４.好きな色をコメントすると当選確率UPするかも！
■オリジナル壁紙プレゼント
・対象：どなたでも！
・特典：クリエイターコラボ第9弾にて描き下ろされたイラストの、PC用壁紙をプレゼント
・参加方法
１. Pixio公式ストアの「壁紙一覧(https://pixiogaming.jp/pages/downloads)」へアクセス
２. 壁紙をダウンロード
※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。
■Pixioコラボクリエイター募集
Pixio製品にイラストを掲載させていただけるクリエイター様を募集しております。
応募フォームはこちら :
https://forms.gle/153A3jNDN5UiNziZ6
■Pixioとは
Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。
コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。
