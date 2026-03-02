【JICO】DJ向けエントリーモデルのレコード針、 SKRATCH 101をリファインしたモデル「SKRATCH 101-40」発売
この度、アナログレコード関連製造事業のJICO 日本精機宝石工業株式会社（本社：兵庫県美方郡、取締役社長：仲川幸宏、以下JICO（ジコー））は、
『C-REVO』ブランドから販売中のN44モデルのDJ向けレコード針「SKRATCH 101」の仕様を変更し、
「SKRATCH 101-40」としてリニューアルして発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342087/images/bodyimage1】
「SKRATCH 101」に使用しておりました φ0.3mm サイズのチップが入手困難となりましたため、
仕様を見直し、φ0.4mm サイズのチップを採用することとなりました。
あわせて、チップ径の変更に伴い、ダンパーゴムの硬さを最適化（Calibrated Suspension）。追従性の安定化と、よりコントロールしやすいトラッキングフィールを実現しました。
これにより、エントリーレベルのDJでも扱いやすく、高い耐久性と安定したパフォーマンスを両立しています。
価格は現行品と同等の\7,700(税込)、レコード針2本セットのままで提供いたします。
2026年3月2日(月)以降のご注文分から仕様変更した商品に切り替え出荷いたします。
さらに、カートリッジ＋リード線＋ヘッドシェルが付いたOMNIAバージョンもリニューアルと同時に発売いたします。
【切り替え時期】
2026年3月2日（月）以降のご注文分から
（出荷開始は2026年4月2日(木)以降を予定しております）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342087/images/bodyimage2】
【ラインナップ(全3種)】
「Skratch 101-40」
価格：\7,700（税込）
対応カートリッジ：M44G・M44-7 / J44D・J44A 7 / J50 / IMPACT / ALFA MODEL / GENRE BNDR MODEL / Clipper
同梱内容：レコード針2本セット
（カートリッジ、ヘッドシェル、リード線は別売です）
「OMNIA Skratch 101-40 Black 2P」
「OMNIA Skratch 101-40 Silver 2P」
価格：\37,950（税込）
同梱内容：ヘッドシェル付きカートリッジ2本セット
ご注文はこちらのページから
https://jico.online/2026/03/02/skratch-101-40/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342087/images/bodyimage3】
ルビーチップ採用
「SKRATCH 101-40」の大きな特徴は、ルビー製のチップです。
ルビーの硬度・耐久性は、まだ繊細なタッチが身についていない初心者DJに向いており、強めのDJプレイにも耐えることで、レコードや音質への影響を最小限に抑えることができます。
さらに、通常のアナログレコード再生に加えてDVSにも対応しており、幅広い環境で確実なトラッキング性能を発揮します。
バック・スピンやスクラッチといった動きの激しい技でも安定して音溝をトレースし、レコードの保護はもちろん、タッチの感覚をつかむためのフィードバックも得られます。
J44・M44カートリッジ対応
JICOのMMカートリッジ「J44A 7」「J44D」「J50」「IMPACT」「GENRE BNDR MODEL」「Clipper」はもちろんのこと、SHUREのMMカートリッジ「M44-7」「M44G」にも対応しております。
「SKRATCH 101」は上位モデルである「N44 NUDE」や「N44 SD」の設計をしっかりと受け継いでおり、確かな品質を保っています。
初心者向けでありながら、技術面でもクリエイティブ面でも、確かな成長を支えるために作りました。
未来のために
JICOは「SKRATCH 101-40」を『未来のDJを育てるために欠かせない商品』として位置付けています。
