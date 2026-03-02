Strutt ev1がiFデザイン賞を受賞、CES 2026での好調な発表を追い風に事業展開を加速





シンガポール、2026年2月28日 /PRNewswire/ -- スマート・パーソナル・モビリティのパイオニアであるStruttは本日、同社のフラッグシップモデル「Strutt ev¹」が、権威あるiFデザイン賞を受賞したことを発表しました。今回の受賞は、同社の技術的リーダーシップを改めて裏付けるとともに、事業展開の勢いをさらに加速させるものです。初回の早期予約枠が短期間で完売したことを受け、追加の予約枠が再開されました。





1954年以来、優れたデザインの世界的シンボルとして認められているiFデザイン賞は、デザインとサステナビリティに関する129名の国際的な独立審査員によって選出されます。ev¹は、世界68カ国から寄せられた1万件を超える応募作品の中から、厳正な審査を経て選ばれました。この受賞は、既成概念に挑戦し、システムを再考し、日常の体験を意味のあるインパクトへと高めるイノベーターを評価するもので、Struttのデザインミッションにも合致する理念です。

今回の受賞は、2026 CES Innovation Awardや、非常に高い評価を得ている2025 Red Dot：Luminaryを含む、Struttの急速に拡充する業界トップクラスの受賞実績に新たに加わるものです。こうした一連の受賞は、ev¹の事業性と市場を切り開く可能性について、世界のテクノロジーおよびデザイン業界から強い支持が得られていることを示しています。

ev¹は、パーソナル輸送分野に初めてスマートビークル機能を導入することで、既存市場に変革をもたらします。同社独自の「evSense」テクノロジーは、重要な競合優位性となっています。高度なインテリジェント・アルゴリズムとLiDARを活用したevSenseシステムは、ユーザーを取り巻く複雑な環境をリアルタイムで継続的にマッピングします。壁、家具、歩行者、ペットとの衝突を未然に防ぐシームレスな自動調整を行い、安全性とユーザーの自立性を再定義します。

StruttのCEO、Tony Hong氏は次のように述べています。「iFデザイン賞の受賞は、当社の戦略的ビジョンと実行力の妥当性を裏付けるものです。CES Innovation Award、および Red Dot：Luminary の受賞に続き、こうした業界での評価が、早期予約販売の力強い立ち上がりに直結していることを実感しています。当社は引き続き、この加速する需要に応えるための事業拡大と、日常の移動における現実的な障壁を取り除く製品の提供に注力していきます。」

Struttについて

Struttは、先進的なセンシング、自動運転技術、そして受賞歴のある工業デザインを通じてパーソナル輸送を再定義する、シンガポール拠点のロボティクス企業です。CES 2026での世界初公開以来、Strutt ev¹はインテリジェント・パーソナルモビリティにおける新たなカテゴリーを切り開いてきました。日常利用を想定したコンパクトなパーソナルビークルでありながら、電気自動車（EV）レベルの安全性、インテリジェンス、制御性能を実現するよう設計されています。

詳細はこちら: https://www.strutt.inc/

これは翻訳版です。正確な情報については、公式の英語版をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com