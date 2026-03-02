【JICO】カンチレバーに木材を使用したレコード針、 第4弾「KOKUTAN 黒檀」発売
この度、アナログレコード関連製造事業のJICO 日本精機宝石工業株式会社（本社：兵庫県美方郡、取締役社長：仲川幸宏、以下JICO（ジコー））は、
『MORITA～Wood Carving Cantilever～』シリーズの第4弾として、
カンチレバーに黒檀を使用したレコード針「KOKUTAN 黒檀」を発売いたします。
2026年3月2日(月)からご注文の受付を開始いたします。
2025年4月～2025年9月に限定販売しておりましたDJ SHARK氏とのコラボレーションモデルに加え、新たにSHURE V15シリーズもラインナップし、全5種類を発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342108/images/bodyimage1】
【ラインナップ(全5種)】
「N44 KOKUTAN 黒檀 NUDE」Professional DJ
価格：\31,680（税込）
対応カートリッジ：M44G・M44-7 / J44D・J44A 7 / J50 / IMPACT / ALFA MODEL / GENRE BNDR MODEL / Clipper
※以前発売していたDJ SHARK氏とのコラボレーションモデルと同一の商品です。
「VN35 KOKUTAN 黒檀 NUDE」
価格：\31,680（税込）
対応カートリッジ：V15 Type III
「VN45 KOKUTAN 黒檀 NUDE」
価格：\37,180（税込）
対応カートリッジ：V15 Type IV
「VN5 KOKUTAN 黒檀 NUDE」
価格：\37,180（税込）
対応カートリッジ：V15 Type V
「VN5x KOKUTAN 黒檀 NUDE」
価格：\37,180（税込）
対応カートリッジ：V15Vx / V15VxMR
共通仕様（全5モデル共通）
本シリーズは、すべて以下の仕様を採用しています。
・チップ：天然無垢ダイヤモンド丸針
・チップ径：角0.12mm
・チップサイズ：0.7mil
天然ダイヤモンドならではの、高い耐久性と、安定したトレース性能により、
レコード本来の音質をしっかりと引き出します。
ご注文はこちらのページから
https://jico.online/2026/03/02/kokutan2026/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342108/images/bodyimage2】
【黒檀とは】
黒檀(こくたん)は、南アジアからアフリカに広く分布し、家具や弦楽器などに使用される代表的な銘木のひとつです。
その名の通り黒を基調とし、木質は高密度で硬く耐久性に優れています。
現在では世界的に流通量がとても少ないためとても貴重な木材になっています。
【レコード針職人・森田耕太郎 特別インタビュー】
『MORITA～Wood Carving Cantilever～』シリーズの生みの親であるレコード針職人・森田耕太郎のインタビューをお届けします。
「黒檀」の特徴や今までのMORITAシリーズとの違いを話していきます。（以降 M：森田耕太郎）
- 今回リリースする「黒檀」と、これまでのMORITAシリーズ「黒柿」「牛殺」「聴色」の3種類。
加工していく中でそれぞれに違いはありますか？
M）実際に木を削ってみて一番硬いのは「聴色（ピンクアイボリー）」ですね。
次に「黒柿」、そして「牛殺」という感じです。
「黒檀」の場合は特に硬いということは感じないですけど、ちょっと粘いような感じがしましたね。
それがどこまで音に影響するかは分からないですけど。
- MORITAシリーズを作り始めたきっかけを教えてください。
M）カンチレバーは金属にしても宝石類にしても共振を起こしやすい材質なんですよ。
そこで思い切ってそれらよりも柔らかい材料で作ったらどうかということで考えてみたのが木材でした。
