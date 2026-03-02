【ソフトテニス】仕事もスポーツも全力で！ ルーセントアスリートワークス企業説明会＆ソフトテニス交流会を開催
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）の100％子会社である株式会社ルーセントアスリートワークスは、2026年3月17日（火）にソフトテニスの体育会、同好会、サークル、クラブチーム所属の大学生・専門学生を対象とした『企業説明会＆ソフトテニス交流会』を大阪府豊中市の「ルーセントテニスクラブ豊中」にて開催いたします。
企業説明会には当社スタッフや実業団チーム「ルーセント大阪」の所属選手、グループ会社で働くスタッフたちが参加いたします。当社やグループ会社で実際に働く人たちのリアルな声を聞く、またとない機会ですので、近隣にお住まいの大学生・専門学生のみなさまは、ぜひご参加ください。
■LUCENT OFFICIAL BLOG
https://lucent.hatenablog.jp/entry/2026/02/27/1
（2026年2月27日公開）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342925/images/bodyimage1】
＜イベント概要＞
日時：2026年3月17日（火）
【企業説明会】 10:00～11:00
【ソフトテニス交流会】 11:00～13:00
※どちらかだけの参加も可能です。
会場：ルーセントテニスクラブ豊中
（〒560-0036 大阪府豊中市蛍池西町2-7-26 NACLビル3F）
主催：株式会社ルーセントアスリートワークス／株式会社ルーセント／明日香食品株式会社
対象：ソフトテニスの体育会、同好会、サークル、クラブチーム所属の大学生・専門学生（学年は問わず）
備考：参加費無料、服装自由、予約制。
テニス交流会参加の方は、テニスラケット、シューズ、ウェアをご持参ください。
＜お申込み＞
申し込み方法：メールまたはInstagramのDMより受け付けます（担当：千本）。
メールでのお申込み → k-chimoto@lucent-corp.com
Instagramでのお申込み→ https://www.instagram.com/law_chimoto/
申込み締め切り：3月11日（水）23:59
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年のルーセント
#ルーセント #ルクタス #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #ソフトテニス復興応援
配信元企業：株式会社ルーセント
企業説明会には当社スタッフや実業団チーム「ルーセント大阪」の所属選手、グループ会社で働くスタッフたちが参加いたします。当社やグループ会社で実際に働く人たちのリアルな声を聞く、またとない機会ですので、近隣にお住まいの大学生・専門学生のみなさまは、ぜひご参加ください。
■LUCENT OFFICIAL BLOG
https://lucent.hatenablog.jp/entry/2026/02/27/1
（2026年2月27日公開）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342925/images/bodyimage1】
＜イベント概要＞
日時：2026年3月17日（火）
【企業説明会】 10:00～11:00
【ソフトテニス交流会】 11:00～13:00
※どちらかだけの参加も可能です。
会場：ルーセントテニスクラブ豊中
（〒560-0036 大阪府豊中市蛍池西町2-7-26 NACLビル3F）
主催：株式会社ルーセントアスリートワークス／株式会社ルーセント／明日香食品株式会社
対象：ソフトテニスの体育会、同好会、サークル、クラブチーム所属の大学生・専門学生（学年は問わず）
備考：参加費無料、服装自由、予約制。
テニス交流会参加の方は、テニスラケット、シューズ、ウェアをご持参ください。
＜お申込み＞
申し込み方法：メールまたはInstagramのDMより受け付けます（担当：千本）。
メールでのお申込み → k-chimoto@lucent-corp.com
Instagramでのお申込み→ https://www.instagram.com/law_chimoto/
申込み締め切り：3月11日（水）23:59
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年のルーセント
#ルーセント #ルクタス #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #ソフトテニス復興応援
配信元企業：株式会社ルーセント
プレスリリース詳細へ