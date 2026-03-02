冬を越した”しぼみ肌”を 内側から押し返すような『満ち肌』へ。 季節のセラリキッド「春の香り」 2025年4月30日までセラストアにて限定販売中。
[株式会社セラ／セラストア]（所在地：東京都港区南青山、代表：町田映子）は、天然ビタミンE（αトコフェロール）を配合し、天然精油をブレンドした「季節のセラリキッド 春の香り」を、2026年4月30日まで公式オンラインショップにて販売しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342955/images/bodyimage1】
春の乾燥に、もう揺らがない。
冬を越した”しぼみ肌”を
内側から押し返すような『満ち肌』へ。
・夕方になると、肌がしぼんで影（くすみ）が気になる
・化粧水をつけても、すぐに乾いてしまう
・花粉や寒暖差で、肌のハリがなくなってきた気がする
春は、実は“乾燥のピーク”
???? 紫外線量は急上昇
???? 花粉・黄砂でバリア機能が低下
???? 気温差で皮脂バランスが乱れる
その結果、
肌内部の水分が逃げやすい“隠れ乾燥状態”に。
だから、
「化粧水を増やす」だけでは足りないのです。
冬を越えた肌に必要なのは、
「足すケア」ではなく、
“守りながら育てる”一滴。
商品名：季節のセラリキッド「春の香り」
内容量：20ml
価格：4,620円
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=148821429
販売期間：2026/2/23～2026/4/30
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342955/images/bodyimage2】
■ 商品の特長
1. 天然ビタミンE（トコフェロール）を配合
? 強力な抗酸化作用で、酸化ダメージから肌を守る
? 血行をサポートし、くすみをケア
? 乾燥で硬くなった肌を、やわらかく解きほぐす
塗った瞬間、
“内側からふわっと押し返すような弾力”を実感。
2. 100%天然精油によるアプローチ
? ターンオーバーをサポート
? ゆらぎ肌を穏やかに整える
? 深呼吸したくなる、上質な香り
スキンケア時間が、
ただの「作業」から「整える儀式」へ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342955/images/bodyimage3】
■精油ブレンド
〇女性ホルモンと弾力／ローズゼラニウム
自律神経やホルモン分泌のバランスを整え、精神的なストレスから現れる不調や女性特有の症状を和らげてくれます。皮膚トラブル全般に広く活用でき、スキンケアによく活用されます。
〇代謝と引き締め／ローズマリー
清潔感のあるフレッシュな香りの精油です。乱れた心を、安定させる効果が期待できます。 代謝促進作用があり、肌のハリ回復、シワ予防の症状緩和などに有効です。
〇鎮静と修復／サンダルウッド
古くから寺院でも用いられてきた落ち着いた香り。炎症、肌荒れに効果的です。水分を調整するので、むくみやセルライトにも効果的で、不足した水分も補ってくれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342955/images/bodyimage4】
■会社概要
商号 株式会社セラ
代表者 町田映子
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
配信元企業：株式会社セラ
プレスリリース詳細へ