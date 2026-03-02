ＴＶアニメ『ンめねこ』食べログ内に特設サイト「ンめログ」を期間限定オープン！「ンめねこ」と「うすくろ」が赤坂の飲食店を甘口で口コミ投稿？
株式会社ヒューネット（本社：愛媛県松山市）から人気クリエイターしりもとが手掛ける、Ｘで話題のＳＮＳマンガ「ンめねこ」。２０２５年４月にＴＶアニメ化されＴＢＳにて放送中だ。
このたび、ＴＶアニメ最終話直前を記念して、株式会社カカクコムが運営するレストラン検索・予約サービス「食べログ」内に特設サイト「ンめログ」が限定公開！ 「ンめログ」では、ＴＶアニメ『ンめねこ』の公式Ｘで好評の企画「#今日のンめねこ飯」で訪れた赤坂の飲食店３３店舗を「ンめねこ」と「うすくろ」の甘口な口コミ付きで紹介！ また、「ンめログ」のトップページには今回のために書き下ろしされたビジュアルも掲載しており、特別感のある限定サイトとなっている。
特別コラボサイト「ンめログ」は、３月３１日（火）午後１１時５９分までの限定公開。
「ンめねこ」と「うすくろ」の口コミを読みながら、赤坂の飲食店探しの参考にしてみては？
［ンめログ サイトURL］
https://tabelog.com/tieup/main/nmeneko/
■抽選で「まンぷく店ステッカー」が当たるＳＮＳキャンペーンも実施！
「#今日のンめねこ飯」で撮影に協力してくれた店舗にお渡している、描き下ろし「まンぷく店ステッカー」が抽選で３名様に当たるＳＮＳキャンペーンも実施！
◎SNS投稿キャンペーン概要
１.『ンめねこ』ＴＶアニメ公式Ｘ（@anime_nmeneko）をフォロー
２.ンめねこグッズと一緒に食事の写真を撮影
３.#今日のンめねこ飯 #ンめログ ２つのハッシュタグをつけて写真を投稿
【応募締切】
３月３１日（火）午後１１時５９分まで
※プレゼントの当選は、ＸのＤＭにてご連絡いたします。
■イントロダクション
Ｘのフォロワー数２５万の人気クリエイターしりもとが描く「ンめねこ」。
毎日のんびり暮らす猫たち。楽しいことだけして生きていきたい。そんな猫たちの面白おかしい日常を描いたマンガだ。
Ｘでは１００万インプレッションを超える投稿もあり、万バズも連発している大人気作品がＴＶアニメ化！
■番組概要
［タイトル］『ンめねこ』
［放送日時］毎週木曜 深夜２：２８～２：３４
［スタッフ］
原作 しりもと
監督 日野トミー
脚本・シリーズ構成 白坂英晃
テーマソング 「イニミニまいご」大神ミオ
アニメーション制作 アカツキメディアスタジオ
［キャスト］
ンめねこ 潘 めぐみ
うすくろ 下野 紘
［アニメ公式X] @anime_nmeneko（https://x.com/anime_nmeneko）
［公式HP］ https://nmeneko-anime.jp
■原作情報
「ンめねこ」
原作：しりもと
［原作公式X］@SHIRIMOTO（https://x.com/SHIRIMOTO）