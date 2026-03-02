事業拡大に伴い福岡県に新拠点を開設 －九州、中国、四国エリアでの顧客連携強化及び将来の採用拠点を目指す―
2026年3月2日
株式会社カウリス
不正アクセス検知サービスを提供する株式会社カウリス（本社：東京都千代田区、代表取締役：島津 敦好、以下カウリス）は、このたび、事業拡大に伴い福岡県に新拠点を開設いたします。
■新拠点開設の背景と目的
当社はこれまで、首都圏を中心に事業を展開してまいりました。近年、九州、中国、四国近辺での営業活動や採用活動が進展していることから、同エリアにおける人材確保基盤を強化するとともに、現地のお客様への迅速なサポート体制を構築するため、新たな営業拠点及び採用拠点を福岡県に開設する運びとなりました。
■新拠点の概要
1．名称：株式会社カウリス 福岡営業所
2．所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目7-27シティ18天神ビル
3．開設日：2026年3月1日
4．主な業務：九州、中国、四国エリア近辺における営業活動及び採用活動
■株式会社カウリス 代表取締役 島津敦好のコメント
このたび、成長著しい福岡に拠点を構えることができ、大変うれしく思います。新拠点設立を機に、九州、中国、四国エリア近辺のお客様との関係をより一層深めるとともに、現地での雇用創出などを通じて地域経済にも貢献できるよう尽力してまいります
■カウリス会社概要
会社名：株式会社カウリス
代表取締役：島津 敦好
本社所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4F FINOLAB
設立日：2015年12月4日
資本金：3億8,333万円
事業内容：不正アクセス検知サービスの開発・提供
URL：https://caulis.jp/
