ベトナムキッチンフード市場は、プレミアム化と都市部消費ブームを背景に堅調な年平均成長率（CAGR）6.49％で拡大し、2033年までに5億890万米ドルに達すると予測されている

ベトナムキッチンフード市場は、プレミアム化と都市部消費ブームを背景に堅調な年平均成長率（CAGR）6.49％で拡大し、2033年までに5億890万米ドルに達すると予測されている