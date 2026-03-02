肉つけうどん店「うつけ」期間限定メニュー「和豚もちぶたと野菜たっぷりタンメンうどん」









和豚もちぶたと野菜たっぷりタンメンうどん









「和豚もちぶたと野菜たっぷりタンメンうどん」は、深いコクと甘味を感じさせる和豚とたっぷりの野菜、ふしと昆布でひいた出汁にチキンとポークの風味を加えた一品。さっぱりとしながらコクのあるスープとあわせてタンメン風に仕上げました。旨みが幾重にも重なる、やさしく奥深い味わいをお楽しみいただけます。うららかな春に向け、軽やかに楽しめるヘルシーな一杯をぜひどうぞ。