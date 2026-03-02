株式会社DEEは、より進化を遂げた英国illustrate社の「dBPoweramp 2026」CD Ripperと「PerfectTUNES 2026」の国内販売を3月3日より開始します。
dBpoweramp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342926/images/bodyimage1】
dBpoweramp2026の進化
1. 処理速度と安定性の向上
● 64ビット専用設計への完全移行: 32ビット版のサポートを終了し、現代的な64ビットCPUに最適化されました。これにより、メモリ管理の効率が向上し、動作がより安定します。
● 上書きチェックの高速化: 2段階の非ブロッキングプロセスが導入されました。数万ファイル規模のバッチ処理でも、従来のようにアプリがフリーズすることなく、数分でチェックが完了します。
● マルチコア最適化: 最新のマルチコア・プロセッサ（最大64コアまで対応）をより効果的に活用できるようになり、エンコード速度が向上しています。
2. 高度な音質管理とオーディオ技術
● 新リサンプラー「ARDFTSRC」: 非常に柔軟なサンプルレート変換が可能な新しい「ARDFTSRC」メソッドが追加されました。また、プリリンギングを抑制する「最小位相（Minimum Phase）」オプションも選択可能です。
● 64-bit IEEE-float対応: Bit Depth DSPにおいて、64ビット浮動小数点（IEEE-float）がサポートされ、プロレベルの編集・変換精度を実現しています。
● 最新エンコーダーの統合: LAMEなどのコーデックがAVX-512命令セット対応の最新版（3.101.b3など）に更新され、現代のCPUでより高速かつ高品質な処理が可能です。
3. 利便性と互換性の強化
● OS互換性の確保: 最新のOS（Windows 11の最新ビルドやmacOS 26 Tahoeなど）への完全対応が謳われており、新しいシステム環境でも安心して利用できます。
● リッピング精度の向上: CD Ripperにおいて、メタデータがないディスクでもトラック名が自動調整されるなど、マイナーな不具合が修正され、より使いやすくなっています。
● インターフェースの視認性改善: 表形式の表示に等幅フォントを採用し、数字の読みやすさが向上したほか、新しいアイコンが追加されています。
PerfectTUNES
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342926/images/bodyimage3】
PerfectTUNES 2026の進化
音楽ライブラリ管理ソフト PerfectTUNES 2026は、2025年版の基盤を引き継ぎつつ、主に動作の安定性向上とタグ編集機能の細分化に重点を置いたアップデートが行われています。
主な進化のポイントは以下の通りです。
1. タグ編集（ID Tags）の高度化
● コンピレーション（オムニバス）管理の強化: 新たに「Compilation」オプションが追加されました。一貫性のないコンピレーションタグを一括修正したり、不要なタグ（例：Compilation=Noなど）を削除したりする機能が向上しています。
● 複数行編集のサポート: コメントや歌詞（Lyrics）の入力ボックスが、編集時に自動で複数行に拡大されるようになり、長いテキストの管理が容易になりました。
● ソート順の改善: ReplayGain（音量均一化）とAccurateRipの間で、アルバムのソート挙動がより一貫したものに調整されました。
2. 処理速度と安定性の改善
● キャッシュによる高速起動: Accurate Ripなどのスキャンにおいて、キャッシュデータがある場合の起動・照合速度が大幅に向上しています。
● 不具合の修正: 2025年版の一部で見られたメモリリーク（動作が重くなる現象）や、特定の条件下でアルバムが「不正確（Inaccurate）」と判定されるバグが修正されています。
● アプリアイコンの刷新: 2026年版に合わせて、よりモダンなデザインへとアイコンがリニューアルされました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342926/images/bodyimage1】
dBpoweramp2026の進化
1. 処理速度と安定性の向上
● 64ビット専用設計への完全移行: 32ビット版のサポートを終了し、現代的な64ビットCPUに最適化されました。これにより、メモリ管理の効率が向上し、動作がより安定します。
● 上書きチェックの高速化: 2段階の非ブロッキングプロセスが導入されました。数万ファイル規模のバッチ処理でも、従来のようにアプリがフリーズすることなく、数分でチェックが完了します。
● マルチコア最適化: 最新のマルチコア・プロセッサ（最大64コアまで対応）をより効果的に活用できるようになり、エンコード速度が向上しています。
2. 高度な音質管理とオーディオ技術
● 新リサンプラー「ARDFTSRC」: 非常に柔軟なサンプルレート変換が可能な新しい「ARDFTSRC」メソッドが追加されました。また、プリリンギングを抑制する「最小位相（Minimum Phase）」オプションも選択可能です。
● 64-bit IEEE-float対応: Bit Depth DSPにおいて、64ビット浮動小数点（IEEE-float）がサポートされ、プロレベルの編集・変換精度を実現しています。
● 最新エンコーダーの統合: LAMEなどのコーデックがAVX-512命令セット対応の最新版（3.101.b3など）に更新され、現代のCPUでより高速かつ高品質な処理が可能です。
3. 利便性と互換性の強化
● OS互換性の確保: 最新のOS（Windows 11の最新ビルドやmacOS 26 Tahoeなど）への完全対応が謳われており、新しいシステム環境でも安心して利用できます。
● リッピング精度の向上: CD Ripperにおいて、メタデータがないディスクでもトラック名が自動調整されるなど、マイナーな不具合が修正され、より使いやすくなっています。
● インターフェースの視認性改善: 表形式の表示に等幅フォントを採用し、数字の読みやすさが向上したほか、新しいアイコンが追加されています。
PerfectTUNES
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342926/images/bodyimage3】
PerfectTUNES 2026の進化
音楽ライブラリ管理ソフト PerfectTUNES 2026は、2025年版の基盤を引き継ぎつつ、主に動作の安定性向上とタグ編集機能の細分化に重点を置いたアップデートが行われています。
主な進化のポイントは以下の通りです。
1. タグ編集（ID Tags）の高度化
● コンピレーション（オムニバス）管理の強化: 新たに「Compilation」オプションが追加されました。一貫性のないコンピレーションタグを一括修正したり、不要なタグ（例：Compilation=Noなど）を削除したりする機能が向上しています。
● 複数行編集のサポート: コメントや歌詞（Lyrics）の入力ボックスが、編集時に自動で複数行に拡大されるようになり、長いテキストの管理が容易になりました。
● ソート順の改善: ReplayGain（音量均一化）とAccurateRipの間で、アルバムのソート挙動がより一貫したものに調整されました。
2. 処理速度と安定性の改善
● キャッシュによる高速起動: Accurate Ripなどのスキャンにおいて、キャッシュデータがある場合の起動・照合速度が大幅に向上しています。
● 不具合の修正: 2025年版の一部で見られたメモリリーク（動作が重くなる現象）や、特定の条件下でアルバムが「不正確（Inaccurate）」と判定されるバグが修正されています。
● アプリアイコンの刷新: 2026年版に合わせて、よりモダンなデザインへとアイコンがリニューアルされました。