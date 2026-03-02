ＴＶアニメ『ンめねこ』食べログ内に特設サイト「ンめログ」を期間限定オープン！「ンめねこ」と「うすくろ」が赤坂の飲食店を甘口で口コミ投稿？

株式会社ヒューネット（本社：愛媛県松山市）から人気クリエイターしりもとが手掛ける、Ｘで話題のＳＮＳマンガ「ンめねこ」。２０２５年４月にＴＶアニメ化されＴＢＳにて放送中だ。


　


このたび、ＴＶアニメ最終話直前を記念して、株式会社カカクコムが運営するレストラン検索・予約サービス「食べログ」内に特設サイト「ンめログ」が限定公開！ 「ンめログ」では、ＴＶアニメ『ンめねこ』の公式Ｘで好評の企画「#今日のンめねこ飯」で訪れた赤坂の飲食店３３店舗を「ンめねこ」と「うすくろ」の甘口な口コミ付きで紹介！ また、「ンめログ」のトップページには今回のために書き下ろしされたビジュアルも掲載しており、特別感のある限定サイトとなっている。


　


特別コラボサイト「ンめログ」は、３月３１日（火）午後１１時５９分までの限定公開。


「ンめねこ」と「うすくろ」の口コミを読みながら、赤坂の飲食店探しの参考にしてみては？



［ンめログ サイトURL］


https://tabelog.com/tieup/main/nmeneko/



■抽選で「まンぷく店ステッカー」が当たるＳＮＳキャンペーンも実施！


「#今日のンめねこ飯」で撮影に協力してくれた店舗にお渡している、描き下ろし「まンぷく店ステッカー」が抽選で３名様に当たるＳＮＳキャンペーンも実施！







◎SNS投稿キャンペーン概要


１.『ンめねこ』ＴＶアニメ公式Ｘ（@anime_nmeneko）をフォロー


２.ンめねこグッズと一緒に食事の写真を撮影


３.#今日のンめねこ飯　#ンめログ　２つのハッシュタグをつけて写真を投稿



【応募締切】


３月３１日（火）午後１１時５９分まで


※プレゼントの当選は、ＸのＤＭにてご連絡いたします。



■イントロダクション


Ｘのフォロワー数２５万の人気クリエイターしりもとが描く「ンめねこ」。


毎日のんびり暮らす猫たち。楽しいことだけして生きていきたい。そんな猫たちの面白おかしい日常を描いたマンガだ。


Ｘでは１００万インプレッションを超える投稿もあり、万バズも連発している大人気作品がＴＶアニメ化！



■番組概要


［タイトル］『ンめねこ』


［放送日時］毎週木曜　深夜２：２８～２：３４


［スタッフ］


原作 しりもと


監督 日野トミー


脚本・シリーズ構成 　白坂英晃


テーマソング　　　　　　　　　　　　「イニミニまいご」大神ミオ


アニメーション制作 　 アカツキメディアスタジオ



［キャスト］


ンめねこ 潘 めぐみ


うすくろ 下野 紘



［アニメ公式X] @anime_nmeneko（https://x.com/anime_nmeneko）


［公式HP］ https://nmeneko-anime.jp



■原作情報


「ンめねこ」


原作：しりもと


［原作公式X］@SHIRIMOTO（https://x.com/SHIRIMOTO）