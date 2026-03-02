【参加者募集】令和７年度ニイガタコラボレーターズ （新潟県地域おこし協力隊）活動報告会を開催します。

新潟県では、外部の新たな視点の活用による県の広域的な課題解決に取り組むため、「ニイガタコラボレーターズ」と称して地域おこし協力隊を導入しており、R8.1.15時点で18名の隊員が活躍しています。この度、ニイガタコラボレーターズの日頃の活動の周知や、１年間の自身の活動を振り返ることで、残りの任期をより充実したものにすることを目的に、以下のとおり活動報告会を開催します。当日は、令和5年度及び6年度委嘱隊員による熱い活動報告と質疑応答を予定しています。地域おこし協力隊の活動に興味がある方、自治体・サポート関係者の皆さまもぜひお気軽にご参加ください。お待ちしております。【開催概要】１ 日 時令和８年３月16日（月）13時15分から16時25分２ 実施方法現地開催（新潟県庁西回廊２階講堂）及びZoomでのハイブリッド形式３ 発表者(1) 令和５年度委嘱隊員(2) 令和６年度委嘱隊員※ 令和７年度委嘱隊員は聴講。４ 次 第13時15分 開会13時20分 発表・ 令和５年度委嘱隊員：６名（予定）・ 令和６年度委嘱隊員：６名（予定）※ 発表、質疑応答、関係者コメントの流れで、各隊員約17分を想定しています。※ 時間は多少前後する可能性があります。※ 途中で15分間の休憩あり16時25分 閉会５ 参加申込み以下のURLから、令和８年３月６日（金）17時までに、直接お申込みください。