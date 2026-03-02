【JICO】DVS用交換針発売記念、 GENRE BNDR MODEL数量限定で発売
この度、アナログレコード関連製造事業のJICO 日本精機宝石工業株式会社（本社：兵庫県美方郡、取締役社長：仲川幸宏、以下JICO（ジコー））は、
DJカルチャーに特化したブランド GENRE BNDR(ジャンルベンダー) とコラボしたカートリッジ
「GENRE BNDR MODEL」を数量限定で発売いたします。
2026年3月2日(月)からのご注文の受付を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342104/images/bodyimage1】
【ラインナップ(デザイン違いの全4種)】
「GENRE BNDR MODEL」
価格：\21,450（税込）
同梱内容：ヘッドシェル付きカートリッジ1本
数量限定生産
本製品にはDVS用の交換針が装着されていますが、JICO製およびSHURE製の44モデル用交換針にも付け替えてご使用いただけます。
ご注文はこちらのページから
https://jico.online/2026/03/02/genre-bndr/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342104/images/bodyimage2】
GENRE BNDR（ジャンルベンダー）は、
ジャンルの壁を越えて音楽をつなぐ DJカルチャーブランド です。
HIPHOP、R&B、SOUL、JAZZ、LATIN、HOUSE…
現場で鳴る音を基準に、DJの視点から“カルチャーとしての音”をデザインしています。
今回のコラボレーションは、世界中のDJから信頼を集める日本の針メーカー JICO とともに、
GENRE BNDRの哲学をターンテーブルの最重要パーツであるカートリッジに落とし込んだ特別モデルです。
DVS（コントロールバイナル）でのプレイを想定した、DJユースに特化した設計も魅力のひとつです。
Made in Japanの精度とDJカルチャーの現場感覚を融合させた、限定モデルです。
ヘッドシェルには「GENRE BNDR」のロゴをあしらっています。
カートリッジ正面のデザインは全4種類。お好きなデザインをお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342104/images/bodyimage3】
〈肩書きより、本質〉
GENRE BNDR（ジャンルベンダー）は、この感覚をカルチャーにするためのブランドです。
ジャンルで選ぶのを、やめたかった。
「これはヒップホップだから」
「これはテクノだから」
「これはストリートじゃないから」
いや、”良いものは良いじゃん？”って、ずっと思ってる。
ジャンルや肩書きって、本来は出会いを増やすためのもののはずなのに、
いつの間にか「これは違う」「これはナシ」っていう壁になることがある。
俺は、その“壁”の外にあるものの方が、面白いと思ってる。
型よりフロアの反応
理屈よりグルーヴ
正論より熱
今の自分に刺さるかどうか。
そこを信じたい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342104/images/bodyimage4】
〈GENRE BNDRは何をしてるブランドか〉
GENRE BNDRは、DJカルチャーを
「着る / 鳴らす / 混ざる」 で広げている。
・着る：Tシャツやフーディーを作る
・鳴らす：音でも世界観を鳴らす
・混ざる：パーティーやコラボで、人が混ざる場所を作る
全部、「ジャンルを超えて混ざる瞬間」を肯定したいからやってる。
ブランドメッセージ
最後に、これだけはずっと変わらない。
音楽がすべてをプラスにする
落ち込んだ日も、
仲間が増えた日も、
街の見え方が変わる夜も、
だいたいそこには音楽がある。
GENRE BNDRは、そういう瞬間のためのブランドです。
