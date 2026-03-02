徳島県に初出店！

「アカチャンホンポ ゆめタウン徳島店」2026年3月26日（木）オープン！

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、徳島県板野郡の商業施設「ゆめタウン徳島」内に、「アカチャンホンポ ゆめタウン徳島店」を2026年3月26日（木）にオープンいたします。

オープンを記念いたしまして、期間限定セールやポイントアップ企画などを実施いたします。

アカチャンホンポは妊娠・出産・子育てに必要なさまざまな商品や情報、イベントなどを提供する、地域の皆さまに愛されるお店を目指しています。子育て環境の変化や多様化する生活スタイルに合わせて「赤ちゃんのいる暮らし」をサポートしてまいります。

※画像はイメージです。

■期間限定セール・オープン記念特典

3月26日（木）～3月29日（日）まで期間限定セールを開催いたします。

『ゆめタウン徳島店』だけの特別価格の商品を多数ご用意して、皆さまのご来店をお待ちしております。





オープン記念特典として、セール期間中お買上げいただいた方に「水99％Super 手口まわりウェットティッシュ（30枚入）」をプレゼントいたします。

※画像はイメージです。

（各日先着 200名様限定 ※ 1家族様 1点限り）

さらに、会員登録でお得なアカチャンホンポ ポイントは、3月26日（木）～3月29日（日）の4日間全品ポイント10倍を実施いたします。

■アカチャンホンポの会員登録でお得

入会費･年会費無料のポイント･アプリ会員に登録いただくと、さまざまな特典があります。

アプリ登録でお得な情報やクーポンを受け取ることができます。

また、出産予定日をご登録いただいたお客さまには、出産育児に役立つサンプル＆マタニティキーホルダーをプレゼントいたします。





■店舗概要

【店名】 アカチャンホンポ ゆめタウン徳島店

【所在地】 〒771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88-1 ゆめタウン徳島2F

【開店日】 2026年3月26日（木）

【営業時間】 10：00～21：00 (状況により変更となる場合があります)

【商品構成】 マタニティ・ベビー・キッズ用品（出産準備品、育児雑貨、衣料、玩具、ギフトなど）

【店舗ＨＰ】 https://stores.akachan.jp/339

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp