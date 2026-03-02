MICEにおける温室効果ガス（GHG）排出構造を多層的に可視化 ―コングレ全体のScope1-3および展示会でのイベントLCAを算定―

株式会社コングレ

MICEのトータルプロデュース企業である株式会社コングレ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：武内紀子、以下「コングレ」）は、株式会社Zevero（本社：東京都、代表取締役 谷内樹生、以下「Zevero」）との協業のもと、当社全体の事業活動（Scope1-3）および展示会における温室効果ガス（GHG）排出量の算定を実施しました。

近年、企業に対する温室効果ガス排出量の開示・削減要請は世界的に強まっており、MICE（Meeting, Incentive, Convention, Exhibition）業界においても、環境負荷の把握や情報開示の重要性が高まっています。

本取り組みは、単なる数値の把握にとどまらず、MICEビジネスにおける排出構造を整理・可視化し、今後の削減施策の検討につなげるための基盤整備を目的としたものです。

算定および分析はZeveroが担当し、国際基準（GHGプロトコル、ISO等）に準拠した手法に基づき実施しました。Zeveroの排出量算定に関する専門性と、コングレのMICEにおける企画・マネジメントの知見を組み合わせ、実務に即した算定・分析体制を構築しています。

コングレ全体（Scope1-3）算定結果

算定対象期間｜2024年度

算定対象範囲｜本社・支社オフィス、直営MICE施設 および 指定管理者施設

算定結果（GHG排出量） ｜ 38,746 （t-CO2e）

算定の結果、排出の大部分はScope3に起因しており、とりわけ「購入した製品・サービス（Scope3.1）」が大きな割合を占めています。また、「電気（Scope2）」も主要な排出源であり、施設運営事業および付随するサプライチェーンにおける排出構造の重要性が定量的に確認されました。

これは、施設運営とMICEの企画運営を手掛ける当社の事業特性が排出構造にも反映されていることを示しています。

イベントLCAによる展示会での算定結果

一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）とコングレが開催した「第2回 Japan Drone／次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」において、イベントLCA（ライフサイクルアセスメント）の考え方に基づく算定を実施しました。

算定対象事業｜第2回 Japan Drone／次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西

算定対象範囲｜会場エネルギー、飲食、廃棄物、イベント全体およびブース単位の展示施工・装飾、物品レンタル・印刷物、主催者・運営関係者、出展者、来場者、登壇者の移動・宿泊 等

算定結果（GHG排出量） ｜ 103.3 （t-CO2e）

国内でもイベントにおけるGHG算定の取り組みは広がりつつありますが、本展示会では出展者の協力のもと、出展ブース単位でのGHG排出量算定にも取り組みました。

今回の算定により、展示会全体に加え、出展ブースごとの排出状況を可視化することで、施工方法や資材選定、移動手段などの見直しにつながる基礎データを整備しました。

第2回 Japan Drone／次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西

「第2回Japan Drone／次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」 開催概要

会期： 2025年11月26日（水）～27日（木）

会場： ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター（グランフロント大阪 北館 B2F）

主催： 一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）

共催： 株式会社コングレ

出展規模：81社・団体、87小間 (内海外：韓国2社、イタリア1社、中国1社)

来場者数：3,006名

今回の算定の意義

今回の算定により、事業活動全体および展示会における排出の傾向が多層的に整理・可視化され、削減施策の優先領域を検討するための基盤が整いました。

今後は、本算定で把握した排出構造をもとに、事業特性に応じた削減施策を具体化してまいります。特に展示会・イベントおよび施設運営においては、関係企業と連携しながら、実効性のある削減プロセスの構築を進める方針です。

具体的には、以下の3点を段階的に推進します。

- 展示会・イベントにおけるLCA算定の継続実施- 施設利用者・主催者向け算定支援の検討- 優先領域の整理および情報開示の充実

コングレは、サステナブルなMICEの企画運営および事業運営を推進してまいります。

※本算定における温室効果ガス（GHG）排出量は、国際基準に基づき、CO2換算量（t-CO2e）として示しています。

※株式会社コングレと株式会社Zeveroは、MICEにおける脱炭素支援とサステナブルMICEの推進を目的に、協業しています。

Japan Drone／次世代エアモビリティEXPO

「Japan Drone」は、コングレが日本UAS産業振興協議会（JUIDA）と共に立ち上げた、日本初の本格的な民生用・商業用ドローンの展示会です。2016年に初開催し、2022年からは「次世代エアモビリティEXPO」を併催するなど、ドローン市場の拡大とともに大きく成長してきました。ドローンや次世代エアモビリティ産業を加速させる重要なプラットフォームとして、様々な企業や専門家による意見交換やプロモーションなどビジネスチャンスの創出にご活用いただいております。

次回は、2026年6月3日（水）～6月5日（金）、幕張メッセにて「第11回 Japan Drone 2026」および「第5回次世代エアモビリティEXPO 2026」を開催します。

公式Webサイト：https://ssl.japan-drone.com/index.html

株式会社コングレ

コングレは、『未来が生まれる、「場」をつくる。』を掲げ、MICEを通じて社会課題解決・地域活性化に取り組み、サステナブルな社会の実現を目指しています。コンベンション事業では、1997年「気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3）」、2012年「IMF・世界銀行年次総会」、2023年「G7広島サミット」など歴史的な国際会議の運営を担当。施設運営事業では、MICE施設（直営のカンファレンスホール、指定管理者として国際会議場・展示場）と文化施設・観光施設（劇場、科学館、水族館、展望台など）を合わせ全国約90の施設を運営。施設を通じてまちづくりに参画し、地域活性化に取り組んでいます。展示会・イベント事業では、スポーツビジネスやドローン等の展示会を主催。また、様々な国際博覧会においてパビリオンや関連行事の企画運営、VIP接遇などに携わっています。

株式会社Zevero

Zevero（ゼヴェロ）は、企業のサステナビリティ戦略を支援するプラットフォーム＆コンサルティングサービスを提供するグローバルスタートアップです。AI技術と専門知見を組み合わせ、サステナビリティ戦略の立案、排出量の管理、ESG開示・ブランディングをサポートします。イギリスのAI炭素会計ツールとシンガポールのLCA技術を統合し、排出量の可視化だけでなく、実行可能な削減アクションまで導き出します。さらに、国内外の開示基準に対応したESG報告書のAI作成支援により、業務負担を大幅に軽減します。