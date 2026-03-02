SGホールディングスグループで、電報サービス『VERY CARD』（https://www.verycard.net/）を提供している佐川ヒューモニー株式会社（本社：東京都江東区 代表取締役社長：田辺 正己）は、故人を思い出すきっかけを生む現代型のお悔やみギフト「おもいで（落雁ローソク・線香セット）」を2026年3月1日（日）より発売開始しました。近年の家族葬の増加や住環境の変化を受け、供養を「儀式」ではなく「対話」の時間に変える新しいメモリアルギフトです。本商品は、落雁をかたどったローソクと珈琲・緑茶・日本酒の香りの線香を組み合わせました。火を灯すとローソクが溶けていく様子は、まるで故人が口にしているような温かさを感じさせ、静かに思い出を語り合うひとときを演出します。



おもいで（落雁ローソク・線香セット）

線香（珈琲・緑茶・日本酒の香り）

■商品特徴

「おもいで（落雁ローソク・線香セット）」は、供養を「儀式」から「対話」へと捉え直した、現代のお悔みギフトです。家族葬やお盆、法要といった弔いの場面はもちろん、親しい友人・知人へのお悔やみや、職場関係者の訃報に際してもお使いいただける弔意品です。過度に形式張らず、「形式よりも想い」を大切にしたい方へ向けた、新しい選択肢としてご提案します。

・お供え菓子のように見える＜落雁ローソク＞

火を灯すと、少しずつ形が変わっていく様子は、まるで故人が口にしているかのような温もりを感じさせ、静かに想いを寄せる時間を演出します。

・生活に馴染み深い＜線香（珈琲・緑茶・日本酒の香り）＞

故人を思い出す香りを、その日の想いに合わせて使い分けられる、3種の香りをセットにしました。親しみのある香りが空間にやさしく広がり、思い出を語り合うひとときを静かに彩ります。

・現代の住環境に配慮したデザイン

仏間がないご家庭のインテリアにも馴染むモダンなデザインを採用。 生ものや菓子の供物が傷んでしまう、置き場所に困るといった課題も解消します。

■開発背景

「おもいで（落雁ローソク・線香セット）」は、「儀式としての供養」ではなく、故人を思い出し、語り合う時間を届けるギフトとして誕生しました。近年、家族葬や小規模な法要が増え、供養の形はよりパーソナルな方向へと変化しています。そうした変化の中で、形式にとらわれず故人を思い出し、自然に想いを交わせるひとときを届けたいという想いから、本商品は誕生しました。

「今日はコーヒーを飲んでもらおうかな」

「食べているみたいだね」

落雁ローソクが少しずつ小さくなっていく様子を前に、そんな何気ない言葉がこぼれる。

その瞬間こそが、家族にとっての大切な供養の時間だと、私たちは考えています。



落雁ローソク



線香セット



■商品概要

商品名 ：おもいで（落雁ローソク・線香セット）

発売日 ：2026年3月1日（日）

価格 ：6,000円（税込）※メッセージ・送料込み

販売方法 ：VERY CARD サイト（https://www.verycard.net/）にて販売

商品ページ ： https://www.verycard.net/productdetail/cd/nk70

■開発者コメント故

故人の好きだった香りや日常を思い出すことで、供養の時間が少しでも温かいものになれば、そんな想いから、落雁ローソクと線香(珈琲・緑茶・日本酒の香り)を組み合わせました。手にした方の心が少し和らぎ、自然な思い出話が生まれるきっかけになってほしいと願っています。

