ＴＶアニメ『ンめねこ』食べログ内に特設サイト「ンめログ」を期間限定オープン！「ンめねこ」と「うすくろ」が赤坂の飲食店を甘口で口コミ投稿？

株式会社 TBSテレビ

株式会社ヒューネット（本社：愛媛県松山市）から人気クリエイターしりもとが手掛ける、Ｘで話題のＳＮＳマンガ「ンめねこ」。２０２５年４月にＴＶアニメ化されＴＢＳにて放送中だ。

このたび、ＴＶアニメ最終話直前を記念して、株式会社カカクコムが運営するレストラン検索・予約サービス「食べログ」内に特設サイト「ンめログ」が限定公開！ 「ンめログ」では、ＴＶアニメ『ンめねこ』の公式Ｘで好評の企画「#今日のンめねこ飯」で訪れた赤坂の飲食店３３店舗を「ンめねこ」と「うすくろ」の甘口な口コミ付きで紹介！ また、「ンめログ」のトップページには今回のために書き下ろしされたビジュアルも掲載しており、特別感のある限定サイトとなっている。

特別コラボサイト「ンめログ」は、３月３１日（火）午後１１時５９分までの限定公開。

「ンめねこ」と「うすくろ」の口コミを読みながら、赤坂の飲食店探しの参考にしてみては？

［ンめログ サイトURL］

https://tabelog.com/tieup/main/nmeneko/

■抽選で「まンぷく店ステッカー」が当たるＳＮＳキャンペーンも実施！

「#今日のンめねこ飯」で撮影に協力してくれた店舗にお渡している、描き下ろし「まンぷく店ステッカー」が抽選で３名様に当たるＳＮＳキャンペーンも実施！

◎SNS投稿キャンペーン概要

１.『ンめねこ』ＴＶアニメ公式Ｘ（@anime_nmeneko）をフォロー

２.ンめねこグッズと一緒に食事の写真を撮影

３.#今日のンめねこ飯 #ンめログ ２つのハッシュタグをつけて写真を投稿

【応募締切】

３月３１日（火）午後１１時５９分まで

※プレゼントの当選は、ＸのＤＭにてご連絡いたします。

■イントロダクション

Ｘのフォロワー数２５万の人気クリエイターしりもとが描く「ンめねこ」。

毎日のんびり暮らす猫たち。楽しいことだけして生きていきたい。そんな猫たちの面白おかしい日常を描いたマンガだ。

Ｘでは１００万インプレッションを超える投稿もあり、万バズも連発している大人気作品がＴＶアニメ化！

■番組概要

［タイトル］『ンめねこ』

［放送日時］毎週木曜 深夜２：２８～２：３４

［スタッフ］

原作 しりもと

監督 日野トミー

脚本・シリーズ構成 白坂英晃

テーマソング 「イニミニまいご」大神ミオ

アニメーション制作 アカツキメディアスタジオ

［キャスト］

ンめねこ 潘 めぐみ

うすくろ 下野 紘

［アニメ公式X] @anime_nmeneko（https://x.com/anime_nmeneko）

［公式HP］ https://nmeneko-anime.jp

■原作情報

「ンめねこ」

原作：しりもと

［原作公式X］@SHIRIMOTO（https://x.com/SHIRIMOTO）