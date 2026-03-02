【JICO】ルビーチップが『ブッ刺さる』、 DVS対応交換針発売
この度、アナログレコード関連製造事業のJICO 日本精機宝石工業株式会社（本社：兵庫県美方郡、取締役社長：仲川幸宏、以下JICO（ジコー））は、
『C-REVO』ブランドからDVSに対応したレコード針「DVS」を発売いたします。
2026年3月2日(月)からのご注文の受付を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342101/images/bodyimage1】
【ラインナップ(全1種)】
「DVS」
価格：\8,800（税込）
対応カートリッジ：M44G・M44-7 / J44D・J44A 7 / J50 / IMPACT / ALFA MODEL / GENRE BNDR MODEL / Clipper
同梱内容：レコード針2本セット（カートリッジ、ヘッドシェル、リード線は別売です）
カートリッジ本体はそのままに、針交換のみでDVS用途に対応可能です。
ご注文はこちらのページから
https://jico.online/2026/03/02/dvs/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342101/images/bodyimage2】
【DVSとは？】
Digital Vinyl System（デジタル・ヴァイナル・システム）の略で、
ターンテーブルとタイムコード・バイナルを使って、PC内のデジタル音源を操作できるDJシステムのことです。
タイムコード・バイナルには音楽は刻まれておらず、速度・方向・針位置を伝える連続したタイムコード信号が刻まれています。
Serato DJ Pro、Traktor Pro、rekordbox DJなどのDVSソフトは、このタイムコード信号を解析し、ターンテーブルの動きをリアルタイムでデジタル音源へ反映させます。
DVSはタイムコード信号の正確な再現に依存しているため、トラッキングの乱れはドロップアウトやレイテンシー、誤動作を招き、パフォーマンスに大きな影響を与えます。
見た目や操作感はアナログDJそのままに、実際に鳴っているのはPCの音源、という仕組みです。
●DVSの仕組み
1. タイムコード・バイナルの再生
針がタイムコード信号を読み取ります。
2. 信号伝送
DVS対応ミキサーまたはオーディオインターフェイス経由でPCへ送られます。
3. 信号解析
DJソフトが速度、方向、針位置を検出します。
4. デジタル制御
解析結果に応じて、PC内の音源をスクラッチ、キュー、ループ、ピッチ操作などに連動させます。
●DVS専用の針の重要性
一般的なDJ用途の針は、音楽信号の溝を追跡することを前提に設計されており、タイムコード信号の再現に必要な特性を十分に満たしていません。
DVS用途のDJが求める条件に応えるため、JICOはタイムコード・バイナル専用に設計された針を開発しました。
DVSは、キューイング、バック・スピン、スクラッチなどの激しい操作が前提です。
そのため、通常再生よりもスタイラスにかかる負荷が大きく、タイムコード信号が乱れるとドロップアウトや遅延、反応の不安定さが発生します。
DVS専用の針には以下が求められます。
* 激しい操作でも安定したトラッキング
* クリアで安定したタイムコード信号再生
* スクラッチやジョグ操作の確実な追従
* 長時間使用に耐える耐久性
これらを実現するため、JICOはタイムコード・バイナル専用の針を開発し、クラブやスタジオなど、あらゆる環境で安定したパフォーマンスを提供します。
【開発経緯】
ルビーチップを採用した「SKRATCH 101」および「SKRATCH 101-40」の開発を進める中で、ルビー素材がキャリブレーションスコープ上において非常に正確な円を描き、位相の揃った安定した信号を生成することを確認しました。
