Zoomlion、世界向け機器出荷額12億米ドルで2026年をスタート

長沙（中国）、2026年2月28日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.（以下、「Zoomlion」または「当社」、証券コード1157.HK）は、複数の国際市場で大規模な機器納入を行い、2026年の堅調な滑り出しとなったことを発表しました。Zoomlion Smart Industrial City内の4つの主要製造拠点から、ハイエンドかつインテリジェントで低排出型の機器が世界中の顧客に出荷されました。その総数は1万5,000台を超え、合計額は約85億元（約12億米ドル）に達しています。



Zoomlion Opens 2026 With US$1.2 Billion in Global Equipment Shipments



年初来、Zoomlionの建設用クレーン部門は24億元（約3億5,000万米ドル）以上の価値がある1,500台以上のユニットを納入しました。そのポートフォリオには、世界最大の吊上げ能力を誇る4,000トン級のオールテレーンクレーンも含まれています。

コンクリート機械も世界各地の顧客に向けて出荷されました。これらの機器の大部分は、ドイツ、オーストラリア、アラブ首長国連邦といった主要市場を含む23カ国向けとなっています。

土木および鉱山機械部門では、高性能な100トン級の鉱山用掘削機とバッテリー駆動式鉱山用トラックを組み合わせた、Zoomlionの統合フリートソリューションが、全体の納入量の主要な構成要素となりました。Zoomlion Smart Industrial City Earthmoving Machinery Park、および渭南（Weinan）と泉塘（Quantang）の施設から、約23億元（約3億3,500万米ドル）に相当する3,700台以上の土木・鉱山機械が出荷されました。

Zoomlionは、40以上の国と地域に4,000台以上の高所作業プラットフォームを納入しました。この大量出荷を牽引したのは、現在このクラスで最も高い82メートルのストレートブーム式高所作業プラットフォームです。

Zoomlion Smart Industrial City以外では、常徳（Changde）タワークレーンスマート工場や江陰（Jiangyin）の生産施設からも追加の機器が出荷され、フラッグシップモデルや需要の高いモデルが世界中の顧客に供給されました。この期間、海外からの注文が総注文額の80％以上を占めています。これらの注文は、イタリア、ハンガリー、米国、オーストラリア、シンガポール、トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、コロンビア、タンザニア、コートジボワール、モロッコを含む40以上の国と地域に向けられたものです。

当社の農業機械、基礎建設機械、防災機器、先端材料、およびその他の事業部門も、同期間に海外への納入を完了しました。

今後とも、Zoomlionは製品イノベーションと海外展開の拡大に注力してまいります。当社はこれからも、先進的でインテリジェントかつ低排出型の機器と統合ソリューションにより、世界中の顧客をサポートし続けていきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

