新規上場のMetaOptics Ltd、前年比891%の大幅な売上成長を達成し、880万シンガポールドルのキャッシュ・ポジションにより、成長に向けて十分な資本を維持

シンガポール、2026年3月1日 /PRNewswire/ -- MetaOptics Ltd（Catalist：9MT）（以下、「MetaOptics」または「当社」、子会社を含めて「当社グループ」）は、2025年9月に新規上場し、2025年12月31日に終了した会計年度（以下「FY2025」）の初回決算を発表いたします。

当社のFY2025の売上高は前年比891%増の80万シンガポールドルとなりました。これは主に、当社が2025年9月24日に発表したとおり、台湾の顧客にダイレクト・レーザー・ライターを納入したことで、同地域の半導体サプライチェーンにおけるメタレンズの試作・製造が可能になったこと、ならびに、顧客によるメタレンズ・ソリューションの評価および各種アプリケーションへの統合を促進するため、メタレンズおよびモジュールの世界的な顧客向け売上が増加したことによるものです。

FY2025の純損失（540万シンガポールドル）は、主に以下の要因によるものです。

(i)当社グループが成長基盤を構築する過程で発生した費用。FY2025には、2025年9月のSGX-STのCatalistへの上場、および2025年11月17日に発表したNASDAQ株式市場への当社の重複上場計画に関連して、約240万シンガポールドルの一時的な専門家報酬が発生しました。

(ii) 金融費用、減価償却費および償却費を含む約100万シンガポールドルの非現金費用、および

(iii)研究および開発に向けた取り組みの強化。FY2025には、新製品投入に関連し、またその推進のために、約180万シンガポールドルの研究開発費が発生しました。これには、最近開催されたCES 2026での、当社グループ独自の最新メタレンズ搭載コンシューマー・エレクトロニクスのプロトタイプおよび第2世代製品の発表が含まれます。顧客からの強い反響と引き合いを踏まえ、これにより当社グループの競争上の地位がさらに強化される見込みです。

当社グループの成長に向けた体制整備

当社グループは、後継者計画および戦略的拡大計画の一環として、Aloysius Chua Hao Peng氏（以下「Aloysius」）をエグゼクティブ・ディレクター兼最高経営責任者（CEO）に任命しました。これにより、以下を含む当社グループの4つの事業グループにおける戦略的取り組みと成長を、さらに推進し主導します。

(i)メタレンズ装置

- ダイレクト・レーザー・ライター、メタレンズ自動テスター、メタレンズ自動組立機を含む先進的なメタレンズ製造装置の販売に注力します。

(ii)メタレンズ鋳造所

- カスタマイズ・メタレンズの製造・加工を行います。戦略的成長拠点として米国での展開も含み、これにより当社グループは、5Gスマートフォン、データ通信、データセンター、光ファイバー、AI半導体製造、コンシューマー・エレクトロニクスの分野において、メタレンズの設計・製造に関する専門知識を米国全土の世界有数の顧客およびパートナーに提供できるようになります。

(iii)メタレンズ製品

- IoT搭載製品の設計・開発を行います。具体的には、メタレンズ5Gスマートフォン、ピコプロジェクター、3Dジェスチャー認識機能を備えたメタレンズ搭載スマートグラスです。

(iv)MetaOptics人工知能（「AI」）

- メタレンズ技術の実装と性能を最適化するための、3Dバイオメトリクス、ジェスチャー認識、イメージング、およびIoTアルゴリズムの開発を行います。

Thng Chong Kim氏は取締役会長として、引き続き経営実績、戦略立案、事業開発を統括しています。これには、最近の米国子会社設立による米国展開や、Stanford EngineeringのSystemX Allianceプログラムへの参加も含まれ、北米全域の顧客に高性能なメタ光学ソリューションを提供する当社グループの戦略を支えています。

当社グループは引き続き十分な資本を維持しており、現金残高約290万シンガポールドルに加え、2025年12月に実施したIPOおよび第三者割当増資に関連して調達した純手取金のうち、それぞれ480万シンガポールドルが未使用です。これにより、合計880万シンガポールドルの強固なキャッシュ基盤を有しており、当社グループは世界的な商業展開を実行し、高性能メタレンズ・ソリューションで顧客要件を支援できます。

取締役会の承認を受けて

Thng Chong Kim

取締役会長

2026 年 2 月 28 日

MetaOptics Ltdについて

MetaOptics Ltd（Catalist：9MT）は、AI主導の画像処理によって強化されたガラスベースのメタレンズ・ソリューションを開拓する最先端の半導体光学機器メーカーです。高度な光学設計とスケーラブルな12インチDUVリソグラフィ・プロセスにより、CPO、モバイル、AR VR、車載、その他の新興市場における次世代アプリケーションを強化します。シンガポールに本社を置くMetaOpticsは、現代において最も革新的な技術ブランドが求める信頼性と拡張性を備えた高性能光学部品を提供することを目指しています。詳しくはwww.metaoptics.sgをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

