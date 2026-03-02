放課後等デイサービス向け療育教材「すてむぼっくす」が、新コース「2ndプラス」を2026年4月1日より提供開始
障害児通所支援事業所向けにプログラミング＆STEAM教育教材「すてむぼっくす」を展開する株式会社ヴィリング（本社：東京都杉並区、代表取締役：中村 一彰）は、2026年4月1日より新コース「2ndプラス」の提供を開始いたします。 本コースは、既存の「2ndコース」と同等の難易度（小学校中学年～高学年対象）で構成された新しいバリエーションです。現場の利用者様からの「もっと作りたい」という声に応え、物理法則を学ぶブロック制作と、タブレットを用いたプログラミング学習を組み合わせた年間全24レッスンのカリキュラムを提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342685/images/bodyimage1】
■新コース「2ndプラス」提供の背景
「すてむぼっくす」は、発達障害をもつ子どもたちの「好き」を見つけ、好奇心を育てることを目的に開発された教材です。 これまで全国180以上の事業所で導入いただく中で、既存の「2ndコース」を受講する児童や保護者様より「もっとたくさんの作品を作りたい！」という熱いご要望を多数いただきました。 これを受け、既存コースで培ったスキルをさらに深め、子どもたちの創作意欲を満たす場として、新たなバリエーション「2ndプラス」を開発いたしました。
■「すてむぼっくす」の特徴
「すてむぼっくす」はブロックやタブレットを使った「ものづくり」を通した療育により、以下の「5領域」への効果が期待できるプログラムです。
認知・行動：空間認知力の向上、指示の読み取りができるようになる。
言語・コミュニケーション：指示の理解、友だちとの協力を学ぶ。
運動・感覚：手先の動き、力の入れ方等の習得。
人間関係・社会性：分からない所でヘルプを出せる、問題解決力の向上。
健康・生活：生活の中で計画を立てる力を育てる。
■新コース「2ndプラス」概要
小学校中学年～高学年を対象とし、楽しみながら物理やプログラミングの基礎を学べる構成です。
提供開始日：2026年4月1日
カリキュラム構成：年間全24レッスン
ブロックカリキュラム（16レッスン）：「風力カー」「ビー玉ジャンプ」など、物理の仕組みをブロック制作を通して直感的に学びます。
タブレットカリキュラム（8レッスン）：「Scratch Jr」と「Viscuit」のアプリを使用し、「たからを目指せ！」などのテーマでプログラミング的思考を養います。
■お申し込み・ご相談について
新年度に向け、コース選択に関する個別相談を受付中です。お子様の成長やクラス編成に合わせて、契約期間途中でのコース変更も可能です。
■ 株式会社ヴィリング 会社概要
社名：株式会社ヴィリング
代表者：代表取締役 中村 一彰
所在地：東京都杉並区上荻1-23-19 東神ビル2F
設立：2012年10月10日
事業内容：STEAM教育事業、民間学童保育、発達障害児向け療育教材開発、自立訓練（生活訓練）事業 等
URL： https://www.viling.co.jp/
配信元企業：株式会社ヴィリング
