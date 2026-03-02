肉つけうどん店「うつけ」期間限定メニュー「和豚もちぶたと野菜たっぷりタンメンうどん」

旨味まとった、野菜系うどん。タンメンを「うどん」で楽しもう！

販売期間：2026年3月3日（火）〜5月末

肉つけうどん専門店「うつけ」では春のおすすめとして、期間限定スペシャルメニュー「和豚もちぶたと野菜たっぷりタンメンうどん」を、3月3日（火）より期間限定で提供します。

　







　

「和豚もちぶたと野菜たっぷりタンメンうどん」は、深いコクと甘味を感じさせる和豚とたっぷりの野菜、ふしと昆布でひいた出汁にチキンとポークの風味を加えた一品。さっぱりとしながらコクのあるスープとあわせてタンメン風に仕上げました。旨みが幾重にも重なる、やさしく奥深い味わいをお楽しみいただけます。

うららかな春に向け、軽やかに楽しめるヘルシーな一杯をぜひどうぞ。

　





和豚もちぶたと野菜たっぷりタンメンうどん








　　


肉つけうどん「うつけ」 期間限定スペシャルメニュー 販売概要

　

◇ 提供期間：

　2026年3月3日（火）〜5月末

◇ 提供商品：

　「和豚もちぶたと野菜たっぷりタンメンうどん」」

　並980円　大1,030円　特大1,080円 　※いずれも税込

◇ 販売店舗：

　肉つけうどん「うつけ」 霞ヶ関飯野ビル店

　東京都千代田区内幸町2丁目1番1号 飯野ビルディングＢ1／TEL 03-6550-8921

　

　

＜「うつけ」　店舗概要 ＞

　

肉つけうどん専門店「うつけ」は、北海道産小麦を100％使用した自家製の平打ち太麺を、つけ麺スタイルでお召し上がりいただく肉つけうどん専門店として、東京・霞が関駅直結の飯野ビルディング内に店舗を構えています。看板メニューの冷たいつけ汁の「牛肉辛つけうどん」と、温かいつけ汁の「豚肉熱汁つけうどん」ほか、本格的な自家製麺を気軽にお楽しみいただけます。

また、ディナータイム17時からは、「うどん出汁酒場 うつけ」として、自慢の出汁を活かした料理やおつまみなど、お酒と一緒に楽しめる夜限定メニューをご提供し、営業しています。お酒の〆には、うつけ名物つけうどん＆コシ自慢のうどん各種がおすすめです。

　

「うつけ」のこだわり“うどん”と“つゆ”

「うつけ」のうどんは、北海道産小麦を100%使用して店内で製麺、２段階熟成でしっかり育てたうえで茹で上げ、冷水で一気に締めて提供。艶のある平打ちの太麺はもっちりと噛み心地がよく、コシとのどごしを楽しめます。うどんをつけるつゆは、４種類の「ふし」（潤目鰯、鯖、宗太鰹、鰯）と昆布で丁寧にひいた出汁と、醤油をベースにした「かえし」で風味豊かに仕上げています。

　

店舗名　： うつけ　霞ヶ関飯野ビル店

所在地　： 東京都千代田区内幸町2丁目1番1号 飯野ビルディングＢ1 ／ TEL 03-6550-8921

営業時間： 「肉つけうどん うつけ」 11：00〜16：00（LO 15:30）

　　　　　 「うどん出汁酒場 うつけ」 17：00〜22：30（LO 22:00）　※土・日・祝 休業

　







　





うつけ 店内






　


