シック、選ばれ続ける理由がある！日本カミソリ市場30年連続シェアNo.1*1「HYDRO(ハイドロ)」がやさしさと深剃りを極めて、大リニューアル！

シック・ジャパン株式会社 (Schick Japan K.K.)

日本カミソリ市場No.1*1のシック・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：後藤秀夫）は、男性用シェービングケアブランド「HYDRO（ハイドロ）」を全面リニューアルし、2026年3月3日（火）より順次販売開始します。今回のリニューアルでは、「やさしさ」と「深剃り」の両立を“極めた”全6製品をラインアップ。

「やさしさ」と「深剃り」の両立を“極めた”全6製品

ヒゲの濃さや肌質タイプ（敏感肌・普通肌）に応じて選べる全6製品をラインアップ。

すべてのモデルでカートリッジ性能を大幅にグレードアップし、これまで以上のやさしさと深剃りを実現しました。また、ホルダーデザインも一新。ミニマルでモダンなツートーンカラーデザインを採用し、敏感肌用は「グレイ×シルバーメタリック」、普通肌用は「ブラック×ゴールドメタリック」と、機能だけでなくデザイン面でも洗練された印象に生まれ変わりました。

さらに、高機能モデルとして人気の「極（きわみ）」シリーズがHYDRO（ハイドロ）ブランド傘下に加わり、ブランド全体での機能強化と選びやすさを追求。日本カミソリ市場シェアNo.1*1ブランドとして、男性一人ひとりの肌とヒゲに寄り添う新しいシェービング体験を提供します。

■「HYDRO 極」シリーズ 製品特長

特長１：「やさしさ」の極 - HYDRO(ハイドロ)史上最大量！潤滑剤91％増量*2

肌への摩擦を軽減する潤滑成分を従来品比91％増量*2。剃り始めから剃り終わりまで、肌にやさしくシェービングできます。

カートリッジ上部には濃密ジェル*3を搭載しており、肌への摩擦を40%軽減*4 普通肌用にはヒアルロン酸*5＋セラミド*6＋チャ葉*7、敏感肌用にはそれに加えてCICA*8を

配合し、肌へのやさしさを徹底的に追求しました。

特長２：「深剃り」の極 - シック史上最も薄く、強度のある多層ナノコーティング５枚刃

自技術で、刃をコーティング。耐久性が高く、鋭さを保つ多層構造の5枚刃が、しっかり深剃りを実現します。さらに、カートリッジ下部には肌への密着性を高める「密着潤る剃りバー」を設置し深剃りをサポート。

また、「シック ハイドロ極」では、ヘッドが2か所可動するハンドルを設計(PRO FITハンドル)。顔のラインにもしっかり密着し、濃いヒゲや寝ているヒゲも逃さずシェービングし、剃り残しなしへ。



その他の特長：充実の機能で毎日のシェービングをさらに快適にサポート

ヒリつきから肌を守る*9 可動式トリマーヘッド ウォータースルー構造

スキンガード付き

スキンガードが刃と刃の間に肌が食い込むのを防ぐコンパクトになり、鼻下やモミアゲなども剃りやすい剃りカスが詰まりにくく、サッと水で洗い流せる

■HYDRO(ハイドロ) シェービング剤シリーズも一新！セット使いで肌を守りながら深剃りをサポート

<製品概要>



商品名：シック ハイドロ極 敏感肌 ホルダー（本体＋刃２コ）

価格：オープン価格

発売日：2026年3月3日（火）

販路：全国のドラッグストア・Amazon等



商品名：シック ハイドロ極 普通肌 ホルダー（本体＋刃２コ）

価格：オープン価格

発売日：2026年3月3日（火）

販路：全国のドラッグストア・Amazon等



商品名：シック ハイドロ極パワー 敏感肌 ホルダー（本体＋刃２コ）

価格：オープン価格

発売日：2026年3月3日（火）

販路：全国のドラッグストア・Amazon等



商品名：シック ハイドロ極パワー 普通肌 ホルダー（本体＋刃２コ）

価格：オープン価格

発売日：2026年3月3日（火）

販路：全国のドラッグストア・Amazon等

商品名：シック ハイドロ 敏感肌 ホルダー（本体＋刃２コ）

価格：オープン価格

発売日：2026年3月3日（火）

販路：全国のドラッグストア・Amazon等



商品名：シック ハイドロ 普通肌 ホルダー（本体＋刃２コ）

価格：オープン価格

発売日：2026年3月3日（火）

販路：全国のドラッグストア・Amazon等



■HYDRO(ハイドロ）について

日本市場では、2010年から発売を開始。男性カミソリ市場でNo.1*1のシェアを誇る男性用シェービングブランドです。「やさしさ」と「深剃り」を両立させた設計で、多くの男性に支持され続けています。

HYDRO(ハイドロ)商品一覧≫≫https://schick.jp/collections/hydro-series(https://schick.jp/collections/hydro-series)

*1 インテージSRI＋ カミソリ市場（ホルダー、ディスポーザブル、替刃）（1995年11月～2025年10月)各年メーカー別累計販売金額

*2 当社従来品 シック ハイドロ5との比較

*3 水にふれると濃密ジェル（シェービング剤）が溶け出します

*4 シッククアトロ4チタニウムのスムーザーと比較

*5 ヒアルロン酸Na(保湿成分)

*6 セラミドNG(保湿成分)

*7 チャ葉(整肌成分)

*8 ツボクサ葉エキス(肌荒れ防止成分)

*9 スキンガードによる

シック・ジャパン株式会社について

「日本で最も革新的なビューティグルーミングカンパニーを目指す」というビジョンのもと、ビューティグルーミングを通して一人でも多くのお客様にワクワク感と幸せを感じていただける毎日をお届けしています。主力製品として男性用ビューティグルーミングブランド「ハイドロ」、「スタイリングパートナー」、「シックファースト トーキョー」、「プロジスタ」に加え、女性用ビューティグルーミングブランド「サロンプラス」、「ハイドロシルク」、「イントゥイション」を展開。

【会社概要】

社名 シック・ジャパン（株）（Schick Japan K.K.）

本社 〒141-8671 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル

代表者 代表取締役社長 後藤 秀夫

URL https://www.schick.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

シック・ジャパン株式会社 お客様相談室

TEL：03-5487-6801（代表）

WEBサイト: https://www.schick.jp/

【メディアからのお問い合わせ先】

シック・ジャパン株式会社

マーケティング本部 PR

MAIL: schick_communication@edgewell.com