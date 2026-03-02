今度こそ片づく整理整頓術を一挙公開！ LOWYAや業務スーパーなど、注目ショップのお買い物情報もてんこ盛り♪【LDK 2026年4月号】

株式会社晋遊舎4月号は「今度こそ片づく整理整とん術」を総力特集！ どんな収納悩みもキレイに解決♪プロが教えるスッキリ術を大公開!!ほかにも「暮らしをアップデートするAI活用テク」「業務スーパー最新ジャッジ」など、生活が楽しくなる情報が満載です。使う人目線の検証で見つけた本当にイイもので、心地よい暮らしを実現しましょう。

【特集の一部をご紹介】

お手入れも含めて、毎日疲れずに使える♪スティック掃除機のおすすめを厳選巻頭特集／スティック掃除機最新ベスト決定戦

掃除機がけはこまめにしたいけどゴミ捨てやお手入れなども含めると手間が多いもの。そんな面倒な一連の工程を全部ラクにしてくれる一台を探しました！

キンチンもリビングもクローゼットも！ お掃除悩みを解決するプロ直伝の整理整頓術を大公開!!総力特集／今度こそ片づく整理整とん術

片づけてもすぐに散らかる、ものがたくさんあってぐちゃぐちゃ、狭くて収納しきれない……。そんな収納のお悩みをプロとLDKが解決！ キレイが続く整理整とん術を学んで、スッキリ片づいた快適なお部屋にしませんか？

乾燥シーズンを乗り切るうるおいケア術をレクチャーします小特集／大人のカサカサ肌救出大作戦

乾燥が気になりつつも、ついつい面倒で放置しがちなボディケア。そこで今回は、全身、ひじ・かかと、ハンド・爪の部位別に、すぐにうるおってベタつかない乾燥対策アイテムを徹底検証。大人のボディケアに役立つ保湿アイテムをたっぷりご紹介します！

料理やダイエットにも使えちゃう♪便利なAI活用テクで生活をアップデートしましょう第2特集／暮らしをアップデートするAI活用テク

どんどん進化するAI。実は毎日の料理や洗濯が効率的になったり、ちょっとした悩みも話せたり日常での超便利な活用法がたくさん！ まずは頼ってみて、暮らしを向上させましょう♪

かわいい・使いやすい・音がいい♪あなたにぴったりのイヤホンを見つけましょう小特集／気分が上がるイヤホン選び方ガイド

LDK読者のリアルな声をもとに、人気のイヤホンをプロと徹底検証。ライフスタイルや用途、デザインのかわいさなどにこだわって厳選しました！ 自分にぴったりの一台がきっと見つかるはず(ハート)

業スー商品を全135品から厳選！ 絶対買うべきアイテムはコレ!!第3特集／業務スーパー最新ジャッジ

物価高の現代でもピカイチの安さを誇る業スー。おいしいものを探し出すため、ひたすら食べまくりました！ 家庭に常備しておきたい安くて、うまくて、便利なゴイスー食品の最新情報を差し上げます！

“安くてオシャレ”とバズり中！ LOWYAで本当に買うべきアイテムを探します特別付録／LOWYA ABC辛口ジャッジ

ネット通販ブランドとして始まり、今では実店舗の展開もしている「LOWYA（ロウヤ）」。最近ではSNSでの発信が積極的で、話題になる製品も多くあります。そこで今回は、LOWYAの話題・人気アイテムをピックアップ。編集部で実際に組み立てをし、収納＆インテリアのプロと一緒に使ってみました。ぜひ参考にしてみてください！

4月号の特集はほかにも、「おかず缶詰50製品実食テスト」など盛りだくさん！ぜひ4月号をチェックしてみてください。

LDKとは

広告・タイアップなし、編集部と専門家があらゆる製品を“使う人目線”で徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えする雑誌です。



