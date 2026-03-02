エリアリンク株式会社との業務提携に関するお知らせ
～業界最大手との戦略的パートナーシップにより保証残高拡大と収益基盤強化を加速～
セルフストレージ（トランクルーム等のレンタル収納スペース）市場において、累計13.8万契約以上に「賃料債務保証付きビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）サービス」を展開する 株式会社パルマ（以下「当社」）は、日本最大級のレンタルトランクルーム「ハローストレージ」を運営する エリアリンク株式会社（以下「エリアリンク」）と、セルフストレージ事業に関する業務提携を締結いたしましたので、お知らせいたします。
本提携は、当社保証受託残高の拡大およびBPO売上の持続的成長に資するものであり、中長期的な企業価値向上に寄与するものと考えております。
■ 業務提携の背景
近年、都市部の住環境の変化や法人の在庫保管・書類管理ニーズの高まりを背景に、セルフストレージ市場は安定的な成長を続けています。一方で、事業者においては、稼働率の向上、滞納リスクへの対応、業務効率化など、より高度な運営体制の構築が求められています。
当社は、セルフストレージ業界に特化した賃料債務保証およびBPOサービスを通じ、事業者の安定経営とオペレーション負荷軽減を支援してまいりました。
エリアリンクは、「ハローストレージ」ブランドのもと、全国で2,800物件超を展開し、豊富な出店実績と運営機能を有しています。
本提携は、両社がそれぞれの強みを活かし合い、セルフストレージ事業の付加価値向上と市場の健全な発展に寄与することを目的とするものです。
■ 業務提携の内容
(1) 「ニコニコ収納庫」におけるパートナー制度導入による運営機能の向上
当社が展開するセルフストレージブランド「ニコニコ収納庫」（44施設1,210室）において、エリアリンクが提供する「パートナー制度」を導入いたします。
これにより、新規出店から集客、解約対応、現場運営までの包括的な支援を受けることで、物件価値の最大化および稼働率の向上を目指します。
(2) 「賃料債務保証付きBPOサービス」の導入
エリアリンクが運営する「ハローストレージ」に対し、当社の「賃料債務保証付きビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）サービス」を導入いたします。
本サービスは、「賃料滞納リスクの保証」、「督促・回収業務の代行」、「契約管理業務の効率化」、「バックオフィス機能の強化」を一体的に提供するものであり、管理体制の高度化および業務効率化を実現します。
■ 今後の展望
本業務提携を通じて、当社は保証・BPO機能のさらなる拡充を図るとともに、セルフストレージ事業者への総合的な支援体制を強化してまいります。
本提携を起点に、当社は「保証×運営支援」のハイブリッドモデルを深化させ、セルフストレージ業界におけるインフラ企業としてのポジション確立を目指します。
今後は保証受託残高の拡大、BPO比率の向上、運営支援機能の高度化を通じて、中期経営計画の達成および企業価値向上に取り組んでまいります
今後も専門性の高いサービスの提供を通じて、事業者・利用者双方にとって安心で利便性の高いセルフストレージ環境の実現に貢献してまいります。
■ 会社概要
【株式会社パルマ】
代 表 者 ：代表取締役社長 木村 純一
所 在 地 ：東京都千代田区麹町四丁目5-20 KSビル5階
創 業 ：2006 年 1 月
資 本 金 ：600百万円 ※2025年12月末時点
上場取引所：東証スタンダード市場・名証メイン市場
証券コード：3461
従業員数：42 名 ※2025年12月末時点、臨時従業員数は含まない
URL：https://www.palma.jp
