リディアダンスアカデミー水戸校にてMiKuSuTAの新クラス開講！！
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、茨城県水戸市のダンススタジオにて新クラス（担当：MiKuSuTA）を2/5よりスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/mito-newclass-mikusuta/
［講師］
MiKuSuTA
［担当レッスン］
■毎週木曜日
17:30～18:45 HIPHOP 入門／キッズ＆一般
19:00～20:15 HIPHOP 初級／キッズ＆一般
[ 講師経歴 ]
2016年
DANCE for SMILE レセプション部門優勝
2017年
TOP OF THE DANCE U15 best16
DANCE START U15 6位
ニューイヤーダンスコンテスト U15 3位
2023年
BALLPARKFANTASIA ダンサー出演
DISCO TV ダンサー出演
2024年
AI 「ワレバ」MV エキストラ出演
PAIN 「#クラップ！」MV ダンサー出演
かまた祭 & REAL DREAMS
KIDPHENOMENON バックダンサー
timelesz 「Steal the show」MVスタンドイン
[ レッスン内容紹介 ]
楽しむことを第1にスキルアップしていきましょう！
[ 無料体験会のご案内 ]
月会員の方
2月中は回数制限なく、無料体験としてご受講いただけます。
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/53/59?date_from=2026-01-30
該当クラス選択後、「新規開講無料チケット」をご購入のうえ、ご予約ください。
チケット会員・休会中の方
初回の2/5（木）のみ無料体験が可能です。
ご希望の方は、公式LINEまでご連絡ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー水戸校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー水戸校
所在地：〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町320-15 クレオVビル
最寄駅：JR常磐線 / 水戸駅 徒歩18分
開講曜日：月・火・水・木・金
ホームページ：https://re-dia.jp/mito/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339773/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/mito-newclass-mikusuta/
［講師］
MiKuSuTA
［担当レッスン］
■毎週木曜日
17:30～18:45 HIPHOP 入門／キッズ＆一般
19:00～20:15 HIPHOP 初級／キッズ＆一般
[ 講師経歴 ]
2016年
DANCE for SMILE レセプション部門優勝
2017年
TOP OF THE DANCE U15 best16
DANCE START U15 6位
ニューイヤーダンスコンテスト U15 3位
2023年
BALLPARKFANTASIA ダンサー出演
DISCO TV ダンサー出演
2024年
AI 「ワレバ」MV エキストラ出演
PAIN 「#クラップ！」MV ダンサー出演
かまた祭 & REAL DREAMS
KIDPHENOMENON バックダンサー
timelesz 「Steal the show」MVスタンドイン
[ レッスン内容紹介 ]
楽しむことを第1にスキルアップしていきましょう！
[ 無料体験会のご案内 ]
月会員の方
2月中は回数制限なく、無料体験としてご受講いただけます。
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/53/59?date_from=2026-01-30
該当クラス選択後、「新規開講無料チケット」をご購入のうえ、ご予約ください。
チケット会員・休会中の方
初回の2/5（木）のみ無料体験が可能です。
ご希望の方は、公式LINEまでご連絡ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー水戸校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー水戸校
所在地：〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町320-15 クレオVビル
最寄駅：JR常磐線 / 水戸駅 徒歩18分
開講曜日：月・火・水・木・金
ホームページ：https://re-dia.jp/mito/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339773/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
プレスリリース詳細へ