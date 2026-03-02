【参加者募集】令和７年度ニイガタコラボレーターズ （新潟県地域おこし協力隊）活動報告会を開催します。

令和７年度ニイガタコラボレーターズ （新潟県地域おこし協力隊）活動報告会のお知らせ



　新潟県では、外部の新たな視点の活用による県の広域的な課題解決に取り組むため、「ニイガタコラボ

レーターズ」と称して地域おこし協力隊を導入しており、R8.1.15時点で18名の隊員が活躍しています。

　この度、ニイガタコラボレーターズの日頃の活動の周知や、１年間の自身の活動を振り返ることで、

残りの任期をより充実したものにすることを目的に、以下のとおり活動報告会を開催します。

　当日は、令和5年度及び6年度委嘱隊員による熱い活動報告と質疑応答を予定しています。

　地域おこし協力隊の活動に興味がある方、自治体・サポート関係者の皆さまもぜひお気軽にご参加

ください。お待ちしております。

【開催概要】

１　日　時

　　令和８年３月16日（月）13時15分から16時25分

２　実施方法

　　現地開催（新潟県庁西回廊２階講堂）及びZoomでのハイブリッド形式

３　発表者

　(1)　令和５年度委嘱隊員

　(2)　令和６年度委嘱隊員

　　※　令和７年度委嘱隊員は聴講。

４　次　第

　　13時15分　開会

　　13時20分　発表

　　　・　令和５年度委嘱隊員：６名（予定）

　　　・　令和６年度委嘱隊員：６名（予定）

　　　　※　発表、質疑応答、関係者コメントの流れで、各隊員約17分を想定しています。

　　　　※　時間は多少前後する可能性があります。

　　　　※　途中で15分間の休憩あり

　　16時25分　閉会

５　参加申込み

　　以下のURLから、令和８年３月６日（金）17時までに、直接お申込みください。

　　https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=29108


















本件に関するお問合わせ先

新潟県知事政策局地域政策課地域づくり支援班　三木

電　話：025-280-5095

メール：ngt000200@pref.niigata.lg.jp

関連リンク

TURNS（新潟県特集）

https://turns.jp/87211

JOIN自治体特集

https://www.iju-join.jp/feature_cont/file/124/

新潟県地域おこし協力隊特設サイト

https://niigatakurashi.com/revitalization/

Digital PR Platform「地域おこし協力隊」制度きっかけの地 新潟の秘訣と秘策」

https://digitalpr.jp/r/83293

TURNS（松井隊員、丸山隊員インタビュー R7.6.24時点）

https://turns.jp/114745