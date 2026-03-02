株式会社きららグループホールディングスの株式譲渡について

クレアシオン・キャピタル株式会社

クレアシオン・キャピタル株式会社（以下、「当社」、URL： https://www.crea-cp.com/）は、当社の管理・運営するファンドが保有する株式会社きららグループホールディングス（以下、「きらら」という）の全株式を、AIAIグループ株式会社の子会社であるAIAI Inclusive株式会社へ譲渡いたしましたのでお知らせいたします。

きららは認可保育園を中心とした保育園「雲母（きらら）保育園」の運営を主力事業とし、その他保育関連施設の運営受託及び人材サービス「キララサポート」の運営も行っております。主力事業である雲母保育園に関しては、食育を重視した特徴ある保育を背景に、地域の保護者、保育士・栄養士及び自治体から高い評価を受けて参りました。

当社は、2020年の資本参画以来、更なる事業成長に向けた組織体制の構築を軸に、きららの事業成長に貢献して参りました。当社は、きららが新たなステージにて更なる発展をすることを心から祈念するとともに、今後も新たな「日本の宝」への投資と既存投資先の企業価値向上に引き続き努めて参る所存です。