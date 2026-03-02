「日本写真芸術専門学校 2026 卒業作品展」を開催。次代を担うクリエイターの作品を一堂に展示

学校法人呉学園

学校法人呉学園 日本写真芸術専門学校（以下、NPI）は、2026年3月9日（月）～15日（日）の日程で、卒業作品展を開催いたします。

本展は、今年度NPIを卒業する学生が、これまで培ってきた知識・技術・創造力の集大成を発表する場です。

会場は昨年に引き続き、東京都美術館にて開催いたします。

また、3月14日（土）14:00より、会場にて「NPI卒業作品展アワード」を開催いたします。

本アワードでは、写真家・写真評論家・アートディレクターで構成される選考委員が出展作品を講評し、その中から最優秀作品および優秀作品を選出・表彰いたします。

写真とは何か。何を表現したいのか。

一人ひとりが真摯に向き合い、導き出した答えがここにあります。

若き写真家たちの“今”と“これから”が詰まった成果を、ぜひ会場でご覧ください。

■概要

会 期｜会 期｜2026年3月9日(月)～15日（日）9:30～17:30（入場は17:00まで）

※最終日は13:00まで（入場は12:30まで）

会 場｜東京都美術館 2階 第3展示室（東京都台東区上野公園8-36）

交 通｜JR上野駅より徒歩7分

詳 細｜https://npi.ac.jp/topics/2026/02/26/29444

■NPI卒業作品展アワードとは

卒業作品展の出展作品を対象に、写真家・写真評論家・アートディレクターで構成される選考委員がノミネート作品を選出し、その中から最優秀賞および優秀賞を決定・表彰いたします。

当日は、ノミネート学生の作品をスライドショーで上映しながら、学生によるプレゼンテーションと質疑応答を実施。公開審査によって最優秀賞作品を決定します。

今年は誰が選ばれるのか――。

その瞬間を、ぜひ会場にてご覧ください。



『NPI卒業作品展アワード』

日 時｜2026.3/14(土) 14:00 - 16:00

会 場｜東京都美術館 講堂

予 約｜不要（どなたでもご観覧いただけます）

■昨年の様子

■学校法人呉学園について

東京都渋谷区において、デザイン、イラストレーション、マンガ、アニメーション、写真などの分野のクリエイターを育成する「専門学校日本デザイナー学院」と「日本写真芸術専門学校」の2校を運営。

専門学校日本デザイナー学院初代学院長である山名文夫が創作に関わる者に必要な姿勢として学生たちに常に語りかけていた「美は細部に宿る」という信念を教育理念とし、この理念を体現するためReal Education（超実践教育）を掲げ、現場と同じ環境で、プロと同じ基準で学び、リアルな創作体験を通して、確かな技術と感性を磨く教育を行っている。

新時代における実践教育の手段として、対面教育とオンライン教育の効果の最大化を目指した取り組みを行っている。海外事業にも積極的で、マレーシアにおける事業展開を進めている。

日本のクリエイティブを「世界」に広げ、また、そのような活動を通じて世界のクリエイティブを「日本」で学ぶことができる教育環境の構築を目指している。

専門学校日本デザイナー学院（https://ndg.ac.jp/）

日本写真芸術専門学校（https://npi.ac.jp/）