ひこにゃん誕生２０周年記念小判 ３月２日から予約受付開始！
本年、創業129周年を迎える松本徽章工業株式会社（本社：東京都台東区/代表取締役社長：松本彰一郎）では、ひこにゃん誕生20周年記念小判の予約受付を、2026年3月2日から通販サイト Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ等で開始いたします。
ひこにゃん誕生20周年記念小判
大人気の彦根市キャラクター「ひこにゃん」の誕生20周年を記念する、純金・純銀製の記念小判を謹製いたしました。
ひこにゃんは、国宝・彦根城築城400年祭のメインキャラクターとして、平成18年(2006年)4月13日の誕生以来、多くの皆様に愛されて、令和8年（2026年）4月13日に誕生20周年の大切な節目を迎えます。
純金、純銀製の記念小判
記念小判の意匠は、表面に彦根城とひこにゃんをデザイン。
裏面には、ひこにゃん20周年記念ロゴイラストを謹刻。
規格及び価格（消費税込み価格）
Ａ．純金小判＜天地50mm・20g＞ 1,100,000円（税込） 限定 20枚
Ｂ．純金小判＜天地33mm・5g＞ 275,000円（税込） 限定100枚
Ｃ．純銀小判＜天地60mm・20g＞ 22,000円（税込） 限定300枚
お申込先
●松本徽章工業（株）記念メダル事務局 TEL 0120-153-154 ／ FAX 0120-715-712
（受付時間 平日 午前９時～午後５時半まで、ＦＡＸは24時間受付）
●松本徽章工業の通販サイト Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ（https://e-medal.jp/）
●Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ ヤフーショッピング店
（https://store.shopping.yahoo.co.jp/e-medal/）