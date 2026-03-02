純金小判_ひこにゃん誕生20周年記念小判

写真拡大 (全3枚)

本年、創業129周年を迎える松本徽章工業株式会社（本社：東京都台東区/代表取締役社長：松本彰一郎）では、ひこにゃん誕生20周年記念小判の予約受付を、2026年3月2日から通販サイト Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ等で開始いたします。




ひこにゃん誕生20周年記念小判

大人気の彦根市キャラクター「ひこにゃん」の誕生20周年を記念する、純金・純銀製の記念小判を謹製いたしました。

ひこにゃんは、国宝・彦根城築城400年祭のメインキャラクターとして、平成18年(2006年)4月13日の誕生以来、多くの皆様に愛されて、令和8年（2026年）4月13日に誕生20周年の大切な節目を迎えます。

 

純金、純銀製の記念小判

記念小判の意匠は、表面に彦根城とひこにゃんをデザイン。

裏面には、ひこにゃん20周年記念ロゴイラストを謹刻。

 

規格及び価格（消費税込み価格）

Ａ．純金小判＜天地50mm・20g＞ 1,100,000円（税込）　限定 20枚

Ｂ．純金小判＜天地33mm・5g＞      275,000円（税込）　限定100枚

Ｃ．純銀小判＜天地60mm・20g＞      22,000円（税込）　限定300枚

 

お申込先

●松本徽章工業（株）記念メダル事務局 TEL 0120-153-154 ／ FAX 0120-715-712

（受付時間 平日 午前９時～午後５時半まで、ＦＡＸは24時間受付）

●松本徽章工業の通販サイト Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ（https://e-medal.jp/）

●Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ　ヤフーショッピング店

（https://store.shopping.yahoo.co.jp/e-medal/）

 