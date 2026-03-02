春夏の時期に向けて冷やしてもおいしく食べられる

「まるごと野菜」スープリニューアル発売

3月より順次リニューアル発売およびキャンペーン実施／全国



まるごと野菜 完熟トマトのミネストローネ（200g）

まるごと野菜 じっくり煮込んだポトフ（200g）

まるごと野菜 かぼちゃのクリームスープ（200g）

まるごと野菜 8種具材の中華白湯スープ（200g）

価格：各オープンプライス

「まるごと野菜」スープシリーズは、野菜の旨味がぎゅっと溶け込んだ、具材たっぷりの“食べる”スープです。電子レンジやお湯で簡単に温められ、おいしく手軽に食事の1品にすることができます。また、冷やしてもおいしくお召し上がりいただけます。

「まるごと野菜 完熟トマトのミネストローネ」は、完熟トマト・にんじん・キャベツ・たまねぎ・じゃがいもを配合した野菜の旨味をたっぷりと感じられます。「同 じっくり煮込んだポトフ」は、隠し味にベーコンを効かせ、じゃがいも・キャベツ・にんじん・たまねぎを配合しました。「同 かぼちゃのクリームスープ」は、定番のクリームスープをベースに、人気の野菜であるかぼちゃを組み合わせ、煮込んだ野菜の深みある味わいに仕上げました。「同 8種具材の中華白湯スープ」は、白菜・にんじん・ごぼう・もやし・たけのこ・たまねぎ・長ねぎの7種類の野菜と、しいたけをあわせた8種類の具材をお楽しみいただけます。

これらの商品のリニューアル発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

明治×うそ探偵トマント「まるごと愛を伝えよう」キャンペーンについて

手軽においしくたっぷりの野菜がとれる「まるごと野菜」シリーズ各種および「銀座トマトカリー」を買って応募できる、うそ探偵トマントとコラボした「まるごと愛を伝えよう」キャンペーンを、3月13日より実施します。

・キャンペーン名：明治×うそ探偵トマント「まるごと愛を伝えよう」キャンペーン

・レシート対象期間：2026年3月13日（金）～2026年5月15日（金）

・応募期間：2026年3月13日（金）10:00～2026年5月15日（金）23:59

・対象商品：「まるごと野菜」シリーズ各種、「銀座トマトカリー」

（「まるごと野菜」シリーズ各種：「まるごと野菜 完熟トマトのミネストローネ／じっくり煮込んだポトフ／かぼちゃのクリームスープ／8種具材の中華白湯スープ」「まるごと野菜 7種の彩り野菜カレー／なすと完熟トマトのカレー」）

・応募方法：レシートアップロード型のweb応募

・景品：

対象商品5個購入 うそ探偵トマント おふとん3点セット 抽選で1名様

対象商品2個購入 うそ探偵トマント カレー皿スプーンセット 抽選で100名様

対象商品1個購入 うそ探偵トマント キャンバストート 抽選で730名様

・キャンペーンサイトURL

https://www.meiji.co.jp/foods/soup/marugotoyasai/cmp/close2603/

「うそ探偵トマント」とは

「まっ赤なうそだ！トマトのようにね」

まっ赤に熟し、まっ赤なうそを必ず見抜いて事件解決！それがうそ探偵トマント。普段はちょっぴり気にしぃな性格のトマントが、楽しい「やさい」や「くだもの」たちの驚きの真実を解き明かしていく。トマントを中心にたくさんのキャラクターたちが織りなす、カワイイ×本格ミステリー。



©S,F/T