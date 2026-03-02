ベトナムキッチンフード市場は、プレミアム化と都市部消費ブームを背景に堅調な年平均成長率（CAGR）6.49％で拡大し、2033年までに5億890万米ドルに達すると予測されている
ベトナムキッチンフード市場は、2024年の2億8890万米ドルから2033年までに5億890万米ドルに成長することが予測されており、2025年から2033年の予測期間中の年間複合成長率（CAGR）は6.49％です。キッチンフードは、調理中に発生する煙、臭い、蒸気、熱を除去するために設計された換気システムであり、空気品質の維持、屋内汚染の削減、キッチンの安全性と快適性の向上において重要な役割を果たします。これらのデバイスは、レンジフードやエクゾーストフードとも呼ばれ、主に調理エリアの上に設置され、クリーンで健康的な環境を確保します。
市場成長の要因
ベトナムキッチンフード市場の成長を促進している主な要因の1つは、人口の可処分所得の増加です。世帯の支出能力が高まる中で、機能性と美学を兼ね備えた最新のキッチン家電への投資が増加しています。消費者は、効率的であるだけでなく、スタイリッシュで現代的なキッチンデザインにうまく統合されたキッチンフードをますます求めています。製造業者は、現代の家庭の好みに合わせた幅広い素材、デザイン、色を提供しており、この消費者行動の変化は予測期間中に市場拡大を促進すると予想されます。
市場の制約
消費者の価格感受性は、ベトナムキッチンフード市場の成長における大きな課題となっています。特に、センサー、スマートコントロール、エネルギー効率の良いコンポーネントなど、先進的な機能を持つ現代的なキッチンフードの利点が認識されつつありますが、これらの技術に伴う高コストは潜在的な購入者を躊躇させる可能性があります。価格に敏感な消費者、特に中所得層は、先進的な機能よりも手頃な価格を優先することがよくあります。そのため、製造業者と小売業者は、革新的な機能を提供しながら、競争力のある価格を維持して広範な市場シェアを獲得する必要があります。
市場の機会
消費者の健康意識の高まりは、ベトナムキッチンフード市場にとって重要な機会を提供しています。消費者が特にキッチン環境における室内空気品質の重要性を認識し始める中で、煙、蒸気、臭いを効果的に除去できる家電への需要が増加しています。健康志向の高まりと、呼吸器系の問題や食中毒に対する意識の高まりが、高性能のキッチンフードの需要を牽引しています。さらに、可変速度ファンやLED照明などのエネルギー効率の良い機能は、環境に配慮した消費者の間で人気を集めています。この持続可能で健康志向の製品への移行は、市場の成長を引き続き支えると予想されます。
主要企業のリスト：
● Whirlpool Corporation
● Haier
● BSH Home Appliances (Vietnam) Co., Ltd
● Faber
● Falmec S.p.A.
● Miele
● Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd
● LG Electronics Vietnam
● ELICA VI?T NAM
● Panasonic
市場セグメンテーションの洞察
製品タイプ別セグメンテーション
さまざまな製品タイプの中で、壁掛け式キッチンフードは予測期間中にベトナム市場を支配すると予想されます。このセグメントの成長は、壁掛け型ユニットの多用途性と適応性に起因しています。壁掛けフードは、伝統的なキッチンや現代的なキッチンに関係なく、デザイン性とコスト効率が高いため、住宅所有者や建築業者にとって理想的な解決策です。このカテゴリには幅広いデザインと機能があり、手頃な価格で提供されるため、価格に敏感な消費者にとっては好まれる選択肢となります。そのため、壁掛け式セグメントは市場での支配的な地位を維持すると予想されます。
